Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:16

После утренней поездки на велосипеде вдоль Средиземного моря и последующего плавания в море с маской и трубкой родилась гениальная идея сработать на опережение.

Итак, без шуток. Если он - так нервничающий в тёплом Израиле Роберто - за 100 шекелей из своей зарплаты в месяц в 5000 шекелей купит авиабилет из благословенного Израиля в Турцию на лето-2022 и за те же 100 шекелей - обратно, то я ему обеспечу (все свидетели):

1. Встречаю в аэропорту Анталии и отвожу в отель. Его экономия на такси - 120 лир. Мои затраты на парковку в аэропорту (15 лир) и бензин (он сегодня очень волновался, что из-за дороговизны бензина - примерно 25 гривен самый дорогой на АЗС She’ll или British Petroleum я сижу без бензина и горько горько плачу) за мой счёт.

2. Посоветую приличный, но недорогой отель на первой/второй линии.

3. Заберу из отеля после завтрака и отвезу на экскурсию к тому дому и в тот микрорайон Анталии, где он летом 2019 года вёл переговоры о покупке чудной готовой квартирки 1+1 за 40 000€, но лоханулся и не купил. Во время экскурсиии организую встречу с Застройщиком для уточнения того, действительно ли в сентябре 2021 он мог бы иметь профит не менее +40 000€.

4. Утешительный обед за мой счёт в кафе национальной турецкой кухни (согласитесь, для израильтянина, каждодневно околачивающего дезинформацией и ложью форумчан - поистине царский подарок).

5. Бесплатная экскурсия к тому дому и в тот микрорайон, где зимой 2020/2021 не купил чудную квартиру 1+1 RTC12. Во время экскурсии встреча с жильцами дома с целью уточнения: действительно ли они купили квартиру в декабре 2020 за 230 000 лир и сейчас могут легко продать за 460 000 лир при том же курсе доллара.

6. Визит в супермаркет Carrefour и покупка да мой счёт (51 лира или 5 €) шампанского естественного брожения чтобы выпить за раскрытия секрета, почему RTC12 так бесится и нервничает (никогда в жизни не был в Турции да ещё и лоханулся с квартирой).

7. Бесплатная экскурсия в самый самый центр Анталии с ночным посещением самого глубокого на юге Турции каньона прямо в центре города с ночной подсветкой, водопадами и подземными озёрами с проходом по извилистым деревянным переходам с целью понять, в какую бездну лжи безысходности и дезинформации они - Роберто и RTC12 - которые никогда (!!!) в жизни (!!!!) не были в Турции (!!!) - заводят форумчан.

8. Бесплатный трансфер к перрону аэропорта. Сэкономит 120 лир (12€) и не будет переживать за мой бензин (сегодня начал переживать уже с 07-30 утра).

Все для него бесплатно.

А мне - не в напряг: приятно помогать людям и советом, и делом. Тем более лично встречался в Анталии со многими с этой и с других веток форума.

Эх, если бы и ко мне такое отношение.,,

Но я реалист…