RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Одесса. В парикмахерской стрижётся Моня, ему звонок на мобильный. Разговор идёт про отпуск в Черногории, какой там пляж, какая температура воды, воздуха..
После разговора парикмахер вежливо извиняется и говорит, что лучше поехать в Италию он знает место где за эти же деньги можно отлично отдохнуть, девушки симпатичные, еда там дешёвая и пляжи просто супер. Заодно можно поехать в Ватикан на мессу Папы Римского.
Решение принято, и Моня выходит в Италии с самолёта сразу же такси от аэропорта до гостиницы 500 евро, пока ехал смотрит на девушек все обсохшие-вялые, еда дорогая хватает на пиццу из объедков, пляжи все далеко — солнцепёк! Приехал в Ватикан на мессу — Папа где-то далеко практически не видно его, народу уйма.
Приезжает Моня домой идёт в парикмахерскую к тому-же парикмахеру, садится. Тот у него спрашивает, ну как?
— Да, всё супер как Вы и говорили, вложился в те же деньги, девушки, пляж, еда — всё на ура. Приехал в Ватикан, идёт Папа Римский всех обнимает, подходит ко мне и гладя по голове спрашивает: — Ну и какой ПОЦ тебя так подстриг?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6166
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:52

  Мизантрóп написав:Одесса. В парикмахерской стрижётся Моня, ему звонок на мобильный. Разговор идёт про отпуск в Черногории, какой там пляж, какая температура воды, воздуха..
После разговора парикмахер вежливо извиняется и говорит, что лучше поехать в Италию он знает место где за эти же деньги можно отлично отдохнуть, девушки симпатичные, еда там дешёвая и пляжи просто супер. Заодно можно поехать в Ватикан на мессу Папы Римского.
Решение принято, и Моня выходит в Италии с самолёта сразу же такси от аэропорта до гостиницы 500 евро, пока ехал смотрит на девушек все обсохшие-вялые, еда дорогая хватает на пиццу из объедков, пляжи все далеко — солнцепёк! Приехал в Ватикан на мессу — Папа где-то далеко практически не видно его, народу уйма.
Приезжает Моня домой идёт в парикмахерскую к тому-же парикмахеру, садится. Тот у него спрашивает, ну как?
— Да, всё супер как Вы и говорили, вложился в те же деньги, девушки, пляж, еда — всё на ура. Приехал в Ватикан, идёт Папа Римский всех обнимает, подходит ко мне и гладя по голове спрашивает: — Ну и какой ПОЦ тебя так подстриг?

Видимо парик_маХтер тоже был "РЕАЛИСТ" :lol:
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 506
З нами з: 04.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:52

Пане BIGor!
Я для себе вивчав цю ситуацію - бо хотів на поромі відвідати на авто не тільки континентальну Грецією, а й острови (є можливість о 7-00 переправитися поромом на один з островів Греції та о 19-00 повернутися - при цьому пільгова ціна тому що в той же день повернення на перевезення авто).
В минулому році все - пороми в Грецією - із-за пандемії припинилося.
В цьому році ситуацію не вивчав. Здається не відновлено.
Планую подорожі:
- на північ Туреччини - Караденіз тур в Різко на кордон з Грузією.
- на захід в знамениту Трою.
- на схід на кордон з Іраном - там надзвичайні чудеса.
Тому Грецією якось «перехворів».
Якщо дізнаюся напишу.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6184
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2360 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 288289290291
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, J_P і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 788, 789, 790
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7899 1063642
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 10:28
roberto dark
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 50767
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 103875
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97926)
17.09.2021 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.