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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 вер, 2021 15:20
change_pm написав: juristkostya написав: change_pm написав:
додивився до кінця ))) оптимістам і вірунам у КРЖН і інші ОРЖН, і так далі не дивитись...
Можно нескромный вопрос: вы реально рекомендуете
потратить 40 минут
, чтобы послушать косноязычные рассуждения "на уровне общей эрудиции"?
Як це роблю я...
Блутус навушники, слухаєш фоном, коли шось робиш по дому...
Тут не вопрос "каким способом".
Тут вопрос "неужели там можно извлечь хоть каплю пользы".
Что касается радионаушников пока делаешь по дому, то у меня эту нишу занимает Челентано
juristkostya
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Додано: Суб 18 вер, 2021 15:22
roberto dark написав: juristkostya
огромная просьба в следующий раз не дублируйте посты оператора этой учётки, (
помощника Акурта
), из палаты номер 5, а то даже
ИГНОР
не спасает
Палата номер 6
juristkostya
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Додано: Суб 18 вер, 2021 15:26
juristkostya написав: roberto dark написав: juristkostya
огромная просьба в следующий раз не дублируйте посты оператора этой учётки, (
помощника Акурта
), из палаты номер 5, а то даже
ИГНОР
не спасает
Палата номер 6
Видимо перевели, я не в курсе. Хотя судя по его постам, ухудшение на лицо...
roberto dark
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Додано: Суб 18 вер, 2021 15:38
roberto dark написав: juristkostya написав: roberto dark написав: juristkostya
огромная просьба в следующий раз не дублируйте посты оператора этой учётки, (
помощника Акурта
), из палаты номер 5, а то даже
ИГНОР
не спасает
Палата номер 6
Видимо перевели, я не в курсе. Хотя судя по его постам, ухудшение на лицо...
Я к тому, что аллюзией пользоваться можно, но делать это надо грамотно:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... kQD9W4kSs0
juristkostya
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