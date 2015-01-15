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Одесса. В парикмахерской стрижётся Моня, ему звонок на мобильный. Разговор идёт про отпуск в Черногории, какой там пляж, какая температура воды, воздуха.. После разговора парикмахер вежливо извиняется и говорит, что лучше поехать в Италию он знает место где за эти же деньги можно отлично отдохнуть, девушки симпатичные, еда там дешёвая и пляжи просто супер. Заодно можно поехать в Ватикан на мессу Папы Римского. Решение принято, и Моня выходит в Италии с самолёта сразу же такси от аэропорта до гостиницы 500 евро, пока ехал смотрит на девушек все обсохшие-вялые, еда дорогая хватает на пиццу из объедков, пляжи все далеко — солнцепёк! Приехал в Ватикан на мессу — Папа где-то далеко практически не видно его, народу уйма. Приезжает Моня домой идёт в парикмахерскую к тому-же парикмахеру, садится. Тот у него спрашивает, ну как? — Да, всё супер как Вы и говорили, вложился в те же деньги, девушки, пляж, еда — всё на ура. Приехал в Ватикан, идёт Папа Римский всех обнимает, подходит ко мне и гладя по голове спрашивает: — Ну и какой ПОЦ тебя так подстриг?
Мизантрóп написав:Одесса. В парикмахерской стрижётся Моня, ему звонок на мобильный. Разговор идёт про отпуск в Черногории, какой там пляж, какая температура воды, воздуха.. После разговора парикмахер вежливо извиняется и говорит, что лучше поехать в Италию он знает место где за эти же деньги можно отлично отдохнуть, девушки симпатичные, еда там дешёвая и пляжи просто супер. Заодно можно поехать в Ватикан на мессу Папы Римского. Решение принято, и Моня выходит в Италии с самолёта сразу же такси от аэропорта до гостиницы 500 евро, пока ехал смотрит на девушек все обсохшие-вялые, еда дорогая хватает на пиццу из объедков, пляжи все далеко — солнцепёк! Приехал в Ватикан на мессу — Папа где-то далеко практически не видно его, народу уйма. Приезжает Моня домой идёт в парикмахерскую к тому-же парикмахеру, садится. Тот у него спрашивает, ну как? — Да, всё супер как Вы и говорили, вложился в те же деньги, девушки, пляж, еда — всё на ура. Приехал в Ватикан, идёт Папа Римский всех обнимает, подходит ко мне и гладя по голове спрашивает: — Ну и какой ПОЦ тебя так подстриг?
Пане BIGor! Я для себе вивчав цю ситуацію - бо хотів на поромі відвідати на авто не тільки континентальну Грецію, а й острови (є можливість о 7-00 переправитися поромом на один з островів Греції та о 19-00 повернутися - при цьому пільгова ціна тому що в той же день повернення на перевезення авто). В минулому році все - пороми в Грецію - із-за пандемії припинилося. В цьому році ситуацію не вивчав. Здається не відновлено. Якщо дізнаюся напишу.
akurt написав:5. Бесплатная экскурсия к тому дому и в тот микрорайон, где зимой 2020/2021 не купил чудную квартиру 1+1 RTC12. Во время экскурсии встреча с жильцами дома с целью уточнения: действительно ли они купили квартиру в декабре 2020 за 230 000 лир и сейчас могут легко продать за 460 000 лир при том же курсе доллара.
Я понимаю что это всё вранье, поэтому даже обсуждать не буду. Но даже если это и так, то чтобы жить на пустыре и ездить к морю трамваем 16км. в оба конца за 460.000, нужно крепко не дружить со своим головОМ..
У твоего самого "надежного" застройщика уже 3-й месяц падают продажи квартир, что уже говорит о многом. Напомню, самый надёжный застройщик Китая, фирма Evergrande, облигации которой имели высший уровень надежности, и принимались под залог во многих банках мира, сейчас на грани краха. Там осталось ещё чуть-чуть... Сотрудники местных отделений уже живут и спят на работе, так как боятся быть избитыми горе инвесторами при выходе из офисов.
На кону 1.4млн.недостроенных объектов по всему Китаю, и более 300млрд.долларов долгов. А строительная отрасль Китая, это около 25% ихнего ВВП.
Так что ты рано радуешься, всё самое печальное ещё впереди. И не йорничай, а мотай на ус то, что тебе пишет RTC12
akurt написав:5. Бесплатная экскурсия к тому дому и в тот микрорайон, где зимой 2020/2021 не купил чудную квартиру 1+1 RTC12. Во время экскурсии встреча с жильцами дома с целью уточнения: действительно ли они купили квартиру в декабре 2020 за 230 000 лир и сейчас могут легко продать за 460 000 лир при том же курсе доллара.
Я понимаю что это всё вранье, поэтому даже обсуждать не буду. Но даже если это и так, то чтобы жить на пустыре и ездить к морю трамваем 16км. в оба конца за 460.000, нужно крепко не дружить со своим головОМ..
У твоего самого "надежного" застройщика уже 3-й месяц падают продажи квартир, что уже говорит о многом.
Враньё 100% !!! Если бы ты видел ещё в каких ебенях предлагала мне в 2019 году его знакомая риелторша с Рашки, турецкие халупы в новостройке, "на бумаге". Ещё даже дальше от центра Анталии, чем 180-я улица, где он купил свою. А куда уже дальше ? Да за чертой города представляешь... Скорее всего недострой сейчас, жаль название не помню... И поскольку "впарить" ничего не удалось у этой связки недориелторов, то у акурта до сих пор пукан надрывается.
P.S. Смотрим индекс айфона 2021 https://news.finance.ua/ru/news/-/50048 ... nfografika и сколько дней нужно работать в разных странах на iphone 13 - Турция на ПОСЛЕДНЕМ месте после Филиппин с 93 рабочими днями Зато "дорожай" недвижимости в беднейшей стране мира просто НЕ ОСТАНОВИТЬ
roberto dark написав:... P.S. Смотрим индекс айфона 2021 https://news.finance.ua/ru/news/-/50048 ... nfografika и сколько дней нужно работать в разных странах на iphone 13 - Турция на ПОСЛЕДНЕМ месте после Филиппин с 93 рабочими днями Зато "дорожай" недвижимости в беднейшей стране мира просто НЕ ОСТАНОВИТЬ
ооо, Філіпіни .. і тут приїзжаю я такий з білим Айхвоном, ну ви поняли ...