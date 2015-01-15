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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:46
Одесса. В парикмахерской стрижётся Моня, ему звонок на мобильный. Разговор идёт про отпуск в Черногории, какой там пляж, какая температура воды, воздуха..
После разговора парикмахер вежливо извиняется и говорит, что лучше поехать в Италию он знает место где за эти же деньги можно отлично отдохнуть, девушки симпатичные, еда там дешёвая и пляжи просто супер. Заодно можно поехать в Ватикан на мессу Папы Римского.
Решение принято, и Моня выходит в Италии с самолёта сразу же такси от аэропорта до гостиницы 500 евро, пока ехал смотрит на девушек все обсохшие-вялые, еда дорогая хватает на пиццу из объедков, пляжи все далеко — солнцепёк! Приехал в Ватикан на мессу — Папа где-то далеко практически не видно его, народу уйма.
Приезжает Моня домой идёт в парикмахерскую к тому-же парикмахеру, садится. Тот у него спрашивает, ну как?
— Да, всё супер как Вы и говорили, вложился в те же деньги, девушки, пляж, еда — всё на ура. Приехал в Ватикан, идёт Папа Римский всех обнимает, подходит ко мне и гладя по голове спрашивает: — Ну и какой ПОЦ тебя так подстриг?
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:52
Мизантрóп написав:
Одесса. В парикмахерской стрижётся Моня, ему звонок на мобильный. Разговор идёт про отпуск в Черногории, какой там пляж, какая температура воды, воздуха..
После разговора парикмахер вежливо извиняется и говорит, что лучше поехать в Италию он знает место где за эти же деньги можно отлично отдохнуть, девушки симпатичные, еда там дешёвая и пляжи просто супер. Заодно можно поехать в Ватикан на мессу Папы Римского.
Решение принято, и Моня выходит в Италии с самолёта сразу же такси от аэропорта до гостиницы 500 евро, пока ехал смотрит на девушек все обсохшие-вялые, еда дорогая хватает на пиццу из объедков, пляжи все далеко — солнцепёк! Приехал в Ватикан на мессу — Папа где-то далеко практически не видно его, народу уйма.
Приезжает Моня домой идёт в парикмахерскую к тому-же парикмахеру, садится. Тот у него спрашивает, ну как?
— Да, всё супер как Вы и говорили, вложился в те же деньги, девушки, пляж, еда — всё на ура. Приехал в Ватикан, идёт Папа Римский всех обнимает, подходит ко мне и гладя по голове спрашивает: — Ну и какой ПОЦ тебя так подстриг?
Видимо парик_маХтер тоже был "РЕАЛИСТ"
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roberto dark
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:52
Пане BIGor!
Я для себе вивчав цю ситуацію - бо хотів на поромі відвідати на авто не тільки континентальну Грецією, а й острови (є можливість о 7-00 переправитися поромом на один з островів Греції та о 19-00 повернутися - при цьому пільгова ціна тому що в той же день повернення на перевезення авто).
В минулому році все - пороми в Грецією - із-за пандемії припинилося.
В цьому році ситуацію не вивчав. Здається не відновлено.
Планую подорожі:
- на північ Туреччини - Караденіз тур в Різко на кордон з Грузією.
- на захід в знамениту Трою.
- на схід на кордон з Іраном - там надзвичайні чудеса.
Тому Грецією якось «перехворів».
Якщо дізнаюся напишу.
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akurt
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