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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:49

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Я не зрозумів, а де мої повідомлення? Комусь шось помєрешілось? :o

Так перехриститесь :!:

і моє про Філіпіни з філіпіночками і айфон,

лучше вьетнамки, дешёво и носятся долго. а йфоны в цене падают шо дурные. купите за 27 через 3 года уже 4500 и покупатель носом крутят.

Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки. Сексуальные, и менять можно хоть каждый день :P
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки.
В Сингапуре тоже неплохие козы
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:03

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки.
В Сингапуре тоже неплохие козы

Тише Мизантроп, не "палите контору". А то собиратель компроматов на чеку 8)
roberto dark
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Повідомлень: 515
З нами з: 04.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:46

  roberto dark написав:
  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки.
В Сингапуре тоже неплохие козы

Тише Мизантроп, не "палите контору". А то собиратель компроматов на чеку 8)

спід нє спіт
flyman
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Повідомлень: 25954
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  #<1 ... 289290291292
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