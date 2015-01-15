RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:38

  akurt написав:А мені дописувачі подобаються: Хто не розкаже жахи про Туреччину, як не той, хто там зроду не був...


  akurt написав:
  vitaliian написав:а в Турцию азиаты тоже едут?

Азиатов нет вообще от слова "вообще".

Чергова брехня від того, хто далі свого носа не бачив і вже не побачить.
Ось таке може чекати емігрантів і біженців у Туреччині.
І це не де небуть, а в її столиці.
https://twitter.com/StockholmCF/status/ ... 3603224576
Європа!!!
:D
RTC12
 
Повідомлень: 545
З нами з: 09.05.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 286287288289
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, zРадио, Модератор і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 786, 787, 788
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7876 1061409
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 13:26
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 50744
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 103855
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.