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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

США - цены на недвижимость (SP-Case-Schiller Index ) по отношению к доходам домохозяйств = рекордные уровни пузыря 2007-2008гг

https://www.spglobal.com/spdji/en/indic ... /#overview

зі. все дуууужеее погано!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:47

  flyman написав:Уряд Іспанії запровадив нову річну візу для іноземців-фрилансерів, пропонуючи їм переїхати в іспанські села.

https://bit.ua/2021/09/ispaniya-zaproshuye-frilanseriv/

Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.

У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.

В переліку є Гран-Канаріа Лас-Пальмас - 380 тис. чол. на курорті. За такою пропозицією навіть пан Акурт продасть все в Турції заради канарських островів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:52

  change_pm написав:Тобто в принципі араби розуміються, скільки що коштує...

87 млн це від навчання, грантів, створення робочих місць і підтримка бізнесу...

Афігєть, мені страшно уявити, скільки треба уе-шек Україні, щоб щось схоже створити і загальмувати демографічну кризу...

Гроші вже не допоможуть, можна купити станків на 80 млн. а ще треба хантити мізки не з України (або вирощувати свої - 11 років школи + 5 універу + 5 досвіду роботи).
Те ж саме в арабів, але вони хантять.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:36

  BIGor написав:В переліку є Гран-Канаріа Лас-Пальмас - 380 тис. чол. на курорті. За такою пропозицією навіть пан Акурт продасть все в Турції заради канарських островів.

Помиляєтеся, бо пан akurt завжди думає головОМ, а не ногОМ.
Зараз на Мадейрі приятелі - сумно там якось... Не купаються в океані, тільки дивляться з балкону... Прогнозовані витрати на 2-х - 5000 доларів - полетіли 2 родини - привезуть на Мадейру з України 2х5000=10 000 доларів нахом"яченого. Це за те, що подивляться з балкону на океан...

В Анталії море всі дні +29, повний штиль... Риби... риби... вчора піді мною морський скат плавав... Вдень +31...
Що ще треба? Які Гран Kанари??? Навіщо???
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 00:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:на Мадейрі приятелі - сумно там якось... Не купаються в океані, тільки дивляться з балкону... Прогнозовані витрати на 2-х - 5000 доларів - полетіли 2 родини - привезуть на Мадейру з України 2х5000=10 000 доларів нахом"яченого. Це за те, що подивляться з балкону на океан...

В Анталії море всі дні +29, повний штиль... Риби... риби... вчора піді мною морський скат плавав...

cо скатом конечно веселее
Буровик
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 02:49

Звичайно, веселіше.
Перший раз плавав з маскою і ластами над скатом в Червоному морі біля Хургади - там, правда, скат був дивного кольору і за розміром рази в 2 більше.

А ще веселе таке:
- Міграційна служба Туреччини приємно спростила подачу документів на ВНП - тепер не потрібно проходити співбесіду - сформував пакет документів - приходиш - стійка Reception як в готелі - п'ять співробітників за стійкою - говорять англійською, німецькою і російською - чиновник подивився пакет документів (чи є все за переліком) - видав листок з підтвердженням подачі документів і говорить: "Якщо будуть питання - Вам зателефонують. Все, можете йти". Вся процедура займає 5 - не жартую - хвилин. Минулого четверга був як супроводжуючий з приятелями.
- витрати на оформлення ВНП - держмито 715 лір (приблизно 80 $) і плата за картку ВНП 125 лір (приблизно 15 $).
- Міграційна служба Туреччини тепер видає українцям "Туристичний ВНП" з оренди квартири на 2 роки (раніше при оренді квартири видавали тільки на 1 рік).
- тепер кур'єр Міграційної служби Туреччини вручає картки ВНП, приходячи прямо до квартири людини, через 5 - 7 днів (раніше потрібно було чекати до 1,5 місяців).
- Парламент Туреччини планує змінити законодавство по "Золотий візі" (громадянство за інвестиції) - підвищивши поріг інвестицій в нерухомість з 250 000 доларів до більш високого рівня. Повідомляють, що за останні 3,5 року (з часу встановлення "порога" в 250 000 доларів) близько 120 000 квартир куплено іноземцями.

Сьогодні після 9-00 Інститут статистики Туреччини оприлюднить Звіт про купівлю квартир іноземцями за серпень 2021.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:53

паспішай, пакупай!!!

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зі. кавалірок ніц нема (((
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:58

5 хвилин від моря ))) від чи до? хм...

Dear client,

We now have seven one bedroom and two bedroom apartments in the Sky Gardens development.

This is an amazing low price investment in one of Liverpool's most sought-after suburbs, only minutes away from Crosby beach. This 6-floor luxury residence is ideal for those looking to combine the city life with the serenity of living on the coast, in one of the top places to live in the UK (according to The Sunday Times).

Ого же ж!!!
Why Own a Property in Sky Gardens?
High rental demand
7% assured NET rental returns, 12%+ if run as serviced apartment
Only a short walk from Marine Gardens and Crosby Beach
New development, completed in seven weeks, low risk investment with great returns

Бач воно як!!! 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:34

от, вам і грін енерджі...

⚡⚡BREAKING: This is simply incredible. ⚡⚡

UK day-ahead baseload electricity prices jump to a fresh all-time high of £354 per MWh on N2EX. Intraday prices for peak demand are much, much higher.

To put into perspective, that's 700% higher than the ~£45 average 2010-2020 price

https://twitter.com/JavierBlas/status/1 ... 7130278923
Уявляю, як це впливає на собівартість будівництва на ЮКейщіне :(

зі. тама картинка є...
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