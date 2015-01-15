Lawrence Lepard: Massive Inflation Will Come. End of Dollar Near (Believe It Or Not)
а уявіть, якщо правда так буде?
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Додано: Нед 12 вер, 2021 10:44
манч нам у лєнту )))) кросіво!
Додано: Нед 12 вер, 2021 10:56
хохо )))
а уявіть, якщо правда так буде?
Додано: Нед 12 вер, 2021 15:44
хз., але продовжую консервацію консервів... і на дачі забацав вентиляцію із підвалу на горище... репортаж буде потім... не перемикайтесь ...
а на черзі, для завршення одного із річних КРІ - зміцнення сральніка на вулиці, який наразі підпертий палками, так як один чи два стовці прогнили від старості (60 чи скільки там літ уже, йомайо). Колись, років 5 тому, замінив з одного боку. Тепер, видно пора із за інший бік братися...
Ось так як готуюся до інфляції...
Може коли куплю яку халупу в Потругалії і займусь реновацією, ще й на ютубусі підзароблю.
зі.
про попердній здобутий КРІ вже писав - почасовий рейт біля +20% відносно 2019
залишилося нагнати простої 2020 і на кінець 2021 вийти, в середньому, за 2 (Два) роки на середній дохід за 2019 плюс (+) інфляція 5 (п"ять) % (відсотків)
Додано: Нед 12 вер, 2021 19:44
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