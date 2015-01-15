Чергова брехня від того, хто далі свого носа не бачив і вже не побачить.
Ось таке може чекати емігрантів і біженців у Туреччині.
І це не де небуть, а в її столиці.
Європа!!!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:38
Чергова брехня від того, хто далі свого носа не бачив і вже не побачить.
Ось таке може чекати емігрантів і біженців у Туреччині.
І це не де небуть, а в її столиці.
Європа!!!
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:09
В Турции начали массово закрываться отели
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 16 вер, 2021 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:23
Нам, між іншим, доповідала, наша корреспондентка, нещодавно із Стамбулу, що часом на вулицях, поміж сірійців навіть ТУРКІВ НЕ ВИДНО!!! "То ли ещё будет" - як у тій відомій пісні співалося... Тому запасаємося попкорном друзі та спостерігаємо. А ще цікаво, коли Ердоган буде звільняти вже 4 -го підряд голову турецького центробанку за обезцінення ліри та різкий ріст інфляції в країні?
Скачок инфляции в Турции подорвал надежды Эрдогана на снижение ставки
P.S. Сміюся до сліз з цих байкарів, любителів дешевої "помаранчі" ( в той час коли усі НОРМАЛЬНІ люди на Середземномор'ї об'їдаються від пуза СОЛОДКИМ ТА СМАЧНИМ МАНГО)
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 16 вер, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:26
Я писав раніше і, головне - викладував конкретні цифри - про те, що НЕ варто купувати квартиру за кордоном для того, щоби здавати її в оренду - і наводив приклади:
- гра в "дупль пусто" моїх приятелів з квартирами в Іспанії. Там реально "дупль пусто" - максисмум, що мали - 1000 - 1500 євро на рік і самі НЕ мали і НЕ мають досі можливості в них жити.
- висловлював думку та наводив цифри про те, що не варто купувати квартиру під оренду в Анталії - краще здавати НАДчисленній кількості багатіїв в Україні, які готові платити платити та платити за чудові квадратні метри. І теж наводив приклад, як мої приятелі вже мають по 4-6 квартир під оренду, скубучі кожного першого числа кожного місяця як не 10 000, так 12 500 гривень чистоганом з кожної.
Квартиру за кордоном - писав я - треба купувати для СЕБЕ коханого і витрачати гроші, які в дзобику принесли орендарі квартир в Україні, харчуючись не половою, і живучі не в снігах та морозах.
Але за останній рік все змінилося і з"явилися варіянти, якщо не з Іспанією - там глухо - то з Туреччиною точно.
Цифри є. Попрацюю з калькулятором - викладу.
Цікаві будуть розрахунки... Двом панам вище і не насниться...
Та звідки могло наснитися - прогавили в житті все на світі.
Тілько що і залишилося - одне одному "+" ставлять за чергову дурницю...
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:01
Це той, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ПИСАВ, що НЕ варто купувати квартиру за кордоном для того, щоби здавати її в оренду І ТОЙ ЩО НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ
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