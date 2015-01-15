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Шановний пан Роберто - я ж Вам вже говорив, шо Ви завжди і виключно завжди помиляєтеся в кожному рядку, в кожному реченні та в кожній цифрі. Саме так і є - наступаєте знову на ті самі граблі. Я уявляю, як Вам важко після тієї дурні, що Ви наробили із заробленими в Ізраїлі грошима. Не дивно, що у мозку народжується одна нісенітниця за іншою... У багатьох би "дах поїхав"... Але я Вам говорив і повторюся: НЕ Я У ВАШИХ ПОМИЛКАХ ВИННИЙ. Думати треба головОМ, а не ногОМ.
akurt Смішно чути чергові байки від того, що "НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ" . Майже кожне ваше слово про мене - це БРЕХНЯ АБО НІСЕНІТНИЦЯ .
P.S. Турция приняла в этом году 6 млн туристов и что? А сколько приняла в ковидном прошлом году ? Напомнить? А для примера в 2014 году Турция, приняла 37 млн туристов. Поэтому турки сейчас плачут, ноют и закрывают бизнеса, лишившись миллионов самых денежных туристов из Европы и многих других развитых стран мира.
Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности . Не удивляюсь, что сегодня в Стамбул из Тель-Авива билеты - по цене шаурмы в Израиле ( уже турки чем только не привлекают), но я бы и бесплатно не полетел в самый лучший 5* отель в этой отстойной стране.
roberto dark написав:Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности
Один коммент под русской DW - вот она аналитика! Был в прошлом году как турист - все очень понравилось (нехватало денег на Затоку, поэтому решили поехать в Турцию). Отели которые хотели работать - получили сертификацию, мой отель на глаз был заполнен на 80%.
roberto dark написав:Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности
Один коммент под русской DW - вот она аналитика! Был в прошлом году как турист - все очень понравилось (нехватало денег на Затоку, поэтому решили поехать в Турцию). Отели которые хотели работать - получили сертификацию, мой отель на глаз был заполнен на 80%.
А вот и наш старый приятель- "плоскоземельщик" обьявился, а я то думал он уже в Анталию улетел на ПМЖ, по завету своего финанш_ового "гуру"
BIGor написав:roberto dark если я "плоскоземельщик", то ты киевский рыл .
Где то я уже это слышал про рыла..Не от тебя ли случайно? Ты бы лучше закатал рукава, да побольше зарабатывать начал. Тогда быть может ДЕНЕГ ХВАТИЛО НА НОРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ, А НЕ ТОЛЬКО НА ЭТУ ТУРЕЦКУЮ ПОМОЙКУ