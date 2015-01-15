Додано: Чет 16 вер, 2021 16:59

Ах, судьба, что ты, подлая сделала...

Выложу-ка я ЦИТАТЫ сегодняшнего моего общения в Вайбере по поводу и Турции, и Анталии, и того, что раньше я писал, и того как парни лоханулись не по-дЕцкАму...



Ниже будут РЕАЛЬНЫЕ цитаты моей переписки с приятелем сегодня.



Чтобы было понятно:

- речь идет о квартирах нового жилого комплекса CasaGrande Анталии - микрорайон Hurma.

- на старте продаж осенью 2019 цены по Прайс-листу Застройщика: 1+1 за 60 000 евро, 2+1 - 90000 евро, двухурновневые кваратиры (тут их называют странным словом "ДУБЛЕКС") - по памяти не помню, кажется дуплексы были то-ли по 96 000 евро, то-ли по 106 000 евро. Инфа об этом комплесе мною регулярно выкладывалась - с телефонами и адресами офиса продаж. КАЖДЫЙ КАЖДЫЙ КАЖДЫЙ форумчанин мог легко просто бесплатно - получив инфу на этом форуме - набрать номер телефона с Водафон Украина и поговорить с офисом продаж. На английском. На русском.

Каждый мог сделать заявку и получить Прайс-лист...

- наши форумчане - я знаю троих - купили там квартиры.

- переписка НЕ с одним из них. Приватность не нарушаю и не раскрываю.



Цитаты без редактирования и исправлений, вставил три примечания для ясности, пару важных слов выделил:

1. "..да, знаю) кто не успел тот опоздал) мы взяли в каса гранде, успели ..."

2. "... теперь хочу потихоньку из украины вывести активы и тут под аренду взять, но цены - вот думал может подскажете что то , у акг не потянем даже рассрочку, 400 тыс евро перебор("

3. "...ну или в аренду или в перепродажу по готовности. в общем то по секрету расскажу о каса гранде. ВЗЯЛИ дуплекс зимой от застройщика 150 тыс евро. на прошлой неделе продали соседский дублекс, после застройщика 190 тыс евро. + 40 тыс евро за 9 месяцев…"

4. "...сначала хотели 200 в итоге 190 продали"

5. "..и еще 2 дуплекса в соседнем блоке продались за неделю, очень быстро..."

6. "...я думаю что если кто то купит акг комплекс за эти деньги, а там и умный дом и очень мало квартир и элитная локация- то явно продаст их дороже чем купил. жалко только что МНЕ бюджет не позволяет туда вложиться. рядом еще озпинарлар [Примечание: название очень крутого Застройщика с миллиардными оборотами] строит думаю съездить цену узнать, вроде у них 2+1 есть..."

7. "...мы машину из украины привезли... ВНЖ уже оформили..."

8. "... следующий этап - очень бы хотелось приличный новострой с рассрочкой)... Ищем..."

9. "...сейчас 1200000 лир 2+1… как пирожки..." (речь идет о цене в 1 200 000 лир за квартиры 2+1, ГОД НАЗАД ТАКИЕ КВАРТИРЫ ПРОДАВАЛИСЬ ПО 560 000 - лично я давал обзор на другой ветке форума).

10. "... так же как риелторы раньше кричали фуууу сур япи. сейчас активно рекламируют" (РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УПОМИНАВШЕМСЯ МНОЮ НЕ ОДИН раз новом комплексе SurYapi - скажу по секрету - не раскрывая приватности, что один из САМЫХ частых писателей ГЛУПОСТЕЙ и бреда последних дней КРУТО КРУПНО ЛОХАНУЛСЯ, НЕ взяв всего за 35 000 долларов прямо в офисе Застройщика там новенькую готовенькую под ключ квартирку.... на сегодня профит +100% - "аж гай шумить").

11. "...фуууу кепез кричали россияне, а сейчас массово едут туда ибо коньяалты стало дорого" (Примечание: Kepez - спальный чисто ранее "турецкий" район города очень большой площади. Konyyalti - престижный ПРИМОРСКИЙ" район города, где живет автор строк.)



(конец цитат)

Честное слово - привел тексты приятеля, не исправляя ничего. Свои тексты и ответы не привожу - вы моё мнение знаете.



"Ах, судьба, что ты, подлая сделала..." - в это время одни форумчане ставили "плюсики" за полный бред и дезинформацию другим... Ставят и сегодня... За полный бред и дезинформацию...

Кто-то из форумчан подсчитал и написал, что против информации от akurt'a - точной проверенной выверенной и простой для реализации - работает на форуме 8 (восемь!!!) дезинформаторов.

Я не уверен, что 8 - но то, что Вас всех околпачивали пятеро - так точно.

Голодные, часть - лоханувшиеся именно на том, что прозевали Турцию, и оттого злые...



Дезинформаторы:

"На старт! Внимание! Выварки и тазики глупостЕв держать крепко! Выливать на головы форумчан бред в первую очередь, дезинформацию - во вторую! Марш!"