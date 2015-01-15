Додано: Сер 15 вер, 2021 17:24

akurt написав: Правильно робить RTC12 - лякає людей. Більше куплять бетону поруч...

Правильно робить- лякає людей. Більше куплять бетону поруч...

akurt написав: Ну, інколи тільки підтасовка фактів: українці купили в серпні НЕ з 141 400 квартир 98, а із куплених іноземцями 5 866 квартир - 98.

Ну, інколи тільки підтасовка фактів: українці купили в серпні НЕ з 141 400 квартир 98, а із куплених іноземцями 5 866 квартир - 98.

Я не пугаю, и не завлекаю как ты, а лишь смотрю реально на происходящее.Я тебе писал, и не раз, что при ставке турецкого НБ в 19%, рынок недвижимости Турции обречен. И продажи жилья там падают уже 3 мес.подряд, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Ажиотажные покупки турками, когда ставки были минимальными, уже давно прошли. И теперь эти кредиты нужно погашать. А погашать многим уже нечем,так как при инфляции в 20-29%, денег в их карманах становится всё меньше. Рост доходов уже намного отстает от роста инфляции.В скором времени, помимо того что тур.строителинабрали много кредитов под строительство нового жилья, и строить его они обязаны, так ещё и население начнёт выставлять на продажу купленные в кредит квартиры. Снижать ставку ЦБ пока не планирует, ибо это еще больше усилит инфляцию. Поэтому новые кредиты уже мало кто будет брать. Посмотри на мировые цены на энергоносители, которые Турция импортирует, так как своих практически нет. Там уже максимальные рекорды, которые только усилят инфляционное давление на население, которому уже будет не до покупки жилья. Да и сальдо торгового баланса Турции как было в глубоких минусах, так и осталось.А чем меньше будет продаж, тем больше будет проблем у застройщиков, с вытекающими последствиями...Там замкнутый круг, который вскоре закончится печально, и не только для Турции.Ты бежишь впереди паровоза, вещая на ходу о вечном росте, но силенок становится всё меньше. Мудрые люди уже отбежали в сторону, и наблюдают как эти вещуны могут вскоре попасть под его колеса. Иными словами, лучше эти смутные времена пересидеть в кеше, чем потерять на недвиге....Смотри на Китай, там скоро на РН интересные времена наступят, которые наверняка аукнутся всем.Акурт, у тебя с математикой, вернее с арифметикой, всё ОК?Включи логику, и ты поймешь что это одно и тоже, так как эти 5 866квартирвходят втоесть в те общие 141 400