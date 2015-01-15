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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:24

  akurt написав:Правильно робить RTC12 - лякає людей. Більше куплять бетону поруч...

Я не пугаю, и не завлекаю как ты, а лишь смотрю реально на происходящее.
Я тебе писал, и не раз, что при ставке турецкого НБ в 19%, рынок недвижимости Турции обречен. И продажи жилья там падают уже 3 мес.подряд, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Ажиотажные покупки турками, когда ставки были минимальными, уже давно прошли. И теперь эти кредиты нужно погашать. А погашать многим уже нечем,так как при инфляции в 20-29%, денег в их карманах становится всё меньше. Рост доходов уже намного отстает от роста инфляции.
В скором времени, помимо того что тур.строители
набрали много кредитов под строительство нового жилья, и строить его они обязаны, так ещё и население начнёт выставлять на продажу купленные в кредит квартиры. Снижать ставку ЦБ пока не планирует, ибо это еще больше усилит инфляцию. Поэтому новые кредиты уже мало кто будет брать. Посмотри на мировые цены на энергоносители, которые Турция импортирует, так как своих практически нет. Там уже максимальные рекорды, которые только усилят инфляционное давление на население, которому уже будет не до покупки жилья. Да и сальдо торгового баланса Турции как было в глубоких минусах, так и осталось.
А чем меньше будет продаж, тем больше будет проблем у застройщиков, с вытекающими последствиями...
Там замкнутый круг, который вскоре закончится печально, и не только для Турции.
Ты бежишь впереди паровоза, вещая на ходу о вечном росте, но силенок становится всё меньше. Мудрые люди уже отбежали в сторону, и наблюдают как эти вещуны могут вскоре попасть под его колеса. Иными словами, лучше эти смутные времена пересидеть в кеше, чем потерять на недвиге....
Смотри на Китай, там скоро на РН интересные времена наступят, которые наверняка аукнутся всем.
  akurt написав:Ну, інколи тільки підтасовка фактів: українці купили в серпні НЕ з 141 400 квартир 98, а із куплених іноземцями 5 866 квартир - 98.

Акурт, у тебя с математикой, вернее с арифметикой, всё ОК?
Включи логику, и ты поймешь что это одно и тоже, так как эти 5 866квартир
входят в Total house sales, тоесть в те общие 141 400
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:42

Безквартирье после трех лет заработков в РФ "тОркнуло" парня не по-децки.
Бывает.
А вАще реально прикольно...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 вер, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:45

  akurt написав:Бесквартирье после трех лет заработков в РФ торкнуло парнЯ не по-децки.
Бывает.

Я тебя предупреждал. Готовься...
https://youtu.be/mwyuHzKDMyI
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:49

Нет, ну надо признать, трудится с Нового 2020/2021 года - после трехлетнего перерыва - отлично.
Уже 543 сообщения - из них - юбилей сегодня - 500 с Нового года! - никто и не поверит - с анализом негараздів и депозитов (которых нет нигде и никаких!!!!) akurt'a.
Ах, такое бы умение, такие бы таланты - да на семью, да на детей, да на жену, да на родителей, да на работу, да на квартиру...
Свою квартиру, свою недвижимость, первую в жизни...
Бывает... Не первый... C'est la vie...
akurt
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