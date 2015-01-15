Додано: Чет 16 вер, 2021 15:26

change_pm написав: зі. Якщо мене не підводить пом"ять, нехай незаангажовані форумчане підтвердять, я ні разу не чув від Актура - купляйте в Анталії під оренду, ні разу!!!

ззз. Чомусь у хейтерів підгоряє в одному місці?! Також любите гостру іжу? зі. Якщо мене не підводить пом"ять, нехай незаангажовані форумчане підтвердять,ззз. Чомусь у хейтерів підгоряє в одному місці?! Також любите гостру іжу?

Я писав раніше і, головне - викладував конкретні цифри - про те, що НЕ варто купувати квартиру за кордоном для того, щоби здавати її- і наводив приклади:- гра в "дупль пусто" моїх приятелів з квартирами в Іспанії. Там реально "дупль пусто" - максисмум, що мали - 1000 - 1500 євро на рік і самі НЕ мали і НЕ мають досі можливості в них жити.- висловлював думку та наводив цифри про те, що не варто купувати квартиру під оренду в Анталії - краще здавати НАДчисленній кількості багатіїв в Україні, які готові платити платити та платити за чудові квадратні метри. І теж наводив приклад, як мої приятелі вже мають по 4-6 квартир під оренду, скубучі кожного першого числа кожного місяця як не 10 000, так 12 500 гривень чистоганом з кожної.Квартиру за кордоном - писав я - треба купувати для СЕБЕ коханого і витрачати гроші, які в дзобику принесли орендарі квартир в Україні, харчуючись не половою, і живучі не в снігах та морозах.Але за останній рік все змінилося і з"явилися варіянти, якщо не з Іспанією - там глухо - то з Туреччиною точно.Цифри є. Попрацюю з калькулятором - викладу.Цікаві будуть розрахунки...Та звідки могло наснитися - прогавили в житті все на світі.Тілько що і залишилося - одне одному "" ставлять за чергову дурницю...