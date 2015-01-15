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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:38

  akurt написав:А мені дописувачі подобаються: Хто не розкаже жахи про Туреччину, як не той, хто там зроду не був...


  akurt написав:
  vitaliian написав:а в Турцию азиаты тоже едут?

Азиатов нет вообще от слова "вообще".

Чергова брехня від того, хто далі свого носа не бачив і вже не побачить.
Ось таке може чекати емігрантів і біженців у Туреччині.
І це не де небуть, а в її столиці.
https://twitter.com/StockholmCF/status/ ... 3603224576
Європа!!!
:D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:09

  RTC12 написав:
  akurt написав:А мені дописувачі подобаються: Хто не розкаже жахи про Туреччину, як не той, хто там зроду не був...


  akurt написав:
  vitaliian написав:а в Турцию азиаты тоже едут?

Азиатов нет вообще от слова "вообще".

Чергова брехня від того, хто далі свого носа не бачив і вже не побачить.
Ось таке може чекати емігрантів і біженців у Туреччині.
І це не де небуть, а в її столиці.
https://twitter.com/StockholmCF/status/ ... 3603224576
Європа!!!
:D

В Турции начали массово закрываться отели
https://www.tourprom.ru/news/52085/ А що там з турецькими готель' єрами? Покращення відміняються? А стільки було туристів із улюбленої рашки...Дивні ці інвеШтори в Анталії. Чим у них в Туреччині з економікою гірше, тим їм краще! :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 16 вер, 2021 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:23

  roberto dark написав:
  RTC12 написав:
  vitaliian написав:а в Турцию азиаты тоже едут?

Азиатов нет вообще от слова "вообще".

Чергова брехня від того, хто далі свого носа не бачив і вже не побачить.
Ось таке може чекати емігрантів і біженців у Туреччині.
І це не де небуть, а в її столиці.
https://twitter.com/StockholmCF/status/ ... 3603224576
Європа!!!
:D

Нам, між іншим, доповідала, наша корреспондентка, нещодавно із Стамбулу, що часом на вулицях, поміж сірійців навіть ТУРКІВ НЕ ВИДНО!!! "То ли ещё будет" - як у тій відомій пісні співалося... 8) Тому запасаємося попкорном друзі та спостерігаємо. А ще цікаво, коли Ердоган буде звільняти вже 4 -го підряд голову турецького центробанку за обезцінення ліри та різкий ріст інфляції в країні?

Скачок инфляции в Турции подорвал надежды Эрдогана на снижение ставки
https://www.bloomberg.com/news/articles ... rate-calls[/quote]

P.S. Сміюся до сліз з цих байкарів, любителів дешевої "помаранчі" ( в той час коли усі НОРМАЛЬНІ люди на Середземномор'ї об'їдаються від пуза СОЛОДКИМ ТА СМАЧНИМ МАНГО) :wink:
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 16 вер, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:26

  change_pm написав:зі. Якщо мене не підводить пом"ять, нехай незаангажовані форумчане підтвердять, я ні разу не чув від Актура - купляйте в Анталії під оренду, ні разу!!!
ззз. Чомусь у хейтерів підгоряє в одному місці?! Також любите гостру іжу?


Я писав раніше і, головне - викладував конкретні цифри - про те, що НЕ варто купувати квартиру за кордоном для того, щоби здавати її в оренду - і наводив приклади:
- гра в "дупль пусто" моїх приятелів з квартирами в Іспанії. Там реально "дупль пусто" - максисмум, що мали - 1000 - 1500 євро на рік і самі НЕ мали і НЕ мають досі можливості в них жити.
- висловлював думку та наводив цифри про те, що не варто купувати квартиру під оренду в Анталії - краще здавати НАДчисленній кількості багатіїв в Україні, які готові платити платити та платити за чудові квадратні метри. І теж наводив приклад, як мої приятелі вже мають по 4-6 квартир під оренду, скубучі кожного першого числа кожного місяця як не 10 000, так 12 500 гривень чистоганом з кожної.
Квартиру за кордоном - писав я - треба купувати для СЕБЕ коханого і витрачати гроші, які в дзобику принесли орендарі квартир в Україні, харчуючись не половою, і живучі не в снігах та морозах.

Але за останній рік все змінилося і з"явилися варіянти, якщо не з Іспанією - там глухо - то з Туреччиною точно.
Цифри є. Попрацюю з калькулятором - викладу.
Цікаві будуть розрахунки... Двом панам вище і не насниться...
Та звідки могло наснитися - прогавили в житті все на світі.
Тілько що і залишилося - одне одному "+" ставлять за чергову дурницю...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:01

  akurt написав:Зараз ситуація змінилася: орендна плата оренди квартир в Анталії і в Аланії виросла - із-за попиту і не тільки - в 2 або навіть в 3 рази.
Зараз квартиру 2+1 можна орендувати не менше, як за 3500 лір (близько 400 доларів) але вже лунають і цифри в 4 500 лір - а це вже більше за 500.
Ще вигідніше здавати квартиру на місяць - плата вже за ЗВИЧАЙНІ квартири НЕ преміум класу - виросла до 850-1200 доларів на місяць та більше. А сезон розширив кордони - в тому числі із-за пандемії - просто засилля в Анталії авто з Німеччини, Нідерландів, Австрії - і - ніколи раніше не було!!! - навіть із Франції та з Італії.
Беремо калькулятор: вкладення в квартири років 5 тому в сумі 50 000 - 70 000 приносять профіт в ДОЛАРАХ США - 10%. Або навіть більше.
Все як має бути.
Але ще більший профіт - від 30 до 100% принесли інвестиції в нерухомість в Анталії та в Аланії.
Але про це писати не варто...



Це той, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ПИСАВ, що НЕ варто купувати квартиру за кордоном для того, щоби здавати її в оренду І ТОЙ ЩО НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ :mrgreen:
roberto dark
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