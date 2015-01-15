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akurt написав:Правильно робить RTC12 - лякає людей. Більше куплять бетону поруч...
Я не пугаю, и не завлекаю как ты, а лишь смотрю реально на происходящее. Я тебе писал, и не раз, что при ставке турецкого НБ в 19%, рынок недвижимости Турции обречен. И продажи жилья там падают уже 3 мес.подряд, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Ажиотажные покупки турками, когда ставки были минимальными, уже давно прошли. И теперь эти кредиты нужно погашать. А погашать многим уже нечем,так как при инфляции в 20-29%, денег в их карманах становится всё меньше. Рост доходов уже намного отстает от роста инфляции. В скором времени, помимо того что тур.строители набрали много кредитов под строительство нового жилья, и строить его они обязаны, так ещё и население начнёт выставлять на продажу купленные в кредит квартиры. Снижать ставку ЦБ пока не планирует, ибо это еще больше усилит инфляцию. Поэтому новые кредиты уже мало кто будет брать. Посмотри на мировые цены на энергоносители, которые Турция импортирует, так как своих практически нет. Там уже максимальные рекорды, которые только усилят инфляционное давление на население, которому уже будет не до покупки жилья. Да и сальдо торгового баланса Турции как было в глубоких минусах, так и осталось. А чем меньше будет продаж, тем больше будет проблем у застройщиков, с вытекающими последствиями... Там замкнутый круг, который вскоре закончится печально, и не только для Турции. Ты бежишь впереди паровоза, вещая на ходу о вечном росте, но силенок становится всё меньше. Мудрые люди уже отбежали в сторону, и наблюдают как эти вещуны могут вскоре попасть под его колеса. Иными словами, лучше эти смутные времена пересидеть в кеше, чем потерять на недвиге.... Смотри на Китай, там скоро на РН интересные времена наступят, которые наверняка аукнутся всем.
akurt написав:Ну, інколи тільки підтасовка фактів: українці купили в серпні НЕ з 141 400 квартир 98, а із куплених іноземцями 5 866 квартир - 98.
Акурт, у тебя с математикой, вернее с арифметикой, всё ОК? Включи логику, и ты поймешь что это одно и тоже, так как эти 5 866квартир входят в Total house sales, тоесть в те общие 141 400
Боже, нам всім розкрив очі RTC12, а то наївний change_pm щось там розказує про інвестиції в Манчестер чи в Лондон ("білі" 59,8 % (з них британців 44,9 %), азіати 18,4 %, черношкірі 13,3 %, змішані 5 %, інші 3,4 %)... Чи про Австралію (англійців - 7,2%, італьянців - 2%, греків - 1,2%, аборигенів - 1%)... З Австралії всім форумчанам та навіть австралійцям взагалі треба бігти: китайці, які проживають в Австралії, за дослідженнями, в переважній більшості - нащадки вихідців з Сінгапуру і Сянгана (Гонконгу), а ті, в свою чергу, походять з південних районів Китаю. Тому китайське населення Австралії відноситься до південної гілки монголоїдів, що має "австралоїдную" домішку. Ховайтеся, хто може! Готуйтеся!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 вер, 2021 04:08, всього редагувалось 3 разів.
Я смотрю что-то здесь опять началась "навязчивая и бойкая реклама", никому не нужных турецких "хибар". Кое-кто уже и графиками вооружился ( сурь_ёзнійанальті_к ). Решил удивить публику, в 1000-й раз, очередным "дорожаем" турецкой недвижимости, хитро умалчивая при этом - НАСКОЛЬКО подорожало при этом и многое другое в Турции за последний год.
Тем временем Жанночка, наш постоянный корреспондент из Алании, живущая кто не знает там уже 8-й год. Недавно выпустила как всегда, правдивый и информативный ролик. В котором, на вопросы зрителей об инвестициях в Турции, на 20-й мин говорит буквально следующее:
КВАРТИРУ В ТУРЦИИ НУЖНО ПРИОБРЕТАТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ ТУДА НА ПМЖ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАССМАТРИВАЙТЕ ЭТУ КВАРТИРУ КАК "УДАЧНУЮ" ИНВЕСТИЦИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ВАМ ДЕНЬГИ - ЭТО УТОПИЯ
roberto dark написав:И снова здравствуйте друзья. 👋
Я смотрю что-то здесь опять началась "навязчивая и бойкая реклама", никому не нужных турецких "хибар". Кое-кто уже и графиками вооружился ( сурь_ёзнійанальті_к ). Решил удивить публику, в 1000-й раз, очередным "дорожаем" турецкой недвижимости, хитро умалчивая при этом - НАСКОЛЬКО подорожало при этом и многое другое в Турции за последний год.
Тем временем Жанночка, наш постоянный корреспондент из Алании, живущая кто не знает там уже 8-й год. Недавно выпустила как всегда, правдивый и информативный ролик. В котором, на вопросы зрителей об инвестициях в Турции, на 20-й мин говорит буквально следующее:
КВАРТИРУ В ТУРЦИИ НУЖНО ПРИОБРЕТАТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ ТУДА НА ПМЖ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАССМАТРИВАЙТЕ ЭТУ КВАРТИРУ КАК "УДАЧНУЮ" ИНВЕСТИЦИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ВАМ ДЕНЬГИ - ЭТО УТОПИЯ
Я смотрю что-то здесь опять началась "навязчивая и бойкая реклама", никому не нужных турецких "хибар". Кое-кто уже и графиками вооружился ( сурь_ёзнійанальті_к ). Решил удивить публику, в 1000-й раз, очередным "дорожаем" турецкой недвижимости, хитро умалчивая при этом - НАСКОЛЬКО подорожало при этом и многое другое в Турции за последний год.
Тем временем Жанночка, наш постоянный корреспондент из Алании, живущая кто не знает там уже 8-й год. Недавно выпустила как всегда, правдивый и информативный ролик. В котором, на вопросы зрителей об инвестициях в Турции, на 20-й мин говорит буквально следующее:
КВАРТИРУ В ТУРЦИИ НУЖНО ПРИОБРЕТАТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ ТУДА НА ПМЖ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАССМАТРИВАЙТЕ ЭТУ КВАРТИРУ КАК "УДАЧНУЮ" ИНВЕСТИЦИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ВАМ ДЕНЬГИ - ЭТО УТОПИЯ
навіть успішний Долярчик знає, що квартира в якій живеш це "пасив" в якому живеш, а квартира, за яку "платить квартирант", то актив, за який квартирант "заплатить все".
А пуста квартира, це пустий "пасив". Як зробити квартиру - пасив в Анталії квартирою, "за яку заплатить все квартирант" - це питання рівня Гамлетівського бути, чи не бути.
В акурта на це відповіді нема, крім #надабрать #будєттокадаражать
хо-хо!!! Як цікаво це звучить від тебе?!
зі. Якщо мене не підводить пом"ять, нехай незаангажовані форумчане підтвердять, я ні разу не чув від Актура - купляйте в Анталії під оренду, ні разу!!!
ззз. Чомусь у хейтерів підгоряє в одному місці?! Також любите гостру іжу?