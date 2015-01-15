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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Одесса. В парикмахерской стрижётся Моня, ему звонок на мобильный. Разговор идёт про отпуск в Черногории, какой там пляж, какая температура воды, воздуха..
После разговора парикмахер вежливо извиняется и говорит, что лучше поехать в Италию он знает место где за эти же деньги можно отлично отдохнуть, девушки симпатичные, еда там дешёвая и пляжи просто супер. Заодно можно поехать в Ватикан на мессу Папы Римского.
Решение принято, и Моня выходит в Италии с самолёта сразу же такси от аэропорта до гостиницы 500 евро, пока ехал смотрит на девушек все обсохшие-вялые, еда дорогая хватает на пиццу из объедков, пляжи все далеко — солнцепёк! Приехал в Ватикан на мессу — Папа где-то далеко практически не видно его, народу уйма.
Приезжает Моня домой идёт в парикмахерскую к тому-же парикмахеру, садится. Тот у него спрашивает, ну как?
— Да, всё супер как Вы и говорили, вложился в те же деньги, девушки, пляж, еда — всё на ура. Приехал в Ватикан, идёт Папа Римский всех обнимает, подходит ко мне и гладя по голове спрашивает: — Ну и какой ПОЦ тебя так подстриг?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:52

  Мизантрóп написав:Одесса. В парикмахерской стрижётся Моня, ему звонок на мобильный. Разговор идёт про отпуск в Черногории, какой там пляж, какая температура воды, воздуха..
После разговора парикмахер вежливо извиняется и говорит, что лучше поехать в Италию он знает место где за эти же деньги можно отлично отдохнуть, девушки симпатичные, еда там дешёвая и пляжи просто супер. Заодно можно поехать в Ватикан на мессу Папы Римского.
Решение принято, и Моня выходит в Италии с самолёта сразу же такси от аэропорта до гостиницы 500 евро, пока ехал смотрит на девушек все обсохшие-вялые, еда дорогая хватает на пиццу из объедков, пляжи все далеко — солнцепёк! Приехал в Ватикан на мессу — Папа где-то далеко практически не видно его, народу уйма.
Приезжает Моня домой идёт в парикмахерскую к тому-же парикмахеру, садится. Тот у него спрашивает, ну как?
— Да, всё супер как Вы и говорили, вложился в те же деньги, девушки, пляж, еда — всё на ура. Приехал в Ватикан, идёт Папа Римский всех обнимает, подходит ко мне и гладя по голове спрашивает: — Ну и какой ПОЦ тебя так подстриг?

Видимо парик_маХтер тоже был "РЕАЛИСТ" :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:52

Пане BIGor!
Я для себе вивчав цю ситуацію - бо хотів на поромі відвідати на авто не тільки континентальну Грецію, а й острови (є можливість о 7-00 переправитися поромом на один з островів Греції та о 19-00 повернутися - при цьому пільгова ціна тому що в той же день повернення на перевезення авто).
В минулому році все - пороми в Грецію - із-за пандемії припинилося.
В цьому році ситуацію не вивчав. Здається не відновлено.
Якщо дізнаюся напишу.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:20

  akurt написав:5. Бесплатная экскурсия к тому дому и в тот микрорайон, где зимой 2020/2021 не купил чудную квартиру 1+1 RTC12. Во время экскурсии встреча с жильцами дома с целью уточнения: действительно ли они купили квартиру в декабре 2020 за 230 000 лир и сейчас могут легко продать за 460 000 лир при том же курсе доллара.

Я понимаю что это всё вранье, поэтому даже обсуждать не буду. Но даже если это и так, то чтобы жить на пустыре и ездить к морю трамваем 16км. в оба конца за 460.000, нужно крепко не дружить со своим головОМ..

У твоего самого "надежного" застройщика уже 3-й месяц падают продажи квартир,
что уже говорит о многом.
Напомню, самый надёжный застройщик Китая, фирма Evergrande, облигации которой
имели высший уровень надежности, и принимались под залог во многих банках мира, сейчас на грани краха. Там осталось ещё чуть-чуть...
Сотрудники местных отделений уже живут и спят на работе,
так как боятся быть избитыми горе инвесторами при выходе из офисов.
Зображення

На кону 1.4млн.недостроенных объектов по всему Китаю,
и более 300млрд.долларов долгов.
А строительная отрасль Китая, это около 25% ихнего ВВП.

Так что ты рано радуешься, всё самое печальное ещё впереди.
И не йорничай, а мотай на ус то, что тебе пишет RTC12 :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  RTC12 написав:не йорничай, а мотай на ус то, что тебе пишет RTC12
Зображення
:lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:37

Я не зрозумів, а де мої повідомлення? Комусь шось помєрешілось? :o

Так перехриститесь :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:42

  change_pm написав:Я не зрозумів, а де мої повідомлення? Комусь шось помєрешілось? :o

Так перехриститесь :!:

і моє про Філіпіни з філіпіночками і айфон, з яким я там,
до речі, рейти далі ростуть, думаю змінити віддалено клієнта
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:53

  RTC12 написав:
  akurt написав:5. Бесплатная экскурсия к тому дому и в тот микрорайон, где зимой 2020/2021 не купил чудную квартиру 1+1 RTC12. Во время экскурсии встреча с жильцами дома с целью уточнения: действительно ли они купили квартиру в декабре 2020 за 230 000 лир и сейчас могут легко продать за 460 000 лир при том же курсе доллара.

