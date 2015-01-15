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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 19:50

Як відомо, писменник вище лякав 10 вересня пана Флаймана тим, що будуть відбирати всі зливки золота і всім форумчанам радив: "Готуйтеся!" - варто іх - зливки золота - позбутися самостійно і заздалегідь. Я на передній сторінці не читав, що відповів Флайман, сподіваюся, що втопив зливки у річці.
Валютный рынок в контексте ДС
Вчора письменник вище закликав світове суспільство готуватися ретельно до виламуванню дверей та вікон азіатами, які заполонили весь світ.

Додамо йому КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩОБИ ЛЯКАТИ БУЛО ЛЕГШЕ:
ЩОЙНО ПОВЕРТАВСЯ ІЗ ВЕЧІРНОГО ПЛАВАННя В МОРІ ТА ПОБАЧИВІ ЖАХЛИВУ РІЧ - ЛЕДВЕ КЕРМО З РУК НЕ ВИПУСТИВ:
- на АЗС British petroleum бензин найвищої якості - сорту Ultimate подорожчав відразу на 0,02 ліри або на 6,50 копійки (КОПІЙКИ)
- Я був такий розлючений, що не став заправлятися на АЗС British petroleum бензином найвищої якості Ultimate, а заправився на АЗС Shell пальним найвищої якості сорту V-Pover, яке дорожче, ніж у Бритишів, ще на 0,01 ліру або на 3 (три) копійки.
Нехай подавляться ті Шелл та ті Брітіш!
Готуймося до страшного! Дописувач вище всіх попередив: золото в зливках, азіати... ще й з бензином халепа... Готуйтеся!
  RTC12 написав:І зараз цей космос нас потихеньку накриває. І сховатися від ньго нікуди і ніяк.
Так що готуйтеся, хто як зможе...
Відберуть геть усе...

Ну в мене хоч 30 л пального з баку не відберуть...
Приват списав за 30 л 769 гривень - по 25,63 гривні за літр.
Блін, і чому я не заправився ДО вечірнього плавання в морі, це Приват списав би за 30 літрів бензину на 0,90 ліри - на 2 (дві) гривні 85 (вісімдесят п"ять) копійок менше...
А людина попереджала ж: Готуйтеся!
  RTC12 написав:Я тебя предупреждал. Готовься...
https://youtu.be/mwyuHzKDMyI

Блін, людина ж поперджала... як я так міг...
akurt
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