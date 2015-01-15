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Шановний пан Роберто - я ж Вам вже говорив, шо Ви завжди і виключно завжди помиляєтеся в кожному рядку, в кожному реченні та в кожній цифрі. Саме так і є - наступаєте знову на ті самі граблі. Я уявляю, як Вам важко після тієї дурні, що Ви наробили із заробленими в Ізраїлі грошима. Не дивно, що у мозку народжується одна нісенітниця за іншою... У багатьох би "дах поїхав"... Але я Вам говорив і повторюся: НЕ Я У ВАШИХ ПОМИЛКАХ ВИННИЙ. Думати треба головОМ, а не ногОМ.
akurt Смішно чути чергові байки від того, що "НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ" . Майже кожне ваше слово про мене - це БРЕХНЯ АБО НІСЕНІТНИЦЯ .
P.S. Турция приняла в этом году 6 млн туристов и что? А сколько приняла в ковидном прошлом году ? Напомнить? А для примера в 2014 году Турция, приняла 37 млн туристов. Поэтому турки сейчас плачут, ноют и закрывают бизнеса, лишившись миллионов самых денежных туристов из Европы и многих других развитых стран мира.
Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности . Не удивляюсь, что сегодня в Стамбул из Тель-Авива билеты - по цене шаурмы в Израиле ( уже турки чем только не привлекают), но я бы и бесплатно не полетел в самый лучший 5* отель в этой отстойной стране.
roberto dark написав:Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности
Один коммент под русской DW - вот она аналитика! Был в прошлом году как турист - все очень понравилось (нехватало денег на Затоку, поэтому решили поехать в Турцию). Отели которые хотели работать - получили сертификацию, мой отель на глаз был заполнен на 80%.
BIGor написав:Был в прошлом году как турист - все очень понравилось (нехватало денег на Затоку, поэтому решили поехать в Турцию). Отели которые хотели работать - получили сертификацию, мой отель на глаз был заполнен на 80%.
Не путай отельный отдых, с реальной жизнью в Турции. Тем более с покупкой недвижимости.
akurt написав:Пока Флайман так и нет понял, что некоторые вещи нужного понимать с полуслова - иначе прогоришь или застрянешь навечно с недостроями на заброшенных дачах под Киевом, обращу внимание форумчан, которые не хотят летом 2022 плавать в Азовском море в киселе их медуз, или стоять в многокилометровых пробках на трассе Киев-Одесса в надежде попасть поближе к холодной воде в "Железном порту", что до 19 сентября у авикомпании Pegasus распродажа авиабилетов из всех городов Украины в Турцию по ценам от 26 (двадцать шесть) долларов в одну сторону. Период авиаперелетов - весна и лето 2022. Впервые есть в продаже авиабилеты из аэропорта Бен-Гурион (Израиль) - три рейса в день - в Стамбул - по 35 долларов (100 шекелей), потому заробитчанин в Израиле имеет уникальную возможность впервые в жизни побывать в Турции. Билеты по таким ценам - только в мобильном приложении (нужна регистрация бесплатная в программе авиаперелетов BolBol).
Несмотря на пророчества писателей-антинвесторов выше, только за 3 недели сентября в аэропорт Анталии прибыло более 700 000 иностранных туристов, а всего с начала года уже около 6 000 000 иностранных туристов.
roberto dark написав:akurt Смішно чути чергові байки від того, що "НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ" . Майже кожне ваше слово про мене - це БРЕХНЯ АБО НІСЕНІТНИЦЯ .
P.S. Турция приняла в этом году 6 млн туристов и что? А сколько приняла в ковидном прошлом году ? Напомнить? А для примера в 2014 году Турция, приняла 37 млн туристов. Поэтому турки сейчас плачут, ноют и закрывают бизнеса, лишившись миллионов самых денежных туристов из Европы и многих других развитых стран мира.
Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности . Не удивляюсь, что сегодня в Стамбул из Тель-Авива билеты - по цене шаурмы в Израиле ( уже турки чем только не привлекают), но я бы и бесплатно не полетел в самый лучший 5* отель в этой отстойной стране.
Не путай отельный отдых, с реальной жизнью в Турции. Тем более с покупкой недвижимости.
После утренней поездки на велосипеде вдоль Средиземного моря и последующего плавания в море с маской и трубкой родилась гениальная идея сработать на опережение. Итак, без шуток. Если он - так нервничающий в тёплом Израиле Роберто - за 100 шекелей из своей зарплаты в месяц в 5000 шекелей купит авиабилет из благословенного Израиля в Турцию на лето-2022 и за те же 100 шекелей - обратно, то я ему обеспечу (все свидетели): 1. Встречаю в аэропорту Анталии и отвожу в отель. Его экономия на такси - 120 лир. Мои затраты на парковку в аэропорту (15 лир) и бензин (он сегодня очень волновался, что из-за дороговизны бензина - примерно 25 гривен самый дорогой на АЗС She’ll или British Petroleum я сижу без бензина и горько горько плачу) за мой счёт. 2. Посоветую приличный, но недорогой отель на первой/второй линии. 3. Заберу из отеля после завтрака и отвезу на экскурсию к тому дому и в тот микрорайон Анталии, где он летом 2019 года вёл переговоры о покупке чудной готовой квартирки 1+1 за 40 000€, но лоханулся и не купил. Во время экскурсиии организую встречу с Застройщиком для уточнения того, действительно ли в сентябре 2021 он мог бы иметь профит не менее +40 000€. 4. Утешительный обед за мой счёт в кафе национальной турецкой кухни (согласитесь, для израильтянина, каждодневно околачивающего дезинформацией и ложью форумчан - поистине царский подарок). 5. Бесплатная экскурсия к тому дому и в тот микрорайон, где зимой 2020/2021 не купил чудную квартиру 1+1 RTC12. Во время экскурсии встреча с жильцами дома с целью уточнения: действительно ли они купили квартиру в декабре 2020 за 230 000 лир и сейчас могут легко продать за 460 000 лир при том же курсе доллара. 6. Визит в супермаркет Carrefour и покупка да мой счёт (51 лира или 5 €) шампанского естественного брожения чтобы выпить за раскрытия секрета, почему RTC12 так бесится и нервничает (никогда в жизни не был в Турции да ещё и лоханулся с квартирой). 7. Бесплатная экскурсия в самый самый центр Анталии с ночным посещением самого глубокого на юге Турции каньона прямо в центре города с ночной подсветкой, водопадами и подземными озёрами с проходом по извилистым деревянным переходам с целью понять, в какую бездну лжи безысходности и дезинформации они - Роберто и RTC12 - которые никогда (!!!) в жизни (!!!!) не были в Турции (!!!) - заводят форумчан. 8. Бесплатный трансфер к перрону аэропорта. Сэкономит 120 лир (12€) и не будет переживать за мой бензин (сегодня начал переживать уже с 07-30 утра). Все для него бесплатно. А мне - не в напряг: приятно помогать людям и советом, и делом. Тем более лично встречался в Анталии со многими с этой и с других веток форума. Эх, если бы и ко мне такое отношение.,, Но я реалист…