Я понимаю что это всё вранье, поэтому даже обсуждать не буду. Но даже если это и так, то чтобы жить на пустыре и ездить к морю трамваем 16км. в оба конца за 460.000, нужно крепко не дружить со своим головОМ..

У твоего самого "надежного" застройщика уже 3-й месяц падают продажи квартир,
что уже говорит о многом.
Напомню, самый надёжный застройщик Китая, фирма Evergrande, облигации которой
имели высший уровень надежности, и принимались под залог во многих банках мира, сейчас на грани краха. Там осталось ещё чуть-чуть...
Сотрудники местных отделений уже живут и спят на работе,
так как боятся быть избитыми горе инвесторами при выходе из офисов.
Зображення

На кону 1.4млн.недостроенных объектов по всему Китаю,
и более 300млрд.долларов долгов.
А строительная отрасль Китая, это около 25% ихнего ВВП.

Так что ты рано радуешься, всё самое печальное ещё впереди.
И не йорничай, а мотай на ус то, что тебе пишет RTC12 :D


Враньё 100% !!! Если бы ты видел ещё в каких ебенях предлагала мне в 2019 году его знакомая риелторша с Рашки, турецкие халупы в новостройке, "на бумаге". Ещё даже дальше от центра Анталии, чем 180-я улица, где он купил свою. А куда уже дальше ? Да за чертой города представляешь...
Скорее всего недострой сейчас, жаль название не помню... И поскольку "впарить" ничего не удалось у этой связки недориелторов, то у акурта до сих пор пукан надрывается.

P.S. Смотрим индекс айфона 2021 https://news.finance.ua/ru/news/-/50048 ... nfografika и сколько дней нужно работать в разных странах на iphone 13 - Турция на ПОСЛЕДНЕМ месте после Филиппин с 93 рабочими днями :( Зато "дорожай" недвижимости в беднейшей стране мира просто НЕ ОСТАНОВИТЬ
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:56

  roberto dark написав:
  RTC12 написав:
  akurt написав:5. Бесплатная экскурсия к тому дому и в тот микрорайон, где зимой 2020/2021 не купил чудную квартиру 1+1 RTC12. Во время экскурсии встреча с жильцами дома с целью уточнения: действительно ли они купили квартиру в декабре 2020 за 230 000 лир и сейчас могут легко продать за 460 000 лир при том же курсе доллара.

Я понимаю что это всё вранье, поэтому даже обсуждать не буду. Но даже если это и так, то чтобы жить на пустыре и ездить к морю трамваем 16км. в оба конца за 460.000, нужно крепко не дружить со своим головОМ..

У твоего самого "надежного" застройщика уже 3-й месяц падают продажи квартир,
что уже говорит о многом.
Напомню, самый надёжный застройщик Китая, фирма Evergrande, облигации которой
имели высший уровень надежности, и принимались под залог во многих банках мира, сейчас на грани краха. Там осталось ещё чуть-чуть...
Сотрудники местных отделений уже живут и спят на работе,
так как боятся быть избитыми горе инвесторами при выходе из офисов.
Зображення

На кону 1.4млн.недостроенных объектов по всему Китаю,
и более 300млрд.долларов долгов.
А строительная отрасль Китая, это около 25% ихнего ВВП.

Так что ты рано радуешься, всё самое печальное ещё впереди.
И не йорничай, а мотай на ус то, что тебе пишет RTC12 :D


Враньё 100% !!! Если бы ты видел ещё в каких ебенях предлагала мне в 2019 году его знакомая риелторша с Рашки, турецкие халупы в новостройке, "на бумаге". Ещё даже дальше от центра Анталии, чем 180-я улица, где он купил свою. А куда уже дальше ? Да за чертой города представляешь...
Скорее всего недострой сейчас, жаль название не помню... И поскольку "впарить" ничего не удалось у этой связки недориелторов, то у акурта до сих пор пукан надрывается.

P.S. Смотрим индекс айфона 2021 https://news.finance.ua/ru/news/-/50048 ... nfografika и сколько дней нужно работать в разных странах на iphone 13 - Турция на ПОСЛЕДНЕМ месте после Филиппин с 93 рабочими днями :( Зато "дорожай" недвижимости в беднейшей стране мира просто НЕ ОСТАНОВИТЬ

ооо, нарешті знову про Філіпіни... приїзжаю я туда з Айфоном ... але це для наступної байки.
Хоча я ще не рішився, Філіпіни, Португалія чи все ж Україна. Чи всього потрохи: літо тут, весна та осінь - Португалія, зима - Філіпіни.
Як такий розклад?
flyman
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  #<1 ... 288289290291
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