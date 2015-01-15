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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 288289290291>
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:23

Шановний пан Роберто - я ж Вам вже говорив, шо Ви завжди і виключно завжди помиляєтеся в кожному рядку, в кожному реченні та в кожній цифрі.
Саме так і є - наступаєте знову на ті самі граблі. Я уявляю, як Вам важко після тієї дурні, що Ви наробили із заробленими в Ізраїлі грошима. Не дивно, що у мозку народжується одна нісенітниця за іншою... У багатьох би "дах поїхав"...
Але я Вам говорив і повторюся: НЕ Я У ВАШИХ ПОМИЛКАХ ВИННИЙ.
Думати треба головОМ, а не ногОМ.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:44

akurt Смішно чути чергові байки від того, що "НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ" . Майже кожне ваше слово про мене - це БРЕХНЯ АБО НІСЕНІТНИЦЯ .

P.S. Турция приняла в этом году 6 млн туристов и что? :D А сколько приняла в ковидном прошлом году ? Напомнить? А для примера в 2014 году Турция, приняла 37 млн туристов. Поэтому турки сейчас плачут, ноют и закрывают бизнеса, лишившись миллионов самых денежных туристов из Европы и многих других развитых стран мира.

Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU
А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности . Не удивляюсь, что сегодня в Стамбул из Тель-Авива билеты - по цене шаурмы в Израиле ( уже турки чем только не привлекают), но я бы и бесплатно не полетел в самый лучший 5* отель в этой отстойной стране.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 08:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU
А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности

Один коммент под русской DW - вот она аналитика! :mrgreen:
Был в прошлом году как турист - все очень понравилось (нехватало денег на Затоку, поэтому решили поехать в Турцию). Отели которые хотели работать - получили сертификацию, мой отель на глаз был заполнен на 80%.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:12

roberto dark нужно больше работать (с). Где-то это я уже слышал. Сколько по твоему нужно зарабатывать в месяц что бы хватало на нормальный курорт? Давай выставлю себе цели.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:46

BIGor А ты говоришь не "плоскоземельщик", и такие глупые вопросы задаешь. Ветка деградирует окончательно ...Как вообще-то и то, что произошло с акуртовской ...
Удачных инвеш_тиций с турецким "гуру"!!!
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:57

  BIGor написав:Был в прошлом году как турист - все очень понравилось (нехватало денег на Затоку, поэтому решили поехать в Турцию). Отели которые хотели работать - получили сертификацию, мой отель на глаз был заполнен на 80%.

Не путай отельный отдых, с реальной жизнью в Турции. Тем более с покупкой недвижимости.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:11

  akurt написав:Пока Флайман так и нет понял, что некоторые вещи нужного понимать с полуслова - иначе прогоришь или застрянешь навечно с недостроями на заброшенных дачах под Киевом, обращу внимание форумчан, которые не хотят летом 2022 плавать в Азовском море в киселе их медуз, или стоять в многокилометровых пробках на трассе Киев-Одесса в надежде попасть поближе к холодной воде в "Железном порту", что до 19 сентября у авикомпании Pegasus распродажа авиабилетов из всех городов Украины в Турцию по ценам от 26 (двадцать шесть) долларов в одну сторону.
Период авиаперелетов - весна и лето 2022.
Впервые есть в продаже авиабилеты из аэропорта Бен-Гурион (Израиль) - три рейса в день - в Стамбул - по 35 долларов (100 шекелей), потому заробитчанин в Израиле имеет уникальную возможность впервые в жизни побывать в Турции.
Билеты по таким ценам - только в мобильном приложении (нужна регистрация бесплатная в программе авиаперелетов BolBol).

Несмотря на пророчества писателей-антинвесторов выше, только за 3 недели сентября в аэропорт Анталии прибыло более 700 000 иностранных туристов, а всего с начала года уже около 6 000 000 иностранных туристов.

По теме туристического завлекалова на форуме есть другая ветка.
Там без тебя скучно...
Туризм - подорожі Україною та світом
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:15

  roberto dark написав:akurt Смішно чути чергові байки від того, що "НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ" . Майже кожне ваше слово про мене - це БРЕХНЯ АБО НІСЕНІТНИЦЯ .

