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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 284285286287>
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:50

Поки панове думають: інвестувати у Монголію, Португалію, Канари чи у Філіппіни - спустимося з небес на землю, тобто подивимося на речі реально.
Куди ж вкладають кошти люди - можливо, вони знають, куди варто вкластися ДЛЯ СЕБЕ, просто, без проблем, без нотаріусів, адвокатів, і такого іншого...

Інститут статистики Турецької республіки сьогодні оприлюднив дані про купівлю квартир іноземцями в Туреччині в серпні 2021 (звіт надають щомісяця).
На початок зауважу, що у серпні взагалі куплено в Туреччині 141 400 квартир - в попередньому липні було куплено 107 785 квартир, або в серпні куплено на 31,18% більше.

Іноземці в серпні 2021 побили свої рекорди всіх (!!!!) попередніх років - в серпні куплено 5 866 квартир!
Зображення
У порівнянні з серпнем минулого року зростання становить 50,7% (!!!!).
Перше місце серед інвестицій - Стамбул - куплено іноземцями (зазвичай купують ті, хто займається бізнесом ) - 2 729 квартир.
Друге місце - місто, яке так ненавидять деякі форумчани з числа тих, хто ніколи в житті не був в Туреччині - Анталія: 976 квартир.
Третє місце - столиця країни - Анкара.

РОЗПОДІЛ ЗА ГРОМАДЯНСТВОМ ПОКУПЦІВ:
Зображення
Що треба відмітити:
- громадяни України купили менше квартир, ніж в попередні місяці - 98 (в липні 106, в червні був український рекорд - 127 - особисто я НЕ здивований: українці не самі багаті люди в світі і відреагували на ціни, які зросли на 30-50%).
- громадяни Швеції купили 95 квартир, в попередньому місяці - 99. В червні - 83.
- громадяни Великої Британії збільшили кількість куплених квартир більше, ніж в 1,5 рази (!!!!) - з 63 в липні до 110 в серпні.
- громадяни США купили 173 квартири проти 153-х в липні і 150 в червні.
- німці працюють наполегливо: куплено в серпні 262 квартири (рекорд останніх років у німців) проти 198 в липні (був попередній рекорд). В червні німцями було куплено 192 квартири.
- зрозумілим з відомих причин є рекорд Афганістану: 313 квартир проти 229-и в липні.
- після деякого падіння купівель в червні та липні "виправилися" громадяни РФ та вийшли на цифру 451 (в липні було 365, в червні - 300).
Джерело даних: https://www.tuik.gov.tr/
Вдалих інвестицій!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 14 вер, 2021 15:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:59

  akurt написав:У порівнянні з серпнем минулого року зростання становить 50,7% (!!!!).

Ба воно як :!: А тутай один на початку року нагнітав, ой, не виросте, заросте травою, не продасться...

Шо ж воно діється...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:02

не росте...кокос ))))

'Top earning New Yorkers could face 61.2% combined tax rate under House plan, Californians may face 59% rate'

https://www.cnbc.com/2021/09/13/top-ear ... -rate.html

Ну, як то кажуть, за що боролись :mrgreen: тобто за кого голосували...

зі. хм...прям, як внаненьці...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:48

  change_pm написав:
  akurt написав:У порівнянні з серпнем минулого року зростання становить 50,7% (!!!!).

Ба воно як :!: А тутай один на початку року нагнітав, ой, не виросте, заросте травою, не продасться...
Шо ж воно діється...

Знайшов кому вірить :D
Він тобі збрехав, як завжди. Тут же одні довірливі лохи. Їм можна...
Та ще й лайк поставив :D

Читай уважно:
In Turkey, house sales decreased by 17.0% in August compared to the same month of the previous year and became 141 thousand 400.
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 7476&dil=2
Немає там ніякого росту. Навпаки, мінус 17%.

А те що українці купили менше, ніж у попередньому місяці,
так це тому що у них розуму стало побільше...
Чим більше там буде арабів, з їхнім аллах акбар, тим менше там буде свободи.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:02

Мене реально тішить дописувач вище - так вивчає, так вивчає всіляки статті, а не вклався навіть в житло для себе в Україні...
Статистика не жаліє тих, хто не вміє інвестувати...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 14 вер, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:08

  akurt написав:Статистика не жаліє тих, хто не вміє інвестувати:

Чекаємо звіт великого "інвестора" про мудрі інвестиції в турецькі банки ...
Реально цікаво :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:16

  akurt написав:На жаль, ні в Стамбулі, ні в Анталії, ні ще у 79-ти з 81 провінціі Туреччини наш знавець ніколи в житті не був...
Нехай пише: правда ж цікаво...


Зображення
Оці монети із Стамбулу. Привіз тоді, коли ти про нього ще нічого не чув...
Тобі брехать ще не надоїло?
Востаннє редагувалось RTC12 в Вів 14 вер, 2021 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:16

Ну ось... почалося: вже його хвилює моя ощадна книжка...
"Самолет поднимается ниже и ниже..." (варіант тексту однієї відомої пісні).
Панове, готуйте для нього свою ощадну книжку, викладуйте звіти з банків та схеми розташування груш в саду...

Прикольный парень - постит фото монет из музеев... Слабо выложить фото отрезных талонов Украины и купоно-карбованцы? Там и миллионы были.
Выложил бы итальянские монеты конца 20-го века - много надо было монет по 1000 итальянских лир, чтобы купить хоть одно мороженое...
Странно, что не выкладывает фото российских рублей образца 1993 года - купюра в 500 000 рублей очень красивая... Белеет парус одинокий... Романтично...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 14 вер, 2021 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:33

  akurt написав:Ну ось... почалося: вже його хвилює моя ощадна книжка...
"Самолет поднимается ниже и ниже..." (варіант тексту однієї відомої пісні).
Панове, готуйте для нього свою ощадну книжку, викладуйте звіти з банків та схеми розташування груш в саду...

Вилазь уже з підвалу. Які такі книжки? Зараз часи діджіталізації ...
Мене твої гроші цікавлять так, як тебе цікавить моя нерухомість.
Тобто ніяк. А ось профіт, або збитки твоїх депозитів цікавлять.
Так як питання те старе і принципове.
Сильно ти ними хвалився і рекомендував іншим...
Так що чекаю на результат.... :D
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:40

  akurt написав:Я уж не говорю про возможность купить за 53 евро билет на чартер в Анталию да посетить второй этаж Археологического музея на набережной Средиземного моря да осмотреть коллекцию монет древних времен....
Но куда там...
Кстати, сегодня во время очередного моего посещения этого уникального музея подъехал автобус - вышли туристы - я спросил откуда - США.
Надо же...

Если по делу сказать нечего, то переводят стрелку на погоду или на музеи...
Всё как обычно, и даже скучно.
Goodbye///
RTC12
 
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