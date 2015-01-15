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FTSE falls as Johnson set to unveil £10bn-a-year tax rise
Chancellor Rishi Sunak and the prime minister plan to raise national insurance rates by an expected 1.25 percentage points — for both employees and employers. The move is also an attempt to get a handle on public borrowing, which has ballooned during coronavirus.
Все не зовсім так. Я висвітлював одну просту економіко-фінансову річ, яку дехто - промовчу хто - НІЯК НЕ розуміли і - гадаю - не розуміють. Дивно, але більшість з них мають дипломи про "фінансову" освіту. Єдин пан ЩОДЕННО!!! - не жартую - щоденно - викладувуав на Фінансовому форумі України курс "Турецька ліра - доллар США". Цікаво не те, що він зроду не тримав у руках турецьку ліру, а наявні долари вже викинув у повітря, а в іншому. Велика різниця в тому, ваша інвестиція в тій країні, де долар/євро є основною валютою, і де НЕ є основною валютою, наприклад Польщя, Румунія, Болгарія, Туреччина. Тут получається таке: чим слабкіша місцева валюта - тим краще ІНОЗЕМЦЮ. Тому що для нього все стає дешевшим. Дешевшим просто так і на рівному місці. Той пан аж підстрибував, коли писав щоденно, що ліра-доллар 8,72 - і підстрибував саме тому, що думав, що то погано: по незнанню та по нерозумінню ніяк не міг допетрати, що 8,72 - то реальне щастя! Іменини серця! А ось сьогодні і зараз 8,33 - то для іноземця в Туреччині погано. Тому що він витрачає своїх гривень/доларів БІЛЬШЕ. Особисто мені курс 8,33 - суттєве укріплення ліри - НЕ подобається.
They already admitted to getting surprised by higher than expected inflation. Now growth is slowing faster than they expected. Now they’re trapped by both and are desperate to prevent a larger sell-off for fear it would decelerate things further which it would.
Мені страшно уявити, що буде далі...
Ну, ок, продовжуємо друкувати, інфлец в баксі 10-15-20% до 22 року, всі скидують трежаки і тікають... Куди біжать? Ок, в кріпту (хм..виберіть самі куди) ...
Жорік підвишує ставку, при інфлеці в 10-15% ставку треба піднімати на 20%...всім торба!!!
Жорік ставку не підвіщує, бакс в "овно"...всім торба!!!
Який я радий, що ми побачимо, іншалла, розв"язку... така в Жоріка незадача
Все не зовсім так. Я висвітлював одну просту економіко-фінансову річ, яку дехто - промовчу хто - НІЯК НЕ розуміли і - гадаю - не розуміють. Дивно, але більшість з них мають дипломи про "фінансову" освіту. Єдин пан ЩОДЕННО!!! - не жартую - щоденно - викладувуав на Фінансовому форумі України курс "Турецька ліра - доллар США". Цікаво не те, що він зроду не тримав у руках турецьку ліру, а наявні долари вже викинув у повітря, а в іншому. Велика різниця в тому, ваша інвестиція в тій країні, де долар/євро є основною валютою, і де НЕ є основною валютою, наприклад Польщя, Румунія, Болгарія, Туреччина. Тут получається таке: чим слабкіша місцева валюта - тим краще ІНОЗЕМЦЮ. Тому що для нього все стає дешевшим. Дешевшим просто так і на рівному місці. Той пан аж підстрибував, коли писав щоденно, що ліра-доллар 8,72 - і підстрибував саме тому, що думав, що то погано: по незнанню та по нерозумінню ніяк не міг допетрати, що 8,72 - то реальне щастя! Іменини серця! А ось сьогодні і зараз 8,33 - то для іноземця в Туреччині погано. Тому що він витрачає своїх гривень/доларів БІЛЬШЕ. Особисто мені курс 8,33 - суттєве укріплення ліри - НЕ подобається.
Мені ТАКОЖ!!! Сподіювась на хвилі Іліота, які прогнозують 10-13 через якийсь час... Заживемо тоді!!!
Several Fed officials have already acknowledged that QE is no longer the right economic policy. Yet they keep doing it under the pretense of the job market. Why? Perhaps only because to finance the US budget deficit. Then admit it.
roberto dark написав:Кстати, наша новая корреспондентка УМНИЦА И ОТЛИЧНИЦА Камила из Турции, выпустила недавно очень ОБЬЕКТИВНЫЙ И ТОЧНЫЙ анализ ситуации в стране за последние месяцы. Основные тезисы -
1) На каждом шагу скопления беженцев ( особенно сирийцы, афганцы начинают подтягиваться также),
Дальше их будет только больше, так как эта страна явно движется к полной исламизации. После того как Турция провалила свои обязательства по охране Кабульского аэропорта, и американцы там попали под боевую раздачу с 13 погибшими, козырных карт у Эрдогана уже не осталось, и ему это всё припомнят. На этой фотографии молодой Реджеп сидит у колен афганского террориста Г.Хекматияра, на стамбульской антиамериканской сходке.... И этот идеологический роман с террористими продолжается у него до сих пор. Вполне вероятно, что вскоре он уже открыто начнёт обниматься с лидерами талибов, и потихоньку вводить в стране законы шариата. Так что любителям экстрима не обязательно лететь в Сирию или в Афган. Скоро в Турции может быть тоже самое....