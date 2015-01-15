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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

США - цены на недвижимость (SP-Case-Schiller Index ) по отношению к доходам домохозяйств = рекордные уровни пузыря 2007-2008гг

https://www.spglobal.com/spdji/en/indic ... /#overview

зі. все дуууужеее погано!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:47

  flyman написав:Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.

https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/

Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.

У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.

В переліку є Гран-Канаріа Лас-Пальмас - 380 тис. чол. на курорті. За такою пропозицією навіть пан Акурт продасть все в Турції заради канарських островів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:52

  change_pm написав:Тобто в принципі араби розуміються, скільки що коштує...

87 млн це від навчання, грантів, створення робочих місць і підтримка бізнесу...

Афігєть, мені страшно уявити, скільки треба уе-шек Україні, щоб щось схоже створити і загальмувати демографічну кризу...

Гроші вже не допоможуть, можна купити станків на 80 млн. а ще треба хантити мізки не з України (або вирощувати свої - 11 років школи + 5 універу + 5 досвіду роботи).
Те ж саме в арабів, але вони хантять.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:36

  BIGor написав:В переліку є Гран-Канаріа Лас-Пальмас - 380 тис. чол. на курорті. За такою пропозицією навіть пан Акурт продасть все в Турції заради канарських островів.

Помиляєтеся, бо пан akurt завжди думає головОМ, а не ногОМ.
Зараз на Мадейрі приятелі - сумно там якось... Не купаються в океані, тільки дивляться з балкону... Прогнозовані витрати на 2-х - 5000 доларів - полетіли 2 родини - привезуть на Мадейру з України 2х5000=10 000 доларів нахом"яченого. Це за те, що подивляться з балкону на океан...

В Анталії море всі дні +29, повний штиль... Риби... риби... вчора піді мною морський скат плавав... Вдень +31...
Що ще треба? Які Гран Kанари??? Навіщо???
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 00:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:на Мадейрі приятелі - сумно там якось... Не купаються в океані, тільки дивляться з балкону... Прогнозовані витрати на 2-х - 5000 доларів - полетіли 2 родини - привезуть на Мадейру з України 2х5000=10 000 доларів нахом"яченого. Це за те, що подивляться з балкону на океан...

В Анталії море всі дні +29, повний штиль... Риби... риби... вчора піді мною морський скат плавав...

cо скатом конечно веселее
Буровик
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