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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:27
change_pm написав:
They already admitted to getting surprised by higher than expected inflation. Now growth is slowing faster than they expected. Now they’re trapped by both and are desperate to prevent a larger sell-off for fear it would decelerate things further which it would.
Мені страшно уявити, що буде далі...
Ну, ок, продовжуємо друкувати, інфлец в баксі 10-15-20% до 22 року, всі скидують трежаки і тікають... Куди біжать? Ок, в кріпту (хм..виберіть самі куди) ...
Жорік підвишує ставку, при інфлеці в 10-15% ставку треба піднімати на 20%...всім торба!!!
Жорік ставку не підвіщує, бакс в "овно"...всім торба!!!
Який я радий, що ми побачимо, іншалла, розв"язку... така в Жоріка незадача
але є один ньюанс, декому торба буде скоріше, чим штатам.
так що там китайський бетон бразерс гаплик?
На Тайвань самальоти не летять і караблі не пливут, амергедон отмєняєццо?
юанів нєт, но ви дєржітєсь
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flyman
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:35
flyman написав: change_pm написав:
They already admitted to getting surprised by higher than expected inflation. Now growth is slowing faster than they expected. Now they’re trapped by both and are desperate to prevent a larger sell-off for fear it would decelerate things further which it would.
Мені страшно уявити, що буде далі...
Ну, ок, продовжуємо друкувати, інфлец в баксі 10-15-20% до 22 року, всі скидують трежаки і тікають... Куди біжать? Ок, в кріпту (хм..виберіть самі куди) ...
Жорік підвишує ставку, при інфлеці в 10-15% ставку треба піднімати на 20%...всім торба!!!
Жорік ставку не підвіщує, бакс в "овно"...всім торба!!!
Який я радий, що ми побачимо, іншалла, розв"язку... така в Жоріка незадача
але є один ньюанс, декому торба буде скоріше, чим штатам.
так що там китайський бетон бразерс гаплик?
На Тайвань самальоти не летять і караблі не пливут, амергедон отмєняєццо
?
юанів нєт, но ви дєржітєсь
Імхо, ні )))
China Air Force Warns Away Suspected U.S. Aircraft on Patrol Near Taiwan
An audio recording has captured a Chinese air force radio operator attempting to expel a suspected U.S. military aircraft as it conducted an overflight operation in the skies south of Taiwan on Monday.
Економічна криза + Тайваня наса... = чудове поєднання
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:37
flyman написав: change_pm написав:
В дагестанской школе девочкам запретили приходить на учебу без платков.
а в турецьких?
не цікавився... але імхо залежить від міста, в Стамбулі навряд чи, а десь на сході все може бути..
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