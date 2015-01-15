vitaliian написав:
лучше вьетнамки, дешёво и носятся долго. а йфоны в цене падают шо дурные. купите за 27 через 3 года уже 4500 и покупатель носом крутят.
Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки. Сексуальные, и менять можно хоть каждый день
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:49
Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки. Сексуальные, и менять можно хоть каждый день
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:56
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:03
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:46
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