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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:06

Боря-боря, шо ж же ти робишь?

FTSE falls as Johnson set to unveil £10bn-a-year tax rise

Chancellor Rishi Sunak and the prime minister plan to raise national insurance rates by an expected 1.25 percentage points — for both employees and employers. The move is also an attempt to get a handle on public borrowing, which has ballooned during coronavirus.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:13

  change_pm написав:Ога, дефляційний фактор помічено!


Все не зовсім так.
Я висвітлював одну просту економіко-фінансову річ, яку дехто - промовчу хто - НІЯК НЕ розуміли і - гадаю - не розуміють. Дивно, але більшість з них мають дипломи про "фінансову" освіту.
Єдин пан ЩОДЕННО!!! - не жартую - щоденно - викладувуав на Фінансовому форумі України курс "Турецька ліра - доллар США".
Цікаво не те, що він зроду не тримав у руках турецьку ліру, а наявні долари вже викинув у повітря, а в іншому.
Велика різниця в тому, ваша інвестиція в тій країні, де долар/євро є основною валютою, і де НЕ є основною валютою, наприклад Польщя, Румунія, Болгарія, Туреччина.
Тут получається таке: чим слабкіша місцева валюта - тим краще ІНОЗЕМЦЮ.
Тому що для нього все стає дешевшим. Дешевшим просто так і на рівному місці.
Той пан аж підстрибував, коли писав щоденно, що ліра-доллар 8,72 - і підстрибував саме тому, що думав, що то погано: по незнанню та по нерозумінню ніяк не міг допетрати, що 8,72 - то реальне щастя! Іменини серця!
А ось сьогодні і зараз 8,33 - то для іноземця в Туреччині погано. Тому що він витрачає своїх гривень/доларів БІЛЬШЕ.
Особисто мені курс 8,33 - суттєве укріплення ліри - НЕ подобається.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:36

They already admitted to getting surprised by higher than expected inflation. Now growth is slowing faster than they expected. Now they’re trapped by both and are desperate to prevent a larger sell-off for fear it would decelerate things further which it would.

Мені страшно уявити, що буде далі...

Ну, ок, продовжуємо друкувати, інфлец в баксі 10-15-20% до 22 року, всі скидують трежаки і тікають... Куди біжать? Ок, в кріпту (хм..виберіть самі куди) ...

Жорік підвишує ставку, при інфлеці в 10-15% ставку треба піднімати на 20%...всім торба!!!

Жорік ставку не підвіщує, бакс в "овно"...всім торба!!!

Який я радий, що ми побачимо, іншалла, розв"язку... така в Жоріка незадача :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:40

  akurt написав:
  change_pm написав:Ога, дефляційний фактор помічено!


Все не зовсім так.
Я висвітлював одну просту економіко-фінансову річ, яку дехто - промовчу хто - НІЯК НЕ розуміли і - гадаю - не розуміють. Дивно, але більшість з них мають дипломи про "фінансову" освіту.
Єдин пан ЩОДЕННО!!! - не жартую - щоденно - викладувуав на Фінансовому форумі України курс "Турецька ліра - доллар США".
Цікаво не те, що він зроду не тримав у руках турецьку ліру, а наявні долари вже викинув у повітря, а в іншому.
Велика різниця в тому, ваша інвестиція в тій країні, де долар/євро є основною валютою, і де НЕ є основною валютою, наприклад Польщя, Румунія, Болгарія, Туреччина.
Тут получається таке: чим слабкіша місцева валюта - тим краще ІНОЗЕМЦЮ.
Тому що для нього все стає дешевшим. Дешевшим просто так і на рівному місці.
Той пан аж підстрибував, коли писав щоденно, що ліра-доллар 8,72 - і підстрибував саме тому, що думав, що то погано: по незнанню та по нерозумінню ніяк не міг допетрати, що 8,72 - то реальне щастя! Іменини серця!
А ось сьогодні і зараз 8,33 - то для іноземця в Туреччині погано. Тому що він витрачає своїх гривень/доларів БІЛЬШЕ.
Особисто мені курс 8,33 - суттєве укріплення ліри - НЕ подобається.

Мені ТАКОЖ!!! Сподіювась на хвилі Іліота, які прогнозують 10-13 через якийсь час... Заживемо тоді!!!

зі. Отримав нарешті карточку Ішбанка, красива )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:45

Цікаві дописи від change_pm. Рекомендую.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 вер, 2021 13:50, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:47

хаха...

Several Fed officials have already acknowledged that QE is no longer the right economic policy.
Yet they keep doing it under the pretense of the job market.
Why? Perhaps only because to finance the US budget deficit.
Then admit it.

хто ж в своєму розумі таке признає?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:50

чекаємо з нетерпінням....

Taiwan authorities and Washington must be aware that if their actions cross the line, then it is entirely possible that Beijing will decide to resolve the Taiwan question through force - Global Times
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:53

  roberto dark написав:Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние месяцы. Основные тезисы -

1) На каждом шагу скопления беженцев ( особенно сирийцы, афганцы начинают подтягиваться также),

Дальше их будет только больше, так как эта страна явно движется к полной исламизации.
После того как Турция провалила свои обязательства по охране Кабульского аэропорта, и американцы там попали под боевую раздачу с 13 погибшими,
козырных карт у Эрдогана уже не осталось, и ему это всё припомнят.
На этой фотографии молодой Реджеп сидит у колен афганского террориста Г.Хекматияра, на стамбульской антиамериканской сходке....
Зображення
И этот идеологический роман с террористими продолжается у него до сих пор.
Вполне вероятно, что вскоре он уже открыто начнёт обниматься с лидерами талибов, и потихоньку вводить в стране законы шариата.
Так что любителям экстрима не обязательно лететь в Сирию или в Афган.
Скоро в Турции может быть тоже самое....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:04

дочекались...готуємо каклети...

наразі в Китаї...
Зображення
Зображення

і цей час в Ойропі, думають, що в джанкі бондах буде все круто..
Зображення

зі. імхо, треба бігти в кеш...
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