Реально прикольно...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 19:50
Два антивакцинатора - вибачте, антиінвестора - об"єдналися в єдиному пориві убезпечити форумчан від таких самих помилок, які зробили самі: в одного кинута недобудова в Ірпені, в іншого - невдала спроба купити намет.
Реально прикольно...
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:46
Остапа понесло
Додано: Чет 16 вер, 2021 22:28
Акурт, а що тебе там так бентежить?
Те що жопа насувається?
Ну так це бачуть уже усі зрячі, крім тебе.
Ти краще готуй побільше монет на чорний день.
А то чого доброго і твої турецькі банки заборонять вивіз капіталу з країни,
і встановлять ліміти на зняття валютної готівки.
І нізащо буде повернутися у твоє рідне українське село зализувать рани.
Якщо не віриш, то почитай як це було 8 років тому на Кіпрі...
У Реджепа голодні миші бігають у валютному сховищі, і 5млрд.євро готівки,
які Меркель дала Кіпру для підтримки штанів, йому ніхто не дасть,
тому що сильно незалежний він став.
І постриже султан депозитчиків, як кіпріоти постригли російських магнатів.
Так що не бери дурного в голову і потихеньку готуйся...
Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:00
Пока заробитчанин в Израиле и заробитчанин в Подмосковье пугают и стращают форумчан из космоса, а Флайман так и нет понял, что некоторые вещи нужного понимать с полуслова - иначе прогоришь или застрянешь с недостроями на заброшенных дачах под Киевом, обращу внимание форумчан, которые не хотят летом 2022 плавать в Азовском море в киселе их медуз, или стоять в многокилометровых пробках на трассе Киев-Одесса в надежде попасть поближе к холодной воде в "Железном порту", что до 19 сентября у авикомпании Pegasus распродажа авиабилетов из всех городов Украины в Турцию по ценам от 26 (двадцать шесть) долларов в одну сторону.
Период авиаперелетов - весна и лето 2022.
Билеты по таким ценам - только в мобильном приложении (нужна регистрация бесплатная в программе авиаперелетов BolBol).
Такие цены - только на международные рейсы по любым направлениям. В том числе на прямые авиарейсы из Киева в Измир, Бодрум и Анкару.
Несмотря на пророчества писателей-антинвесторов выше, только за 3 недели сентября в аэропорт Анталии прибыло более 700 000 иностранных туристов, а всего с начала года уже около 6 000 000 иностранных туристов.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:03
RTC12 Було би що готувати...Шановний турецький інвеш_тор, нещодавно, ледь назбирав на бензин, щоб своє старе "корито" вивезти за кордон, та ввезти назад, по закону улюбленого Реджепа, щоб той його не арештував через 2 роки перебування в країні. Так що йому переживати немає чого...
Із квартирою на 180й вулиці, він в глибині душі, морально попрощався, ще тоді як її купив. А зараз фактично тільки ТИМЧАСОВО В НІЙ ПРОЖИВАЄ, в чужій, мусульманській країні на ВНЖ ( на "птичьих правах" так би мовити). Так що друже все "хоккей", як кажуть "голі та босі" любителі "помаранчі"
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