Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 вер, 2021 15:20
change_pm написав: juristkostya написав: change_pm написав:
додивився до кінця ))) оптимістам і вірунам у КРЖН і інші ОРЖН, і так далі не дивитись...
Можно нескромный вопрос: вы реально рекомендуете
потратить 40 минут
, чтобы послушать косноязычные рассуждения "на уровне общей эрудиции"?
Як це роблю я...
Блутус навушники, слухаєш фоном, коли шось робиш по дому...
Тут не вопрос "каким способом".
Тут вопрос "неужели там можно извлечь хоть каплю пользы".
Что касается радионаушников пока делаешь по дому, то у меня эту нишу занимает Челентано
juristkostya
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Додано: Нед 19 вер, 2021 07:42
juristkostya написав:
Тут не вопрос "каким способом".
Тут вопрос
"неужели там можно извлечь хоть каплю пользы"
.
Что касается радионаушников пока делаешь по дому, то у меня эту нишу занимает Челентано
Підтвердження мого бачення, можливо помилкового...
change_pm
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Додано: Нед 19 вер, 2021 07:46
change_pm
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Додано: Нед 19 вер, 2021 07:48
AUKUS and Submarines: The Fallout for France The less-than-strategic decision will discourage one of Europe’s most forward-leaning actors in the Indo-Pacific. https://thediplomat.com/2021/09/aukus-a ... or-france/
зі. Хранцію поставили в стойло
а ми в них гелікоптери купляємо, мабуть просто так, без корупції )))
change_pm
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:47
BREAKING: I am absolutely stunned by what I’m witnessing right now. We are on a boat in the Rio Grande
near the Del Rio international bridge and we are watching as masses of hundreds of migrants walk across the river from Mexico and stream into the US illegally https://twitter.com/BillFOXLA/status/14 ... 8768285711
отлічніє новіни для власникив нерухомості в Остіні, стільки нових тенантів понаїзжає, коси бубло
change_pm
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