Додано: Сер 15 вер, 2021 08:46

change_pm написав:

[b]ЦБ Австралии призывает правительство разобраться с быстрым ростом цен на недвижимость

зі. я чесно кажучи навіть не знаю, на яку категорію населення це розраховано...

Хоча на жаль знаю, на більшість манюпаса, який припинив думати зі. я чесно кажучи навіть не знаю, на яку категорію населення це розраховано...Хоча на жаль знаю, на більшість манюпаса, який припинив думати

іноземцям

Дещо схоже зараз відбувається в Канаді: ціни на нерухомість за останній рік зросли на 22%.Уряд на чолі з Justin Pierre James Trudeau зараз бачить вихід у тому, щоби заморозити процес продажу нерухомостіна 2 роки мінімум.Повідомляється, що йде експансія азіатів у Канаду.Цікаво, що і в Австралію, і в Канаду дуже важко або навіть неможливо попасти іноземцю - але проникають...В Туреччині суттєве зростання ціни на нерухомість пояснюють двома факторами:а) Суттєве зростання вартості цементу та арматури.б) помітним зростанням кількості іноземних інвесторів.Ось Інститут статистики Туреччини оприлюднив графік зміни у процентах витрат на будівництво:Не дивно, що в Анталії ціни на нерухомість за рік виросли - в деяких випадках - в 2 рази.В грудні 2020 року до Анталії прилітав один з форумчан з наміром купити квартиру. Цікавило яго як найдешевше (під оренду), так і найдорожче (для себе). Ми зустрілися один раз на Набережній та я його "покатав" в якості екскурсії трохи по Анталії та у новий ж/к SurYapi - поблизу Зоопарка Анталії (приблизно 8 км від Середземного моря - далеко - але район цікавий за екологією - соснові ліси та поруч гори).Ми тоді мацали руками квартиру 1+1 - нову "під ключ" - якщо не помиляюся, за 230 000 лір із торгом (міг взяти десь за 220 000 лір).Ось мапа цін на сьогодні в тому житловому комплексі:Тоді - майже рік назад я писав на форумі, що в даному випадку віддаленність від моря може на мати суттєвого значення:а) там пряма швидкісна трасса в три полоси руху прямо до пляжів (якщо людина приїхала в Анталію на своєму авто);б) закінчують будівництво лінії швидкісного трамваю (кінцева зупинка прямо на пляжі біля Археологічного музею та готелю Rixos Antalya. Лінію вже здано в експлуатацію... Оголосили про проєктування третьої черги будівництва - вздовж Набережної в самий історичний центр Анталії (на Набережній в одному з будинків - квартира президента країни та чудовий Приморський парк.Ось ціни і виросли - в 2 рази... Дивимося мапу...Примітка: "bin" - це 1000.