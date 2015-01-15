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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:23

Шановний пан Роберто - я ж Вам вже говорив, шо Ви завжди і виключно завжди помиляєтеся в кожному рядку, в кожному реченні та в кожній цифрі.
Саме так і є - наступаєте знову на ті самі граблі. Я уявляю, як Вам важко після тієї дурні, що Ви наробили із заробленими в Ізраїлі грошима. Не дивно, що у мозку народжується одна нісенітниця за іншою... У багатьох би "дах поїхав"...
Але я Вам говорив і повторюся: НЕ Я У ВАШИХ ПОМИЛКАХ ВИННИЙ.
Думати треба головОМ, а не ногОМ.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:44

akurt Смішно чути чергові байки від того, що "НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ" . Майже кожне ваше слово про мене - це БРЕХНЯ АБО НІСЕНІТНИЦЯ .

P.S. Турция приняла в этом году 6 млн туристов и что? :D А сколько приняла в ковидном прошлом году ? Напомнить? А для примера в 2014 году Турция, приняла 37 млн туристов. Поэтому турки сейчас плачут, ноют и закрывают бизнеса, лишившись миллионов самых денежных туристов из Европы и многих других развитых стран мира.

Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU
А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности . Не удивляюсь, что сегодня в Стамбул из Тель-Авива билеты - по цене шаурмы в Израиле ( уже турки чем только не привлекают), но я бы и бесплатно не полетел в самый лучший 5* отель в этой отстойной стране.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU
А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности

Один коммент под русской DW - вот она аналитика! :mrgreen:
Был в прошлом году как турист - все очень понравилось (нехватало денег на Затоку, поэтому решили поехать в Турцию). Отели которые хотели работать - получили сертификацию, мой отель на глаз был заполнен на 80%.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:31

  BIGor написав:
  roberto dark написав:Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU
А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности

Один коммент под русской DW - вот она аналитика! :mrgreen:
Был в прошлом году как турист - все очень понравилось (нехватало денег на Затоку, поэтому решили поехать в Турцию). Отели которые хотели работать - получили сертификацию, мой отель на глаз был заполнен на 80%.

А вот и наш старый приятель- "плоскоземельщик" обьявился, а я то думал он уже в Анталию улетел на ПМЖ, по завету своего финанш_ового "гуру" :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:47

roberto dark если я "плоскоземельщик", то ты киевский рыл :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:57

  BIGor написав:roberto dark если я "плоскоземельщик", то ты киевский рыл :D .

Где то я уже это слышал про рыла..Не от тебя ли случайно? 8) Ты бы лучше закатал рукава, да побольше зарабатывать начал. Тогда быть может ДЕНЕГ ХВАТИЛО НА НОРМАЛЬНЫЙ КУРОРТ, А НЕ ТОЛЬКО НА ЭТУ ТУРЕЦКУЮ ПОМОЙКУ :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:12

roberto dark нужно больше работать (с). Где-то это я уже слышал. Сколько по твоему нужно зарабатывать в месяц что бы хватало на нормальный курорт? Давай выставлю себе цели.
BIGor
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  #<1 ... 287288289290
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