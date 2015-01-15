Додано: Вів 14 вер, 2021 02:49

Звичайно, веселіше.

Перший раз плавав з маскою і ластами над скатом в Червоному морі біля Хургади - там, правда, скат був дивного кольору і за розміром рази в 2 більше.



А ще веселе таке:

- Міграційна служба Туреччини приємно спростила подачу документів на ВНП - тепер не потрібно проходити співбесіду - сформував пакет документів - приходиш - стійка Reception як в готелі - п'ять співробітників за стійкою - говорять англійською, німецькою і російською - чиновник подивився пакет документів (чи є все за переліком) - видав листок з підтвердженням подачі документів і говорить: "Якщо будуть питання - Вам зателефонують. Все, можете йти". Вся процедура займає 5 - не жартую - хвилин. Минулого четверга був як супроводжуючий з приятелями.

- витрати на оформлення ВНП - держмито 715 лір (приблизно 80 $) і плата за картку ВНП 125 лір (приблизно 15 $).

- Міграційна служба Туреччини тепер видає українцям "Туристичний ВНП" з оренди квартири на 2 роки (раніше при оренді квартири видавали тільки на 1 рік).

- тепер кур'єр Міграційної служби Туреччини вручає картки ВНП, приходячи прямо до квартири людини, через 5 - 7 днів (раніше потрібно було чекати до 1,5 місяців).

- Парламент Туреччини планує змінити законодавство по "Золотий візі" (громадянство за інвестиції) - підвищивши поріг інвестицій в нерухомість з 250 000 доларів до більш високого рівня. Повідомляють, що за останні 3,5 року (з часу встановлення "порога" в 250 000 доларів) близько 120 000 квартир куплено іноземцями.



Сьогодні після 9-00 Інститут статистики Туреччини оприлюднить Звіт про купівлю квартир іноземцями за серпень 2021.