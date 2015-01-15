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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:14

  change_pm написав:
  flyman написав:Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.

https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/

Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.

У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.

Чого питаєш? Компанію шукаєш?

Я завжли шукаю "кішку" - про податки нічого не сказали...

інформую,
можна без мільйона інвестицій в одне робоче місце заполучить бойца ...
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:32

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.

https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/

Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.

У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.

Чого питаєш? Компанію шукаєш?

Я завжли шукаю "кішку" - про податки нічого не сказали...

інформую,
можна без мільйона інвестицій в одне робоче місце заполучить бойца ...

"заполучить бойца" - для чого? для сплати податків?

тебе Гішпанія нічим не забезпечить... За візу заплати... Що зі страхівкою?

Якщо в тебе припече "апендікс", як будеш викликати швидку? Як будеш з лікарями спілкуватись? Гішпанці в своїй масі такі ж безграмотні, як внаненьці по мовам...

зі. Чесно Флай, подзаїба..ло тобі очевидні речі пояснювати... ти лібо "вумний", чи стебешся... хз...

ззі. поїдь вже кудись, коли "сраль..нік" відремонтуєш :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:43

  change_pm написав:"заполучить бойца" - для чого? для сплати податків?

тебе Гішпанія нічим не забезпечить... За візу заплати... Що зі страхівкою?

Якщо в тебе припече "апендікс", як будеш викликати швидку? Як будеш з лікарями спілкуватись? Гішпанці в своїй масі такі ж безграмотні, як внаненьці по мовам...

зі. Чесно Флай, подзаїба..ло тобі очевидні речі пояснювати... ти лібо "вумний", чи стебешся... хз...

ззі. поїдь вже кудись, коли "сраль..нік" відремонтуєш :mrgreen:

та скоріше би то коронобєсіє сі скінчило.
там хвіліпінки мене вже зачекалился.
а потім в Португалію, в порт з Галями...
На всіх Наташ не вистачить.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:22

  flyman написав:
  change_pm написав:"заполучить бойца" - для чого? для сплати податків?

тебе Гішпанія нічим не забезпечить... За візу заплати... Що зі страхівкою?

Якщо в тебе припече "апендікс", як будеш викликати швидку? Як будеш з лікарями спілкуватись? Гішпанці в своїй масі такі ж безграмотні, як внаненьці по мовам...

зі. Чесно Флай, подзаїба..ло тобі очевидні речі пояснювати... ти лібо "вумний", чи стебешся... хз...

ззі. поїдь вже кудись, коли "сраль..нік" відремонтуєш :mrgreen:

та скоріше би то коронобєсіє сі скінчило.
там хвіліпінки мене вже зачекалился.
а потім в Португалію, в порт з Галями...
На всіх Наташ не вистачить.

ти вколовся двушкою? важливо для подорожей...

"бесіє" імхо просто поміняє назву, але принцип залишиться (((

імхо, я навіть на "гульчатай" згоден, тут вибір невеликий :evil:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

США - цены на недвижимость (SP-Case-Schiller Index ) по отношению к доходам домохозяйств = рекордные уровни пузыря 2007-2008гг

https://www.spglobal.com/spdji/en/indic ... /#overview

зі. все дуууужеее погано!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:31

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:"заполучить бойца" - для чого? для сплати податків?

тебе Гішпанія нічим не забезпечить... За візу заплати... Що зі страхівкою?

Якщо в тебе припече "апендікс", як будеш викликати швидку? Як будеш з лікарями спілкуватись? Гішпанці в своїй масі такі ж безграмотні, як внаненьці по мовам...

зі. Чесно Флай, подзаїба..ло тобі очевидні речі пояснювати... ти лібо "вумний", чи стебешся... хз...

ззі. поїдь вже кудись, коли "сраль..нік" відремонтуєш :mrgreen:

та скоріше би то коронобєсіє сі скінчило.
там хвіліпінки мене вже зачекалился.
а потім в Португалію, в порт з Галями...
На всіх Наташ не вистачить.

ти вколовся двушкою? важливо для подорожей...

"бесіє" імхо просто поміняє назву, але принцип залишиться (((

імхо, я навіть на "гульчатай" згоден, тут вибір невеликий :evil:

я антіковідно-привівочний.
хай ставлять експеременти на інших, я подожду, мені не горить

Зато є час на дачі закінчити проект із умоцненням дерев"яного сральніка, якого ще діди будували.
Щоб він ще стільки простояв, і не тік і не падав.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:47

  flyman написав:Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.

https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/

Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.

У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.

В переліку є Гран-Канаріа Лас-Пальмас - 380 тис. чол. на курорті. За такою пропозицією навіть пан Акурт продасть все в Турції заради канарських островів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:52

  change_pm написав:Тобто в принципі араби розуміються, скільки що коштує...

87 млн це від навчання, грантів, створення робочих місць і підтримка бізнесу...

Афігєть, мені страшно уявити, скільки треба уе-шек Україні, щоб щось схоже створити і загальмувати демографічну кризу...

Гроші вже не допоможуть, можна купити станків на 80 млн. а ще треба хантити мізки не з України (або вирощувати свої - 11 років школи + 5 універу + 5 досвіду роботи).
Те ж саме в арабів, але вони хантять.
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