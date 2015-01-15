Додано: Чет 16 вер, 2021 12:42

change_pm написав: зі. Якщо мене не підводить пом"ять, нехай незаангажовані форумчане підтвердять, я ні разу не чув від Актура - купляйте в Анталії під оренду, ні разу!!!

ззз. Чомусь у хейтерів підгоряє в одному місці?! Також любите гостру іжу? зі. Якщо мене не підводить пом"ять, нехай незаангажовані форумчане підтвердять,ззз. Чомусь у хейтерів підгоряє в одному місці?! Також любите гостру іжу?

як інвестицію

молодого та голодного.

по-чесному

А мені дописувачі подобаються: хто не навчить краще літати на парашуті, як не той, хто ніколи не літав. Хто навчить готувати Борщ краще - той, хто ніколи не готував. Хто не розкаже жахи про Туреччину, як не той,В мене враження, що активні дописувачі на підкормі у українських рієлторів, що має сенс:зараз з Анталії в Україну (тут має квартиру 2+1) відлетів один легінь - відчув трохи грошей на підході.Історія банальна, як турецький помаранч (вже з"явилися в продажу врожаю цього року):- купив - здається рік тому -- в одному дуже великому обласному центрі недобудову в незданному будинку - обсяг повітря між двома залізобетонними плитами - за прайс-листом Забудовника "1-к квартира" (хі-хі).- площа 48 квадратів.- заплатив 21 000 доларів.- плаває в Середземному морі - вода +29 - дзвінок - з"явився клієнт за 28 000 доларів - кинув плавати поруч зі мною - купив авіаквиток за 1500 гривень.- кілєнт помацав стіни та відмовився, але інші телепні все ж ходили та ходять на оглядини.- втомився водити "туристів" та найняв собі іншого телепня -- молодий та голодний спитав, скільки грошей можна буде отримати з лОха?- посиділи поцвірінькали та вирішили так: нехай молодий водить лохів-туристів та говорить ціну в 32 000 доларів (це звідки високі ціни беруться). Якщо лох знайдеться, то вершки у вигляді (32000-28000) поділять- навпіл, тобто молодий та зелений отримає (32000-28000)/2=2000 доларів.- родзинку додає те, що хочуть продати без жодних документів - будинок досі не здано будівництвом.Молодий зараз працює, а досвідчений лежить на канапі та чекає на (32000-2000-21000)=9000 чистого прибутку.Як тільки грошенятка прилипнуть до долоней - в Анталію, куди ж ще... Квартирка-то тут...Смакувати помаранчі... Врожаю-2021...То нехай пишуть. Цікаво до безтями...