P.S. Турция приняла в этом году 6 млн туристов и что? :D А сколько приняла в ковидном прошлом году ? Напомнить? А для примера в 2014 году Турция, приняла 37 млн туристов. Поэтому турки сейчас плачут, ноют и закрывают бизнеса, лишившись миллионов самых денежных туристов из Европы и многих других развитых стран мира.

Туризм в Турции страдает из-за коронокризиса в ролике от 12 сентября: https://youtu.be/ZLU0NC3J7qU
А вот, что пишут в комментариях адекватные туристы - Турция - это одна из стран, которую нет желания посещать в принципе, в том числе из-за вопросов безопасности . Не удивляюсь, что сегодня в Стамбул из Тель-Авива билеты - по цене шаурмы в Израиле ( уже турки чем только не привлекают), но я бы и бесплатно не полетел в самый лучший 5* отель в этой отстойной стране.

Не путай отельный отдых, с реальной жизнью в Турции. Тем более с покупкой недвижимости.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:16

После утренней поездки на велосипеде вдоль Средиземного моря и последующего плавания в море с маской и трубкой родилась гениальная идея сработать на опережение.
Итак, без шуток. Если он - так нервничающий в тёплом Израиле Роберто - за 100 шекелей из своей зарплаты в месяц в 5000 шекелей купит авиабилет из благословенного Израиля в Турцию на лето-2022 и за те же 100 шекелей - обратно, то я ему обеспечу (все свидетели):
1. Встречаю в аэропорту Анталии и отвожу в отель. Его экономия на такси - 120 лир. Мои затраты на парковку в аэропорту (15 лир) и бензин (он сегодня очень волновался, что из-за дороговизны бензина - примерно 25 гривен самый дорогой на АЗС She’ll или British Petroleum я сижу без бензина и горько горько плачу) за мой счёт.
2. Посоветую приличный, но недорогой отель на первой/второй линии.
3. Заберу из отеля после завтрака и отвезу на экскурсию к тому дому и в тот микрорайон Анталии, где он летом 2019 года вёл переговоры о покупке чудной готовой квартирки 1+1 за 40 000€, но лоханулся и не купил. Во время экскурсиии организую встречу с Застройщиком для уточнения того, действительно ли в сентябре 2021 он мог бы иметь профит не менее +40 000€.
4. Утешительный обед за мой счёт в кафе национальной турецкой кухни (согласитесь, для израильтянина, каждодневно околачивающего дезинформацией и ложью форумчан - поистине царский подарок).
5. Бесплатная экскурсия к тому дому и в тот микрорайон, где зимой 2020/2021 не купил чудную квартиру 1+1 RTC12. Во время экскурсии встреча с жильцами дома с целью уточнения: действительно ли они купили квартиру в декабре 2020 за 230 000 лир и сейчас могут легко продать за 460 000 лир при том же курсе доллара.
6. Визит в супермаркет Carrefour и покупка да мой счёт (51 лира или 5 €) шампанского естественного брожения чтобы выпить за раскрытия секрета, почему RTC12 так бесится и нервничает (никогда в жизни не был в Турции да ещё и лоханулся с квартирой).
7. Бесплатная экскурсия в самый самый центр Анталии с ночным посещением самого глубокого на юге Турции каньона прямо в центре города с ночной подсветкой, водопадами и подземными озёрами с проходом по извилистым деревянным переходам с целью понять, в какую бездну лжи безысходности и дезинформации они - Роберто и RTC12 - которые никогда (!!!) в жизни (!!!!) не были в Турции (!!!) - заводят форумчан.
8. Бесплатный трансфер к перрону аэропорта. Сэкономит 120 лир (12€) и не будет переживать за мой бензин (сегодня начал переживать уже с 07-30 утра).
Все для него бесплатно.
А мне - не в напряг: приятно помогать людям и советом, и делом. Тем более лично встречался в Анталии со многими с этой и с других веток форума.
Эх, если бы и ко мне такое отношение.,,
Но я реалист…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:41

akurt може оффтоп до Вас питання, а пароми в Грецію (на о.Родос) з Турції на зараз доступні для туристів? Чи все перекрито ковід-обмеженнями?
BIGor
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