Чергова брехня від того, хто далі свого носа не бачив і вже не побачить.
Ось таке може чекати емігрантів і біженців у Туреччині.
І це не де небуть, а в її столиці.
Європа!!!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:38
Чергова брехня від того, хто далі свого носа не бачив і вже не побачить.
Ось таке може чекати емігрантів і біженців у Туреччині.
І це не де небуть, а в її столиці.
Європа!!!
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:09
В Турции начали массово закрываться отели
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 16 вер, 2021 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:23
Нам, між іншим, доповідала, наша корреспондентка, нещодавно із Стамбулу, що часом на вулицях, поміж сірійців навіть ТУРКІВ НЕ ВИДНО!!! "То ли ещё будет" - як у тій відомій пісні співалося... Тому запасаємося попкорном друзі та спостерігаємо. А ще цікаво, коли Ердоган буде звільняти вже 4 -го підряд голову турецького центробанку за обезцінення ліри та різкий ріст інфляції в країні?
Скачок инфляции в Турции подорвал надежды Эрдогана на снижение ставки
P.S. Сміюся до сліз з цих байкарів, любителів дешевої "помаранчі" ( в той час коли усі НОРМАЛЬНІ люди на Середземномор'ї об'їдаються від пуза СОЛОДКИМ ТА СМАЧНИМ МАНГО)
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 16 вер, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:26
Я писав раніше і, головне - викладував конкретні цифри - про те, що НЕ варто купувати квартиру за кордоном для того, щоби здавати її в оренду - і наводив приклади:
- гра в "дупль пусто" моїх приятелів з квартирами в Іспанії. Там реально "дупль пусто" - максисмум, що мали - 1000 - 1500 євро на рік і самі НЕ мали і НЕ мають досі можливості в них жити.
- висловлював думку та наводив цифри про те, що не варто купувати квартиру під оренду в Анталії - краще здавати НАДчисленній кількості багатіїв в Україні, які готові платити платити та платити за чудові квадратні метри. І теж наводив приклад, як мої приятелі вже мають по 4-6 квартир під оренду, скубучі кожного першого числа кожного місяця як не 10 000, так 12 500 гривень чистоганом з кожної.
Квартиру за кордоном - писав я - треба купувати для СЕБЕ коханого і витрачати гроші, які в дзобику принесли орендарі квартир в Україні, харчуючись не половою, і живучі не в снігах та морозах.
Але за останній рік все змінилося і з"явилися варіянти, якщо не з Іспанією - там глухо - то з Туреччиною точно.
Цифри є. Попрацюю з калькулятором - викладу.
Цікаві будуть розрахунки... Двом панам вище і не насниться...
Та звідки могло наснитися - прогавили в житті все на світі.
Тілько що і залишилося - одне одному "+" ставлять за чергову дурницю...
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:01
Це той, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ПИСАВ, що НЕ варто купувати квартиру за кордоном, для того, щоби здавати її в оренду :
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:59
Ах, судьба, что ты, подлая сделала...
Выложу-ка я ЦИТАТЫ сегодняшнего моего общения в Вайбере по поводу и Турции, и Анталии, и того, что раньше я писал, и того как парни лоханулись не по-дЕцкАму...
Ниже будут РЕАЛЬНЫЕ цитаты моей переписки с приятелем сегодня.
Чтобы было понятно:
- речь идет о квартирах нового жилого комплекса CasaGrande Анталии - микрорайон Hurma.
- на старте продаж осенью 2019 цены по Прайс-листу Застройщика: 1+1 за 60 000 евро, 2+1 - 90000 евро, двухурновневые кваратиры (тут их называют странным словом "ДУБЛЕКС") - по памяти не помню, кажется дуплексы были то-ли по 96 000 евро, то-ли по 106 000 евро. Инфа об этом комплесе мною регулярно выкладывалась - с телефонами и адресами офиса продаж. КАЖДЫЙ КАЖДЫЙ КАЖДЫЙ форумчанин мог легко просто бесплатно - получив инфу на этом форуме - набрать номер телефона с Водафон Украина и поговорить с офисом продаж. На английском. На русском.
Каждый мог сделать заявку и получить Прайс-лист...
- наши форумчане - я знаю троих - купили там квартиры.
