Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:46

Одесса. В парикмахерской стрижётся Моня, ему звонок на мобильный. Разговор идёт про отпуск в Черногории, какой там пляж, какая температура воды, воздуха..

После разговора парикмахер вежливо извиняется и говорит, что лучше поехать в Италию он знает место где за эти же деньги можно отлично отдохнуть, девушки симпатичные, еда там дешёвая и пляжи просто супер. Заодно можно поехать в Ватикан на мессу Папы Римского.

Решение принято, и Моня выходит в Италии с самолёта сразу же такси от аэропорта до гостиницы 500 евро, пока ехал смотрит на девушек все обсохшие-вялые, еда дорогая хватает на пиццу из объедков, пляжи все далеко — солнцепёк! Приехал в Ватикан на мессу — Папа где-то далеко практически не видно его, народу уйма.

Приезжает Моня домой идёт в парикмахерскую к тому-же парикмахеру, садится. Тот у него спрашивает, ну как?

— Да, всё супер как Вы и говорили, вложился в те же деньги, девушки, пляж, еда — всё на ура. Приехал в Ватикан, идёт Папа Римский всех обнимает, подходит ко мне и гладя по голове спрашивает: — Ну и какой ПОЦ тебя так подстриг?