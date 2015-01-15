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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 282283284285>
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 10:44

манч нам у лєнту )))) кросіво!

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 10:56

хохо )))

Lawrence Lepard: Massive Inflation Will Come. End of Dollar Near (Believe It Or Not)



а уявіть, якщо правда так буде? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:44

  change_pm написав:
Lawrence Lepard: Massive Inflation Will Come. End of Dollar Near (Believe It Or Not)



а уявіть, якщо правда так буде? :mrgreen:

хз., але продовжую консервацію консервів... і на дачі забацав вентиляцію із підвалу на горище... репортаж буде потім... не перемикайтесь ...

а на черзі, для завршення одного із річних КРІ - зміцнення сральніка на вулиці, який наразі підпертий палками, так як один чи два стовці прогнили від старості (60 чи скільки там літ уже, йомайо). Колись, років 5 тому, замінив з одного боку. Тепер, видно пора із за інший бік братися...
Ось так як готуюся до інфляції...

Може коли куплю яку халупу в Потругалії і займусь реновацією, ще й на ютубусі підзароблю.

зі.
про попердній здобутий КРІ вже писав - почасовий рейт біля +20% відносно 2019
залишилося нагнати простої 2020 і на кінець 2021 вийти, в середньому, за 2 (Два) роки на середній дохід за 2019 плюс (+) інфляція 5 (п"ять) % (відсотків)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:44

  change_pm написав:


як тобі:

перерахували акурту(чейнж_пму) за оренду квартири в місті Лева(Манчестері), а IRS уже в курсі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 06:45

так, подумати...

UAE Projects of the 50: Dh24 billion investment to create 75,000 private sector jobs for Emiratis

https://www.khaleejtimes.com/year-of-th ... ancial-aid
Емірати інвестують 24 млрд дірхамів - 6.5 млд баксів, щоб створити 75 000 робочих місць для місцевих...

Це 87 млн баксів на створення одного - ОДНОГО робочого місця на хвилиночку!!!

І це точно не буде робоче місце комбайнера чи агронома...

Ось вам і цифри, скільки насправді коштує створити робоче місце наразі і яке майбутне світись чавунно-олійнім експортерам (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:37

  change_pm написав:
UAE Projects of the 50: Dh24 billion investment to create 75,000 private sector jobs for Emiratis

https://www.khaleejtimes.com/year-of-th ... ancial-aid
Емірати інвестують 24 млрд дірхамів - 6.5 млд баксів, щоб створити 75 000 робочих місць для місцевих...

Це 87 млн баксів на створення одного - ОДНОГО робочого місця на хвилиночку!!!

І це точно не буде робоче місце комбайнера чи агронома...

Ось вам і цифри, скільки насправді коштує створити робоче місце наразі і яке майбутне світись чавунно-олійнім експортерам (((

Трохи знаю скільки вартує створити нормальне робоче місце - 1 млн. долл. коштує високотехнологічний станок.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:46

Хто хоче в іспанські села?

Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.

https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/

Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.

У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:23

  BIGor написав:
  change_pm написав:
UAE Projects of the 50: Dh24 billion investment to create 75,000 private sector jobs for Emiratis

https://www.khaleejtimes.com/year-of-th ... ancial-aid
Емірати інвестують 24 млрд дірхамів - 6.5 млд баксів, щоб створити 75 000 робочих місць для місцевих...

Це 87 млн баксів на створення одного - ОДНОГО робочого місця на хвилиночку!!!

І це точно не буде робоче місце комбайнера чи агронома...

Ось вам і цифри, скільки насправді коштує створити робоче місце наразі і яке майбутне світись чавунно-олійнім експортерам (((

Трохи знаю скільки вартує створити нормальне робоче місце - 1 млн. долл. коштує високотехнологічний станок.

Тобто в принципі араби розуміються, скільки що коштує...

87 млн це від навчання, грантів, створення робочих місць і підтримка бізнесу...

Афігєть, мені страшно уявити, скільки треба уе-шек Україні, щоб щось схоже створити і загальмувати демографічну кризу...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:25

  flyman написав:Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.

https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/

Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.

У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.

Чого питаєш? Компанію шукаєш?

Я завжли шукаю "кішку" - про податки нічого не сказали...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:02

інфлец пішов...10500!

CPI is transitory if you remove food, rent, fuel, and anything else you need to live.

Shrinkflation. Same deodorant, same price, just 20% smaller this month. Transitory?

https://twitter.com/SteveSaretsky/statu ... 6357354499

короче, і в буржуїнів проклятущіх почалась така тєма, як вна неньці роками вже є...

нарешті, і вони лосуснут тунця!!! спасибі Жорікам і ко. :mrgreen:
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