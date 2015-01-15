Реально прикольно...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 19:50
Два антивакцинатора - вибачте, антиінвестора - об"єдналися в єдиному пориві убезпечити форумчан від таких самих помилок, які зробили самі: в одного кинута недобудова в Ірпені, в іншого - невдала спроба купити намет.
Реально прикольно...
Додано: Чет 16 вер, 2021 21:46
Остапа понесло
Додано: Чет 16 вер, 2021 22:28
Акурт, а що тебе там так бентежить?
Те що жопа насувається?
Ну так це бачуть уже усі зрячі, крім тебе.
Ти краще готуй побільше монет на чорний день.
А то чого доброго і твої турецькі банки заборонять вивіз капіталу з країни,
і встановлять ліміти на зняття валютної готівки.
І нізащо буде повернутися у твоє рідне українське село зализувать рани.
Якщо не віриш, то почитай як це було 8 років тому на Кіпрі...
У Реджепа голодні миші бігають у валютному сховищі, і 5млрд.євро готівки,
які Меркель дала Кіпру для підтримки штанів, йому ніхто не дасть,
тому що сильно незалежний він став.
І постриже султан депозитчиків, як кіпріоти постригли російських магнатів.
Так що не бери дурного в голову і потихеньку готуйся...
Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:00
Пока Флайман так и нет понял, что некоторые вещи нужного понимать с полуслова - иначе прогоришь или застрянешь навечно с недостроями на заброшенных дачах под Киевом, обращу внимание форумчан, которые не хотят летом 2022 плавать в Азовском море в киселе их медуз, или стоять в многокилометровых пробках на трассе Киев-Одесса в надежде попасть поближе к холодной воде в "Железном порту", что до 19 сентября у авикомпании Pegasus распродажа авиабилетов из всех городов Украины в Турцию по ценам от 26 (двадцать шесть) долларов в одну сторону.
Период авиаперелетов - весна и лето 2022.
Впервые есть в продаже авиабилеты из аэропорта Бен-Гурион (Израиль) - три рейса в день - в Стамбул - по 35 долларов (100 шекелей), потому заробитчанин в Израиле имеет уникальную возможность впервые в жизни побывать в Турции.
Билеты по таким ценам - только в мобильном приложении (нужна регистрация бесплатная в программе авиаперелетов BolBol).
Несмотря на пророчества писателей-антинвесторов выше, только за 3 недели сентября в аэропорт Анталии прибыло более 700 000 иностранных туристов, а всего с начала года уже около 6 000 000 иностранных туристов.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 вер, 2021 06:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:03
RTC12 Було би що готувати...Шановний турецький інвеш_тор, нещодавно, ледь назбирав на бензин, щоб своє старе "корито" вивезти за кордон, та ввезти назад, по закону улюбленого Реджепа, щоб той його не арештував через 2 роки перебування в країні. Так що йому переживати немає чого...
Із квартирою на 180й вулиці, він в глибині душі, морально попрощався, ще тоді як її купив. А зараз фактично тільки ТИМЧАСОВО В НІЙ ПРОЖИВАЄ, в чужій, мусульманській країні на ВНЖ ( на "птичьих правах" так би мовити). Так що друже все "хоккей", як кажуть "голі та босі" любителі "помаранчі"
Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:23
Шановний пан Роберто - я ж Вам вже говорив, шо Ви завжди і виключно завжди помиляєтеся в кожному рядку, в кожному реченні та в кожній цифрі.
Саме так і є - наступаєте знову на ті самі граблі. Я уявляю, як Вам важко після тієї дурні, що Ви наробили із заробленими в Ізраїлі грошима. Не дивно, що у мозку народжується одна нісенітниця за іншою... У багатьох би "дах поїхав"...
Але я Вам говорив і повторюся: НЕ Я У ВАШИХ ПОМИЛКАХ ВИННИЙ.
Думати треба головОМ, а не ногОМ.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:44
akurt Смішно чути чергові байки від того, що "НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ" . Майже кожне ваше слово про мене - це БРЕХНЯ АБО НІСЕНІТНИЦЯ .
P.S. Турция приняла в этом году 6 млн туристов и что? А сколько приняла в ковидном прошлом году ? Напомнить? А для примера в 2014 году Турция, приняла 37 млн туристов. Поэтому турки сейчас плачут, ноют и закрывают бизнеса, лишившись миллионов самых денежных туристов из Европы и многих других развитых стран мира.
Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября:
А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности . Не удивляюсь, что сегодня в Стамбул из Тель-Авива билеты - по цене шаурмы в Израиле ( уже турки чем только не привлекают), но я бы и бесплатно не полетел в самый лучший 5* отель в этой отстойной стране.
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