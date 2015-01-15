Додано: Вів 07 вер, 2021 12:00

BIGor написав: akurt написав: - прийнято з України 859 157 туристів; - прийнято з України 859 157 туристів;

Ого, якщо десь кожний вивіз 500 дол. то виходить велика сума - 430 млн. долл. - і це ще не кінець сезону! Туреччина повинна молитись на таку сильну країну! Ого, якщо десь кожний вивіз 500 дол. то виходить велика сума - 430 млн. долл. - і це ще не кінець сезону! Туреччина повинна молитись на таку сильну країну!

- раніше ніколи не було

В цілому помітне збільшення таких авто свідчить про те, що люди приїхали НА ДОВГО.

Ну не все так добре - чисто по пам"яті рекордом був рік 2019 - здається, Туреччина була на третьому місці в світі по туризму після Франції (друге місце не пам"ятаю).Про ці 5 мільйонів:- реально всіх туристів беруть під "білі руки" та розвозять по готелях вздовж берега провінції Анталія (довжина берегової лінії - 640 км). Реальнона пляжах Анталії вільно від слова "вільно" (крім суботи та неділі). Але знаю і сам бачив, що інші пляжі готелів заповнені.Не знаю, чи можу вставити фото.Парковки на найбільшому на Середземноморському узбережжі пляжу Коньяалти в Анталії - завжди були і є безкоштовними. Так ось, місце для парковки авто на набережній на пляжі є завжди. Я буваю або зранку - ровер та пляж - приблизно з 8-00 до 13-00 та з 18-00 до 21-00 - завжди є місце для паркування авто саме в тому місці, яке мені подобається. Це про заповненість.- новинка сезону-1- авто з Франції та з Італії. В цьому році вперше побачив.- новинка сезону-2 - майже повна відсутність авто з РФ. Якщо раптом побачу на дорозі авто з номерами РФ - я за кермом щоденно - дивуюсь так, ніби то авто прибуло з Нової Зеландії. Не знаю, чого так. Чув, що Грузія не пропускає авто з РФ через свою територію - нечисленні росіяни - що цікаво - проникають на авто через Україну та поромом "Чорноморськ-Карасу" (ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТО ВІДРАЗУ ПІДНЯЛИ З 240 ДОЛАРІВ ДО 260 доларівв, а пасажира з 85 доларів до 120 доларів).- новинка сензону-3 - з"вилося багато авто з номерами особливої серії "MA", "MB" ... "MZ".Номенри авто виглядають, наприклад, так: 077788. Тут 07 - провінція Анталія (у нас би для Києва були б букви "АА" а для області - якщо не помиляюся "АІ").Це свого роду "КРУТА" серія номерів авто. Такі номери видають виключно іноземцям: "М" - від слова Misafir - "гість" (!!!)- поважайте, панове! Вибачайте за помилки, панове! Друга буква найчастіше означає провінцію.Так ось, такі номери видають виключно іноземцям, які або купили авто в Туреччині, або виконали "умовне розмитнення привезенного з-за кордону авто" (є процедура "умовного розмитнення").- новинка сезону 2021 - відновлення роботи всіх або майже всіх готелів, особливо дуже великих.Тут відбулася справжня диверсифікація - за 2020 рік- змінився менеджмент і несподівано для всіх відбулося таке: всіх працівників новий власник звільнив (!!!) та набрав - після нового конкурсу - я чув про 30 бажаючих на одне місце - повністю новий контингент, вибираючи більш прискіпливо та зробивши для себе корисну економіко-фінансову річ: взяв на ті самі посади працівників з ДОСВІДОМ РОБОТИ і - головне - середній та вищій ланці працівників готелю з зарплатнею в 1,5 рази МЕНШОЮ (!!!). Уявляєте, як ті, хто витримав конкурс 30:1, будуть триматися за місце...А яка економія роботодавця на зарплатні!!!!!