- переписка НЕ с одним из них. Приватность не нарушаю и не раскрываю.
Цитаты без редактирования и исправлений, вставил три примечания для ясности, пару важных слов выделил:
1. "..да, знаю) кто не успел тот опоздал) мы взяли в каса гранде, успели..."
2. "... теперь хочу потихоньку из украины вывести активы и тут под аренду взять, но цены - вот думал может подскажете что то , у акг не потянем даже рассрочку, 400 тыс евро перебор("
3. "...ну или в аренду или в перепродажу по готовности. в общем то по секрету расскажу о каса гранде. ВЗЯЛИ дуплекс зимой от застройщика 150 тыс евро. на прошлой неделе продали соседский дублекс, после застройщика 190 тыс евро. + 40 тыс евро за 9 месяцев…"
4. "...сначала хотели 200 в итоге 190 продали"
5. "..и еще 2 дуплекса в соседнем блоке продались за неделю, очень быстро..."
6. "...я думаю что если кто то купит акг комплекс за эти деньги, а там и умный дом и очень мало квартир и элитная локация- то явно продаст их дороже чем купил. жалко только что МНЕ бюджет не позволяет туда вложиться. рядом еще озпинарлар [Примечание: название очень крутого Застройщика с миллиардными оборотами] строит думаю съездить цену узнать, вроде у них 2+1 есть..."
7. "...мы машину из украины привезли... ВНЖ уже оформили..."
8. "... следующий этап - очень бы хотелось приличный новострой с рассрочкой)... Ищем..."
9. "...сейчас 1200000 лир 2+1… как пирожки..." (речь идет о цене в 1 200 000 лир за квартиры 2+1, ГОД НАЗАД ТАКИЕ КВАРТИРЫ ПРОДАВАЛИСЬ ПО 560 000 - лично я давал обзор на другой ветке форума).
10. "... так же как риелторы раньше кричали фуууу сур япи. сейчас активно рекламируют" (РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УПОМИНАВШЕМСЯ МНОЮ НЕ ОДИН раз новом комплексе SurYapi - скажу по секрету - не раскрывая приватности, что один из САМЫХ частых писателей ГЛУПОСТЕЙ и бреда последних дней КРУТО КРУПНО ЛОХАНУЛСЯ, НЕ взяв всего за 35 000 долларов прямо в офисе Застройщика там новенькую готовенькую под ключ квартирку.... на сегодня профит +100% - "аж гай шумить").
11. "...фуууу кепез кричали россияне, а сейчас массово едут туда ибо коньяалты стало дорого" (Примечание: Kepez - спальный чисто ранее "турецкий" район города очень большой площади. Konyyalti - престижный ПРИМОРСКИЙ" район города, где живет автор строк.)
(конец цитат)
Честное слово - привел тексты приятеля, не исправляя ничего. Свои тексты и ответы не привожу - вы моё мнение знаете.
"Ах, судьба, что ты, подлая сделала..." - в это время одни форумчане ставили "плюсики" за полный бред и дезинформацию другим... Ставят и сегодня... За полный бред и дезинформацию...
Кто-то из форумчан подсчитал и написал, что против информации от akurt'a - точной проверенной выверенной и простой для реализации - работает на форуме 8 (восемь!!!) дезинформаторов.
Я не уверен, что 8 - но то, что Вас всех околпачивали пятеро - так точно.
Голодные, часть - лоханувшиеся именно на том, что прозевали Турцию, и оттого злые...
Дезинформаторы:
"На старт! Внимание! Выварки и тазики глупостЕв держать крепко! Выливать на головы форумчан бред в первую очередь, дезинформацию - во вторую! Марш!"
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:31
Тю...Что за чехарда? Кто-нибудь может разобрать, о чём этот беспорядочный словесный поток
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:34
На иврит не переведу - не знаю. Приведены оригиналы на языке автора с соблюдениям орфографии и пунктуации. Ну, автор цитат так пишет...
Советовал бы так не "светиться" - помолчал бы чуток - а то опознают, кто именно лОхАнУлсЯ...
И кто дезинформатор.
Но то, что команду"Марш" выполняешь - похвально. Послушный. Исполнительный. Хвалю!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 вер, 2021 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:38
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Та якось переживу..Як було на Україні? Посилки усі передав ? Дорога відбилася?
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