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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:14
change_pm написав: flyman написав:
Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.
https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/
Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.
У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.
Чого питаєш? Компанію шукаєш?
Я завжли шукаю "кішку" - про податки нічого не сказали...
інформую,
можна без мільйона інвестицій в одне робоче місце заполучить бойца ...
flyman
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:32
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:
Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.
https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/ Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі.
Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.
У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.
Чого питаєш? Компанію шукаєш?
Я завжли шукаю "кішку" - про податки нічого не сказали...
інформую,
можна без мільйона інвестицій в одне робоче місце
заполучить бойца
...
"заполучить бойца" - для чого? для сплати податків?
тебе Гішпанія нічим не забезпечить... За візу заплати... Що зі страхівкою?
Якщо в тебе припече "апендікс", як будеш викликати швидку? Як будеш з лікарями спілкуватись? Гішпанці в своїй масі такі ж безграмотні, як внаненьці по мовам...
зі. Чесно Флай, подзаїба..ло тобі очевидні речі пояснювати... ти лібо "вумний", чи стебешся... хз...
ззі. поїдь вже кудись, коли "сраль..нік" відремонтуєш
change_pm
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Додано: Пон 13 вер, 2021 16:43
change_pm написав:
"заполучить бойца" - для чого? для сплати податків?
тебе Гішпанія нічим не забезпечить... За візу заплати... Що зі страхівкою?
Якщо в тебе припече "апендікс", як будеш викликати швидку? Як будеш з лікарями спілкуватись? Гішпанці в своїй масі такі ж безграмотні, як внаненьці по мовам...
зі. Чесно Флай, подзаїба..ло тобі очевидні речі пояснювати... ти лібо "вумний", чи стебешся... хз...
ззі. поїдь вже кудись, коли "сраль..нік" відремонтуєш
та скоріше би то коронобєсіє сі скінчило.
там хвіліпінки мене вже зачекалился.
а потім в Португалію, в порт з Галями...
На всіх Наташ не вистачить.
flyman
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Додано: Пон 13 вер, 2021 17:22
flyman написав: change_pm написав:
"заполучить бойца" - для чого? для сплати податків?
тебе Гішпанія нічим не забезпечить... За візу заплати... Що зі страхівкою?
Якщо в тебе припече "апендікс", як будеш викликати швидку? Як будеш з лікарями спілкуватись? Гішпанці в своїй масі такі ж безграмотні, як внаненьці по мовам...
зі. Чесно Флай, подзаїба..ло тобі очевидні речі пояснювати... ти лібо "вумний", чи стебешся... хз...
ззі. поїдь вже кудись, коли "сраль..нік" відремонтуєш
та скоріше би то короно
бєсіє
сі скінчило.
там хвіліпінки мене вже зачекалился.
а потім в Португалію, в порт з Галями...
На всіх
Наташ
не вистачить.
ти вколовся двушкою? важливо для подорожей...
"бесіє" імхо просто поміняє назву, але принцип залишиться (((
імхо, я навіть на "гульчатай" згоден, тут вибір невеликий
change_pm
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Додано: Пон 13 вер, 2021 17:23
США - цены на недвижимость (SP-Case-Schiller Index ) по отношению к доходам домохозяйств = рекордные уровни пузыря 2007-2008гг https://www.spglobal.com/spdji/en/indic ... /#overview
зі. все дуууужеее погано!
change_pm
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Додано: Пон 13 вер, 2021 17:31
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
"заполучить бойца" - для чого? для сплати податків?
тебе Гішпанія нічим не забезпечить... За візу заплати... Що зі страхівкою?
Якщо в тебе припече "апендікс", як будеш викликати швидку? Як будеш з лікарями спілкуватись? Гішпанці в своїй масі такі ж безграмотні, як внаненьці по мовам...
зі. Чесно Флай, подзаїба..ло тобі очевидні речі пояснювати... ти лібо "вумний", чи стебешся... хз...
ззі. поїдь вже кудись, коли "сраль..нік" відремонтуєш
та скоріше би то короно
бєсіє
сі скінчило.
там хвіліпінки мене вже зачекалился.
а потім в Португалію, в порт з Галями...
На всіх
Наташ
не вистачить.
ти вколовся двушкою? важливо для подорожей...
"бесіє" імхо просто поміняє назву, але принцип залишиться (((
імхо, я навіть на "гульчатай" згоден, тут вибір невеликий
я антіковідно-привівочний.
хай ставлять експеременти на інших, я подожду, мені не горить
Зато є час на дачі закінчити проект із умоцненням дерев"яного сральніка, якого ще діди будували.
Щоб він ще стільки простояв, і не тік і не падав.
flyman
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Додано: Пон 13 вер, 2021 17:47
flyman написав:
Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.
https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/
Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.
У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.
В переліку є Гран-Канаріа Лас-Пальмас - 380 тис. чол. на курорті. За такою пропозицією навіть пан Акурт продасть все в Турції заради канарських островів.
BIGor
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Додано: Пон 13 вер, 2021 17:52
change_pm написав:
Тобто в принципі араби розуміються, скільки що коштує...
87 млн це від навчання, грантів, створення робочих місць і підтримка бізнесу...
Афігєть, мені страшно уявити, скільки треба уе-шек Україні, щоб щось схоже створити і загальмувати демографічну кризу...
Гроші вже не допоможуть, можна купити станків на 80 млн. а ще треба хантити мізки не з України (або вирощувати свої - 11 років школи + 5 універу + 5 досвіду роботи).
Те ж саме в арабів, але вони хантять.
BIGor
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