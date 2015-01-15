akurt написав:

Приватность не нарушаю и не раскрываю.

успели

за полный бред и дезинформацию

Ах, судьба, что ты, подлая сделала...Выложу-ка я ЦИТАТЫ сегодняшнего моего общения в Вайбере по поводу и Турции, и Анталии, и того, что раньше я писал, и того как парни лоханулись не по-дЕцкАму...Ниже будут РЕАЛЬНЫЕ цитаты моей переписки с приятелем сегодня.Чтобы было понятно:- речь идет о квартирах нового жилого комплекса CasaGrande Анталии - микрорайон Hurma.- на старте продаж осенью 2019 цены по Прайс-листу Застройщика: 1+1 за 60 000 евро, 2+1 - 90000 евро, двухурновневые кваратиры (тут их называют странным словом "ДУБЛЕКС") - по памяти не помню, кажется дуплексы были то-ли по 96 000 евро, то-ли по 106 000 евро. Инфа об этом комплесе мною регулярно выкладывалась - с телефонами и адресами офиса продаж. КАЖДЫЙ КАЖДЫЙ КАЖДЫЙ форумчанин мог легко просто бесплатно - получив инфу на этом форуме - набрать номер телефона с Водафон Украина и поговорить с офисом продаж. На английском. На русском.Каждый мог сделать заявку и получить Прайс-лист...- наши форумчане - я знаю троих - купили там квартиры.- переписка НЕ с одним из них.Цитаты без редактирования и исправлений, вставил три примечания для ясности, пару важных слов выделил:1. "..да, знаю) кто не успел тот опоздал)..."2. "... теперь хочу потихоньку из украины вывести активы и тут под аренду взять, но цены - вот думал может подскажете что то , у акг не потянем даже рассрочку, 400 тыс евро перебор("3. "...ну или в аренду или в перепродажу по готовности. в общем то по секретуВЗЯЛИ дуплекс зимой от застройщика 150 тыс евро. на прошлой неделе продали соседский дублекс, после застройщика 190 тыс евро.4. "...сначала хотели 200 в итоге 190 продали"5. "..и еще 2 дуплекса в соседнем блоке продались за неделю, очень быстро..."6. "...я думаю что если кто то купит акг комплекс за эти деньги, а там и умный дом и очень мало квартир и элитная локация- то явно продаст их дороже чем купил. жалко только что МНЕ бюджет не позволяет туда вложиться. рядом еще озпинарлар [Примечание: название очень крутого Застройщика с миллиардными оборотами] строит думаю съездить цену узнать, вроде у них 2+1 есть..."7. "...мы машину из украины привезли... ВНЖ уже оформили..."8. "... следующий этап - очень бы хотелось приличный новострой с рассрочкой)... Ищем..."9. "...сейчас 1200000 лир 2+1… как пирожки..." (речь идет о цене в 1 200 000 лир за квартиры 2+1, ГОД НАЗАД ТАКИЕ КВАРТИРЫ ПРОДАВАЛИСЬ ПО 560 000 - лично я давал обзор на другой ветке форума).10. "... так же как риелторы раньше кричали фуууусейчас активно рекламируют" (РЕЧЬ ИДЕТ ОБ УПОМИНАВШЕМСЯ МНОЮ НЕ ОДИН раз новом комплексе- скажу по секрету - не раскрывая приватности, что один из САМЫХ частых писателей ГЛУПОСТЕЙ и бреда последних дней КРУТО КРУПНО ЛОХАНУЛСЯ, НЕ взяв всего за 35 000 долларов прямо в офисе Застройщика там новенькую готовенькую под ключ квартирку.... на сегодня профит +100% - "аж гай шумить").11. "...фуууу кепез кричали россияне, а сейчас массово едут туда ибо коньяалты" (Примечание: Kepez - спальный чисто ранее "турецкий" район города очень большой площади. Konyyalti - престижный ПРИМОРСКИЙ" район города, где живет автор строк.)(конец цитат)Честное слово - привел тексты приятеля, не исправляя ничего. Свои тексты и ответы не привожу - вы моё мнение знаете."Ах, судьба, что ты, подлая сделала..." - в это время одни форумчане ставили "плюсики"другим... Ставят и сегодня... За полный бред и дезинформацию...Кто-то из форумчан подсчитал и написал, что против информации от'a - точной проверенной выверенной и простой для реализации - работает на форуме 8 (восемь!!!) дезинформаторов.Я не уверен, что 8 - но то, чтоГолодные, часть - лоханувшиеся именно на том, что прозевали Турцию, и оттого злые...Дезинформаторы:"На старт! Внимание! Выварки и тазики глупостЕв держать крепко! Выливать на головы форумчан бред в первую очередь, дезинформацию - во вторую! Марш!"