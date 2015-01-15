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change_pm написав:Хлопці, хто в тємє сонячної енергетики?
Скоро в мене вивільняються кошти, думаю, почати придивлятись...
Думаю, цікаво було б вкластись в сонячну електростанцію десь в ЕС... можливо сформувати колектив однодумців (2-5), отримати кредит і збудувати якусь станцію?
Чи придивитись до арабів, грін енерджи вони розвивають, сонця там повно, може якийсь проект замутити?
Ти придивляйся до І.Маска, який планує цю тему розвивать і далі, і вже набирає команду ... Sept 8 (Reuters) - Electric vehicle maker Tesla Inc (TSLA.O) is looking to staff an energy trading team to support its battery and renewable power projects, according to Tesla's website and an employee post on the career site LinkedIn.com.
akurt написав:...розрахунок не клієнта преміум-класу: при купівлі нерухомості за ціною від 250 000 доларів - громадянство на всю родину за прискореною процедурою (вже пишуть у пресі, що Парламент розглядає питання про підняття цього порогу до рівня Португалії або інших країн).
Кому він потрібен, той папірець про турецьке громадянство, крім арабів та інших бідних мусульман? Замість побудови світської держави, Реджеп взяв курс на обнулення досягнень Ататюрка, та повну ісламізацію країни. Тому проект майбутнього вступу Туреччини до ЄС успішно похований самою Європою. Назавжди !!! Те турецьке громадянство взагалі нічого не коштує.
Імхо, Туречині це вже не потрібно - це раз! Два, сам проект ЕС дихає не ладан і скоро скопитнеться
якщо скопитнеться ЄС, то в Туреччині тим більше нема що ловити з.і. а скопитнеться ЄС до краха долара і розалу США, чи після? Тайвань буде захолений, я так розумію, під час скопичення останнього. Тому вкладаєм в депозити (і нерухомість) в юанях та лірах. Так чи не так?
У 2023 році Україна почне автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки Україна офіційно заявила про свій намір впровадити Стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях. Перші обміни інформацією Україна здійснить у вересні 2023 року за звітний 2022 рік. Все більше країн поступово приєднуються до цього механізму, так у 2019 році 100 податкових адміністрацій здійснили обмін інформацією, у 2020 - 105, а на кінець 2021 очікується вже 109. Згідно з очікуваннями застосування інструменту допоможе підвищити податкові надходження шляхом виявлення випадків ухилення від сплати податків та сприятиме підвищенню рівня дотримання податкового законодавства.
Також під час нещодавньої зустрічі Міністра економіки України із керівником податкової служби США, міністр заявив про намір уряду розвивати електронний обмін податковою інформацією. За словами міністра застосування таких механізмів суттєво підвищить спроможність податкових органів, наприклад, в Україні під норми трансфертного ціноутворення підпадають операції на суму $3,5 млрд зі 152 американськими контрагентами.
Україна чітко йде шляхом запровадження повноцінного нагляду за фінансовими рахунками та операціями громадян та бізнесу. - минулого року на розгляді у ВРУ перебували законопроєкти, що передбачали “скасування банківської таємниці”, а саме право податкової служби за письмової вимоги отримувати від банків дані щодо банківських рахунків фізичних осіб - цього року розпочалася податкова амністія, яка передбачає сплату податків за всі активі набуті починаючи з 90-х під які не було офіційних доходів - у 2023 розпочнеться обмін даними про фінансові рахунки з іноземними країнами - планується співробітництво з окремими податковими органами.
UK in line of fire as Elon Musk's Starlink satellite hurtled towards Earth – MOD alerted THE UK risked being in the line of fire from "debris" when one of Elon Musk's Starlink satellites hurtled towards Earth from space, the UK Space Agency warned as the Ministry of Defence (MOD) tracked its journey.