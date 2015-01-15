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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:40

Шановний! Ви помилился - мене Ваші інвестиції НІЯК та НІКОЛИ НЕ хвилюють і НЕ хвилювали.
Хоча б тому, для форумчан ваші цифри/поради/висновки - всі без виключення - з початку 2021 року - мають к.к.д=0 (нуль).
Щось за темою гілки напишете, бажано про власний досвід інвестицій, чи будете продовжувати нишпорити по задніх кишенях чужих джинсів?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 вер, 2021 03:13, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:23

  akurt написав:Шановний! Ви помилился - мене Ваші інвестиції НІЯК та НІКОЛИ НЕ хвилюють і НЕ хвилювали.
Хоча б тому, для форумчан ваші цифри/поради/висновки - всі без виключення - з початку 2021 року - мають к.к.д=0 (нуль).
А так да, такий порадник для форумчан з монетами з музеїв - то цінна знахідка....

Мені ці монети давним давно турки давали на здачу. Якщо ти їх оцінив як музейні, а ти мабуть крутий в цій справі фахівець, то дай свій контакт.
Я тобі їх якось переправлю. Може віднесеш їх в анталійський музей і заробиш якісь гроші. ...
А заодно будеш дивитися на ті нулі, і пам'ятати, що ціна тур.ліри дуже часто дивиться вниз.
Тому гратися в депозити з турецькими банками буде собі дорожче.
Тим більше комусь їх радити ...
Тебе про це попереджали. Не роби дурницю. Але "мудрець" таки її зробив...
Так що про мій КПД не тобі говорити...

Монети віддам БЕЗКОШТОВНО!
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:53

смішно...вор кричить, тримайте вора ))))

🇦🇺#недвижимость #австралия #цены

Статистическое бюро Австралии (ABS) зафиксировало во 2кв 2021г самые высокие за последние 18 лет темпы роста цен на жилую недвижимость

🇦🇺#недвижимость #австралия #цены #интервенции

ЦБ Австралии призывает правительство разобраться с быстрым ростом цен на недвижимость

зі. я чесно кажучи навіть не знаю, на яку категорію населення це розраховано...

Хоча на жаль знаю, на більшість манюпаса, який припинив думати :evil:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:15

уявіть! а!?

Rents outside London rising at fastest rate since 2008

The last 12 months alone has seen the average property price in the North West increase by a whopping 18.6%, with both Manchester and Liverpool leading the way.

Both cities have two of the most active rental markets in the country and therefore property here will help maximise both long term growth and short term cash flow.

https://www.bbc.co.uk/news/business-58481326
Зображення
зі. консервативний інструмент - нерухомість - приносить дохід вище інфлеца)))

цо ще треба панству для прекрасного життя?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:46

  change_pm написав:

[b]ЦБ Австралии призывает правительство разобраться с быстрым ростом цен на недвижимость

зі. я чесно кажучи навіть не знаю, на яку категорію населення це розраховано...
Хоча на жаль знаю, на більшість манюпаса, який припинив думати :evil:

Дещо схоже зараз відбувається в Канаді: ціни на нерухомість за останній рік зросли на 22%.
Уряд на чолі з Justin Pierre James Trudeau зараз бачить вихід у тому, щоби заморозити процес продажу нерухомості іноземцям на 2 роки мінімум.
Повідомляється, що йде експансія азіатів у Канаду.
Цікаво, що і в Австралію, і в Канаду дуже важко або навіть неможливо попасти іноземцю - але проникають...

В Туреччині суттєве зростання ціни на нерухомість пояснюють двома факторами:
а) Суттєве зростання вартості цементу та арматури.
б) помітним зростанням кількості іноземних інвесторів.
Ось Інститут статистики Туреччини оприлюднив графік зміни у процентах витрат на будівництво:
Зображення
Не дивно, що в Анталії ціни на нерухомість за рік виросли - в деяких випадках - в 2 рази.
В грудні 2020 року до Анталії прилітав один з форумчан з наміром купити квартиру. Цікавило яго як найдешевше (під оренду), так і найдорожче (для себе). Ми зустрілися один раз на Набережній та я його "покатав" в якості екскурсії трохи по Анталії та у новий ж/к SurYapi - поблизу Зоопарка Анталії (приблизно 8 км від Середземного моря - далеко - але район цікавий за екологією - соснові ліси та поруч гори).
Ми тоді мацали руками квартиру 1+1 - нову "під ключ" - якщо не помиляюся, за 230 000 лір із торгом (міг взяти десь за 220 000 лір).
Ось мапа цін на сьогодні в тому житловому комплексі:
Зображення
Тоді - майже рік назад я писав на форумі, що в даному випадку віддаленність від моря може на мати суттєвого значення:
а) там пряма швидкісна трасса в три полоси руху прямо до пляжів (якщо людина приїхала в Анталію на своєму авто);
б) закінчують будівництво лінії швидкісного трамваю (кінцева зупинка прямо на пляжі біля Археологічного музею та готелю Rixos Antalya. Лінію вже здано в експлуатацію... Оголосили про проєктування третьої черги будівництва - вздовж Набережної в самий історичний центр Анталії (на Набережній в одному з будинків - квартира президента країни та чудовий Приморський парк.
Ось ціни і виросли - в 2 рази... Дивимося мапу...
Примітка: "bin" - це 1000.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 вер, 2021 09:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Повідомляється, що йде експансія азіатів у Канаду.
а в Турцию азиаты тоже едут?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:11

вибори-вибори...дєпутати лалала!!!

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:13

  vitaliian написав:
  akurt написав:Повідомляється, що йде експансія азіатів у Канаду.
а в Турцию азиаты тоже едут?

Азиатов нет вообще от слова "вообще". Может, и есть, но в Стамбуле - торговый центр.
Хотя, если Вы посмотрите пиктограмму, которую я выложил вчера по свежим данным Института статистики Турции и о покупках недвижимости иностранцами - есть каждый месяц некоторое количество покупателей из Китая (обычно месяц от месяца меньше, чем в прошлом августе).
Но азиатов я нигде не вижу.
Зображення
На пляже - а я бываю на море ежедневно - слышу речь на русском (иногда это украинцы, иногда россияне), на французском, немецком (на английском ни разу не слышал). Иногда проскальзывает речь на арабском.
Вчера реально удивили туристы из США.
akurt
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