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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:50

Поки панове думають: інвестувати у Монголію, Португалію, Канари чи у Філіппіни - спустимося з небес на землю, тобто подивимося на речі реально.
Куди ж вкладають кошти люди - можливо, вони знають, куди варто вкластися ДЛЯ СЕБЕ, просто, без проблем, без нотаріусів, адвокатів, і такого іншого...

Інститут статистики Турецької республіки сьогодні оприлюднив дані про купівлю квартир іноземцями в Туреччині в серпні 2021 (звіт надають щомісяця).
На початок зауважу, що у серпні взагалі куплено в Туреччині 141 400 квартир - в попередньому липні було куплено 107 785 квартир, або в серпні куплено на 31,18% більше.

Іноземці в серпні 2021 побили свої рекорди всіх (!!!!) попередніх років - в серпні куплено 5 866 квартир!
Зображення
У порівнянні з серпнем минулого року зростання становить 50,7% (!!!!).
Перше місце серед інвестицій - Стамбул - куплено іноземцями (зазвичай купують ті, хто займається бізнесом ) - 2 729 квартир.
Друге місце - місто, яке так ненавидять деякі форумчани з числа тих, хто ніколи в житті не був в Туреччині - Анталія: 976 квартир.
Третє місце - столиця країни - Анкара.

РОЗПОДІЛ ЗА ГРОМАДЯНСТВОМ ПОКУПЦІВ:
Зображення
Що треба відмітити:
- громадяни України купили менше квартир, ніж в попередні місяці - 98 (в липні 106, в червні був український рекорд - 127 - особисто я НЕ здивований: українці не самі багаті люди в світі і відреагували на ціни, які зросли на 30-50%).
- громадяни Швеції купили 95 квартир, в попередньому місяці - 99. В червні - 83.
- громадяни Великої Британії збільшили кількість куплених квартир більше, ніж в 1,5 рази (!!!!) - з 63 в липні до 110 в серпні.
- громадяни США купили 173 квартири проти 153-х в липні і 150 в червні.
- німці працюють наполегливо: куплено в серпні 262 квартири (рекорд останніх років у німців) проти 198 в липні (був попередній рекорд). В червні німцями було куплено 192 квартири.
- зрозумілим з відомих причин є рекорд Афганістану: 313 квартир проти 229-и в липні.
- після деякого падіння купівель в червні та липні "виправилися" громадяни РФ та вийшли на цифру 451 (в липні було 365, в червні - 300).
Джерело даних: https://www.tuik.gov.tr/
Вдалих інвестицій!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 14 вер, 2021 15:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:59

  akurt написав:У порівнянні з серпнем минулого року зростання становить 50,7% (!!!!).

Ба воно як :!: А тутай один на початку року нагнітав, ой, не виросте, заросте травою, не продасться...

Шо ж воно діється...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:02

не росте...кокос ))))

'Top earning New Yorkers could face 61.2% combined tax rate under House plan, Californians may face 59% rate'

https://www.cnbc.com/2021/09/13/top-ear ... -rate.html

Ну, як то кажуть, за що боролись :mrgreen: тобто за кого голосували...

зі. хм...прям, як внаненьці...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:48

  change_pm написав:
  akurt написав:У порівнянні з серпнем минулого року зростання становить 50,7% (!!!!).

Ба воно як :!: А тутай один на початку року нагнітав, ой, не виросте, заросте травою, не продасться...
Шо ж воно діється...

Знайшов кому вірить :D
Він тобі збрехав, як завжди. Тут же одні довірливі лохи. Їм можна...
Та ще й лайк поставив :D

Читай уважно:
In Turkey, house sales decreased by 17.0% in August compared to the same month of the previous year and became 141 thousand 400.
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 7476&dil=2
Немає там ніякого росту. Навпаки, мінус 17%.

А те що українці купили менше, ніж у попередньому місяці,
так це тому що у них розуму стало побільше...
Чим більше там буде арабів, з їхнім аллах акбар, тим менше там буде свободи.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:02

Мене реально тішить дописувач вище - так вивчає, так вивчає всіляки статті, а не вклався навіть в житло для себе в Україні...
Статистика не жаліє тих, хто не вміє інвестувати...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 14 вер, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:08

  akurt написав:Статистика не жаліє тих, хто не вміє інвестувати:

Чекаємо звіт великого "інвестора" про мудрі інвестиції в турецькі банки ...
Реально цікаво :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:16

  akurt написав:На жаль, ні в Стамбулі, ні в Анталії, ні ще у 79-ти з 81 провінціі Туреччини наш знавець ніколи в житті не був...
Нехай пише: правда ж цікаво...


Зображення
Оці монети із Стамбулу. Привіз тоді, коли ти про нього ще нічого не чув...
Тобі брехать ще не надоїло?
Востаннє редагувалось RTC12 в Вів 14 вер, 2021 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:16

Ну ось... почалося: вже його хвилює моя ощадна книжка...
"Самолет поднимается ниже и ниже..." (варіант тексту однієї відомої пісні).
Панове, готуйте для нього свою ощадну книжку, викладуйте звіти з банків та схеми розташування груш в саду...
akurt
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