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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:27

  change_pm написав:
They already admitted to getting surprised by higher than expected inflation. Now growth is slowing faster than they expected. Now they’re trapped by both and are desperate to prevent a larger sell-off for fear it would decelerate things further which it would.

Мені страшно уявити, що буде далі...

Ну, ок, продовжуємо друкувати, інфлец в баксі 10-15-20% до 22 року, всі скидують трежаки і тікають... Куди біжать? Ок, в кріпту (хм..виберіть самі куди) ...

Жорік підвишує ставку, при інфлеці в 10-15% ставку треба піднімати на 20%...всім торба!!!

Жорік ставку не підвіщує, бакс в "овно"...всім торба!!!

Який я радий, що ми побачимо, іншалла, розв"язку... така в Жоріка незадача :mrgreen:

але є один ньюанс, декому торба буде скоріше, чим штатам.
так що там китайський бетон бразерс гаплик?
На Тайвань самальоти не летять і караблі не пливут, амергедон отмєняєццо?
юанів нєт, но ви дєржітєсь
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:35

  flyman написав:
  change_pm написав:
They already admitted to getting surprised by higher than expected inflation. Now growth is slowing faster than they expected. Now they’re trapped by both and are desperate to prevent a larger sell-off for fear it would decelerate things further which it would.

Мені страшно уявити, що буде далі...

Ну, ок, продовжуємо друкувати, інфлец в баксі 10-15-20% до 22 року, всі скидують трежаки і тікають... Куди біжать? Ок, в кріпту (хм..виберіть самі куди) ...

Жорік підвишує ставку, при інфлеці в 10-15% ставку треба піднімати на 20%...всім торба!!!

Жорік ставку не підвіщує, бакс в "овно"...всім торба!!!

Який я радий, що ми побачимо, іншалла, розв"язку... така в Жоріка незадача :mrgreen:

але є один ньюанс, декому торба буде скоріше, чим штатам.
так що там китайський бетон бразерс гаплик?
На Тайвань самальоти не летять і караблі не пливут, амергедон отмєняєццо?
юанів нєт, но ви дєржітєсь

Імхо, ні )))
China Air Force Warns Away Suspected U.S. Aircraft on Patrol Near Taiwan

An audio recording has captured a Chinese air force radio operator attempting to expel a suspected U.S. military aircraft as it conducted an overflight operation in the skies south of Taiwan on Monday.

Економічна криза + Тайваня наса... = чудове поєднання :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:37

  flyman написав:
  change_pm написав:
В дагестанской школе девочкам запретили приходить на учебу без платков.

а в турецьких?

не цікавився... але імхо залежить від міста, в Стамбулі навряд чи, а десь на сході все може бути..
change_pm
 
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  #<1 ... 278279280281
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