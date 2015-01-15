Додано: Чет 16 вер, 2021 19:50

RTC12 написав: І зараз цей космос нас потихеньку накриває. І сховатися від ньго нікуди і ніяк.

Так що готуйтеся, хто як зможе...

Відберуть геть усе... І заразнас потихенькуІ сховатися від ньго нікуди і ніяк.Так що, хто як зможе...Відберуть геть усе...

RTC12 написав: Я тебя предупреждал. Готовься...

https://youtu.be/mwyuHzKDMyI

Як відомо, писменник вище лякав 10 вересня пана Флаймана тим, що будуть відбирати всі зливки золота і всім форумчанам радив: "Готуйтеся!" - варто іх - зливки золота - позбутися самостійно і заздалегідь. Я на передній сторінці не читав, що відповів Флайман, сподіваюся, що втопив зливки у річці.Вчора письменник вище закликав світове суспільство готуватися ретельно до виламуванню дверей та вікон азіатами, які заполонили весь світ.Додамо йому КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩОБИ ЛЯКАТИ БУЛО ЛЕГШЕ:ЩОЙНО ПОВЕРТАВСЯ ІЗ ВЕЧІРНОГО ПЛАВАННя В МОРІ ТА ПОБАЧИВІ ЖАХЛИВУ РІЧ - ЛЕДВЕ КЕРМО З РУК НЕ ВИПУСТИВ:- на АЗС British petroleum бензин найвищої якості - сорту Ultimate подорожчав відразу на 0,02 ліри або на 6,50 копійки (КОПІЙКИ)- Я був такий розлючений, що не став заправлятися на АЗС British petroleum бензином найвищої якості Ultimate, а заправився на АЗС Shell пальним найвищої якості сорту V-Pover, яке дорожче, ніж у Бритишів, ще на 0,01 ліру або на 3 () копійки.Нехай подавляться ті Шелл та ті Брітіш!Готуймося до страшного! Дописувач вище всіх попередив: золото в зливках, азіати... ще й з бензином халепа... Готуйтеся!Ну в мене хоч 30 л пального з баку не відберуть...Приват списав за 30 л 769 гривень - по 25,63 гривні за літр.Блін, і чому я не заправився ДО вечірнього плавання в морі, це Приват списав би за 30 літрів бензину на 0,90 ліри - на 2 (дві) гривні 85 (вісімдесят п"ять) копійок менше...А людина попереджала ж:Блін, людина ж поперджала... як я так міг...