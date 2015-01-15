akurt написав:
Шановний! Ви помилился - мене Ваші інвестиції НІЯК та НІКОЛИ НЕ хвилюють і НЕ хвилювали.
Хоча б тому, для форумчан ваші цифри/поради/висновки - всі без виключення - з початку 2021 року - мають к.к.д=0
(нуль).
А так да, такий порадник для форумчан з монетами з музеїв - то цінна знахідка....
Мені ці монети давним давно турки давали на здачу. Якщо ти їх оцінив як музейні, а ти мабуть крутий в цій справі фахівець, то дай свій контакт.
Я тобі їх якось переправлю. Може віднесеш їх в анталійський музей і заробиш якісь гроші. ...
А заодно будеш дивитися на ті нулі, і пам'ятати, що ціна тур.ліри дуже часто дивиться вниз.
Тому гратися в депозити з турецькими банками буде собі дорожче.
Тим більше комусь їх радити ...
Тебе про це попереджали. Не роби дурницю. Але "мудрець" таки її зробив...
Так що про мій КПД не тобі говорити...
Монети віддам БЕЗКОШТОВНО!