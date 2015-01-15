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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 290291292293>
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:49

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Я не зрозумів, а де мої повідомлення? Комусь шось помєрешілось? :o

Так перехриститесь :!:

і моє про Філіпіни з філіпіночками і айфон,

лучше вьетнамки, дешёво и носятся долго. а йфоны в цене падают шо дурные. купите за 27 через 3 года уже 4500 и покупатель носом крутят.

Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки. Сексуальные, и менять можно хоть каждый день :P
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки.
В Сингапуре тоже неплохие козы
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:03

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки.
В Сингапуре тоже неплохие козы

Тише Мизантроп, не "палите контору". А то собиратель компроматов на чеку 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:46

  roberto dark написав:
  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки.
В Сингапуре тоже неплохие козы

Тише Мизантроп, не "палите контору". А то собиратель компроматов на чеку 8)

спід нє спіт
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 12:52

Отопительный сезон под угрозой срыва...



додивився до кінця ))) оптимістам і вірунам у КРЖН і інші ОРЖН, і так далі не дивитись...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 18 вер, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 12:53

Отакої!!!


Бюджет на 2022 год свёрстан из расчёта населения Украины 35 млн

УПС :!: :!: :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 14:50

  change_pm написав:

додивився до кінця ))) оптимістам і вірунам у КРЖН і інші ОРЖН, і так далі не дивитись...

Можно нескромный вопрос: вы реально рекомендуете потратить 40 минут, чтобы послушать косноязычные рассуждения "на уровне общей эрудиции"?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 15:09

  juristkostya написав:
  change_pm написав:

додивився до кінця ))) оптимістам і вірунам у КРЖН і інші ОРЖН, і так далі не дивитись...

Можно нескромный вопрос: вы реально рекомендуете потратить 40 минут, чтобы послушать косноязычные рассуждения "на уровне общей эрудиции"?

Як це роблю я...

Блутус навушники, слухаєш фоном, коли шось робиш по дому...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 15:10

поржать...

https://www.avianews.com/blog/2021/09/1 ... ent_story/
Как у Boeing появился самолет, который разработан «клоунами под контролем обезьян»
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 15:13

juristkostya огромная просьба в следующий раз не дублируйте посты оператора этой учётки, (помощника Акурта), из палаты номер 5, а то даже ИГНОР не спасает :?
roberto dark
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