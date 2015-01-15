Додано: Вів 14 вер, 2021 13:50

тобто подивимося на речі реально.

Поки панове думають: інвестувати у Монголію, Португалію, Канари чи у Філіппіни - спустимося з небес на землю,Куди ж вкладають кошти люди - можливо, вони знають, куди варто вкластися ДЛЯ СЕБЕ, просто, без проблем, без нотаріусів, адвокатів, і такого іншого...Інститут статистики Турецької республіки сьогодні оприлюднив дані про купівлю квартир іноземцями в Туреччині в серпні 2021 (звіт надають щомісяця).На початок зауважу, що у серпні взагалі куплено в Туреччині 141 400 квартир - в попередньому липні було куплено 107 785 квартир, або в серпні куплено на 31,18% більше.Іноземці в серпні 2021 побили свої рекорди всіх (!!!!) попередніх років - в серпніУ порівнянні з серпнем минулого року зростання становить 50,7% (!!!!).Перше місце серед інвестицій - Стамбул - куплено іноземцями (зазвичай купують ті, хто займається бізнесом ) - 2 729 квартир.- місто, яке так ненавидять деякі форумчани з числа тих, хто ніколи в житті не був в Туреччині -: 976 квартир.Третє місце - столиця країни - Анкара.РОЗПОДІЛ ЗА ГРОМАДЯНСТВОМ ПОКУПЦІВ:Що треба відмітити:- громадяни України купили менше квартир, ніж в попередні місяці - 98 (в липні 106, в червні був український рекорд - 127 - особисто я НЕ здивований: українці не самі багаті люди в світі і відреагували на ціни, які зросли на 30-50%).- громадяни Швеції купили 95 квартир, в попередньому місяці - 99. В червні - 83.- громадяни Великої Британії збільшили кількість куплених квартир більше, ніж в 1,5 рази (!!!!) - з 63 в липні до 110 в серпні.- громадяни США купили 173 квартири проти 153-х в липні і 150 в червні.- німці працюють наполегливо: куплено в серпні 262 квартири (рекорд останніх років у німців) проти 198 в липні (був попередній рекорд). В червні німцями було куплено 192 квартири.- зрозумілим з відомих причин є рекорд Афганістану: 313 квартир проти 229-и в липні.- після деякого падіння купівель в червні та липні "виправилися" громадяни РФ та вийшли на цифру 451 (в липні було 365, в червні - 300).Джерело даних: