vitaliian написав:
лучше вьетнамки, дешёво и носятся долго. а йфоны в цене падают шо дурные. купите за 27 через 3 года уже 4500 и покупатель носом крутят.
Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки. Сексуальные, и менять можно хоть каждый день
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:49
Самые лучшие и красивые в Азии -' это тайки. Сексуальные, и менять можно хоть каждый день
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:56
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:03
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:46
Додано: Суб 18 вер, 2021 12:52
Отопительный сезон под угрозой срыва...
додивився до кінця ))) оптимістам і вірунам у КРЖН і інші ОРЖН, і так далі не дивитись...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 18 вер, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 вер, 2021 12:53
Отакої!!!
УПС
Додано: Суб 18 вер, 2021 14:50
Додано: Суб 18 вер, 2021 15:09
Як це роблю я...
Блутус навушники, слухаєш фоном, коли шось робиш по дому...
Додано: Суб 18 вер, 2021 15:10
поржать...
Додано: Суб 18 вер, 2021 15:13
juristkostya огромная просьба в следующий раз не дублируйте посты оператора этой учётки, (помощника Акурта), из палаты номер 5, а то даже ИГНОР не спасает
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