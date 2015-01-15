Чергова брехня від того, хто далі свого носа не бачив і вже не побачить.
Ось таке може чекати емігрантів і біженців у Туреччині.
І це не де небуть, а в її столиці.
Європа!!!
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:38
Чергова брехня від того, хто далі свого носа не бачив і вже не побачить.
Ось таке може чекати емігрантів і біженців у Туреччині.
І це не де небуть, а в її столиці.
Європа!!!
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