change_pm написав: flyman написав:Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.Чого питаєш? Компанію шукаєш? Я завжли шукаю "кішку" - про податки нічого не сказали...
flyman написав:Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.Чого питаєш? Компанію шукаєш? Я завжли шукаю "кішку" - про податки нічого не сказали...інформую,можна без мільйона інвестицій в одне робоче місце заполучить бойца ...