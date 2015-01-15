Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Тобто в принципі араби розуміються, скільки що коштує...
87 млн це від навчання, грантів, створення робочих місць і підтримка бізнесу...
Афігєть, мені страшно уявити, скільки треба уе-шек Україні, щоб щось схоже створити і загальмувати демографічну кризу...
Гроші вже не допоможуть, можна купити станків на 80 млн. а ще треба хантити мізки не з України (або вирощувати свої - 11 років школи + 5 універу + 5 досвіду роботи). Те ж саме в арабів, але вони хантять.
BIGor написав:В переліку є Гран-Канаріа Лас-Пальмас - 380 тис. чол. на курорті. За такою пропозицією навіть пан Акурт продасть все в Турції заради канарських островів.
Помиляєтеся, бо пан akurt завжди думає головОМ, а не ногОМ. Зараз на Мадейрі приятелі - сумно там якось... Не купаються в океані, тільки дивляться з балкону... Прогнозовані витрати на 2-х - 5000 доларів - полетіли 2 родини - привезуть на Мадейру з України 2х5000=10 000 доларів нахом"яченого. Це за те, що подивляться з балкону на океан...
В Анталії море всі дні +29, повний штиль... Риби... риби... вчора піді мною морський скат плавав... Вдень +31... Що ще треба? Які Гран Kанари??? Навіщо???
akurt написав:на Мадейрі приятелі - сумно там якось... Не купаються в океані, тільки дивляться з балкону... Прогнозовані витрати на 2-х - 5000 доларів - полетіли 2 родини - привезуть на Мадейру з України 2х5000=10 000 доларів нахом"яченого. Це за те, що подивляться з балкону на океан...
В Анталії море всі дні +29, повний штиль... Риби... риби... вчора піді мною морський скат плавав...