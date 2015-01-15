Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Тобто в принципі араби розуміються, скільки що коштує...
87 млн це від навчання, грантів, створення робочих місць і підтримка бізнесу...
Афігєть, мені страшно уявити, скільки треба уе-шек Україні, щоб щось схоже створити і загальмувати демографічну кризу...
Гроші вже не допоможуть, можна купити станків на 80 млн. а ще треба хантити мізки не з України (або вирощувати свої - 11 років школи + 5 універу + 5 досвіду роботи). Те ж саме в арабів, але вони хантять.
BIGor написав:В переліку є Гран-Канаріа Лас-Пальмас - 380 тис. чол. на курорті. За такою пропозицією навіть пан Акурт продасть все в Турції заради канарських островів.
Помиляєтеся, бо пан akurt завжди думає головОМ, а не ногОМ. Зараз на Мадейрі приятелі - сумно там якось... Не купаються в океані, тільки дивляться з балкону... Прогнозовані витрати на 2-х - 5000 доларів - полетіли 2 родини - привезуть на Мадейру з України 2х5000=10 000 доларів нахом"яченого. Це за те, що подивляться з балкону на океан...
В Анталії море всі дні +29, повний штиль... Риби... риби... вчора піді мною морський скат плавав... Вдень +31... Що ще треба? Які Гран Kанари??? Навіщо???
akurt написав:на Мадейрі приятелі - сумно там якось... Не купаються в океані, тільки дивляться з балкону... Прогнозовані витрати на 2-х - 5000 доларів - полетіли 2 родини - привезуть на Мадейру з України 2х5000=10 000 доларів нахом"яченого. Це за те, що подивляться з балкону на океан...
В Анталії море всі дні +29, повний штиль... Риби... риби... вчора піді мною морський скат плавав...
Звичайно, веселіше. Перший раз плавав з маскою і ластами над скатом в Червоному морі біля Хургади - там, правда, скат був дивного кольору і за розміром рази в 2 більше.
А ще веселе таке: - Міграційна служба Туреччини приємно спростила подачу документів на ВНП - тепер не потрібно проходити співбесіду - сформував пакет документів - приходиш - стійка Reception як в готелі - п'ять співробітників за стійкою - говорять англійською, німецькою і російською - чиновник подивився пакет документів (чи є все за переліком) - видав листок з підтвердженням подачі документів і говорить: "Якщо будуть питання - Вам зателефонують. Все, можете йти". Вся процедура займає 5 - не жартую - хвилин. Минулого четверга був як супроводжуючий з приятелями. - витрати на оформлення ВНП - держмито 715 лір (приблизно 80 $) і плата за картку ВНП 125 лір (приблизно 15 $). - Міграційна служба Туреччини тепер видає українцям "Туристичний ВНП"з оренди квартири на 2 роки (раніше при оренді квартири видавали тільки на 1 рік). - тепер кур'єр Міграційної служби Туреччини вручає картки ВНП, приходячи прямо до квартири людини, через 5 - 7 днів (раніше потрібно було чекати до 1,5 місяців). - Парламент Туреччини планує змінити законодавство по "Золотий візі" (громадянство за інвестиції) - підвищивши поріг інвестицій в нерухомість з 250 000 доларів до більш високого рівня. Повідомляють, що за останні 3,5 року (з часу встановлення "порога" в 250 000 доларів) близько 120 000 квартир куплено іноземцями.
Сьогодні після 9-00 Інститут статистики Туреччини оприлюднить Звіт про купівлю квартир іноземцями за серпень 2021.
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Нову річну візу можуть отримати працівники, які працюють віддалено або на фрилансі. Але жити людям із цією візою потрібно буде в невеликих селах із населенням до 5 тисяч.
У такий спосіб уряд Іспанії хоче вдихнути життя в малонаселені райони.
Там часто нерухомість не дорога. В тих містечках. Але і продати... Скорше всього там треба буде показати трохи доходу. І податки знівелюють усе. До речі греки подібне теж планують. А в Португаліі по суті СПД давно так можна