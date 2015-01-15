Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Вна неньці мені вистачає $124 в місяць (так було у 2020), цього року може вийти і менше. Так от, підрихтував дерев"яний сральнік, якому, думаю років 60. Десь 7 років тому поставив новий стовчик, бо один із старих зігнив, і туалет почав бути подібним на пізаську вежу. Цього року з іншого боку постав ще одного, бо з другої сторони виявилася така сама історія. Із "глобальних проектів" із "спадщиною" в селі, ще тре якось залізтки на дах і поприбивати кілька "коників", яких поздувало вітром.
хахаха! Красава! Ще й хазяйновитий!!!
flyman написав:Але зараз почався грибний сезон. Електрички повні грибнків з відрами та корзинами. Так що, думаю і собі піти на "тихе полювання" та повнити запас трофеїв.
Ти це, відписуй тоді в онлай режимі, надовго не пропадай... А то х.з.
flyman написав:Купувати в Португалії (чи не купувати, з огляду на ковідоною) чи ще де, поживем побачим. От не розумію, що робити в Туречччині.
Слухай, не спроста ж таку штуку, як мета, придумали людє... Імхо, тебе і внаненьці непогано годують, нащо тобі та Потругалія... От скажи?
Сонце тобі не треба, море тобі не треба, помаранчі з дерева ти не хцеш зривати...
Внаненьці тобі найкраще...
flyman написав:Балакав із одним СЕО по блокчейну, так каже, що зараз підняти бабла на стартап не проблема. Я так зрозумів, щодо рейту можна не скромнічати, і запросив на скільки вистачило нахабності. СЕО відповів, що може бути.
Ось такі пироги.
Мені починає подобатися така "криза", коли бабло само іде до тебе, але ти тратити не можеш, бо світ перетворили в маленькі і великі "зони відчуження" - ось така "нова норма". То й же СЕО, казав, що раніше в них були воркшопи на Таї, але тепер з тим торба. Подорожувати тепер каже, що то масакра. Так що таєчки, в"єтнамочки і філіпіночки сидять у моря і чекають погоди. Тобто грінго.
О, так може і наколядуєш на хату в Дубаях? Я до тебе в гості тоді буду ходити
flyman написав:Чейнж_пм, як там захват Тайваня материковим Китаєм, я так розумію валять свою економіку, щоб більше набрати добровольців?
Уяви, якшо так?
flyman написав:Перепрошую, що останніх надцять сторінок міцного флуду розбавляю пісною водичкою.
Та нормас, тутай всі свої, можна про все про нерухомість погутарити)))
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив київському ТОВ «Промислова компанія «Газвидобування», яке належить Ганні та Карині Злочевським – донькам екс-міністра екології та природних ресурсів України Миколи Злочевського – сконцентрувати понад 50% у львівському приватному підприємстві «ТД Атланта плюс». Згідно з повідомленням АМКУ, дозвіл видано за підсумками засідання комітету 16 вересня.
Як пише у понеділок, 20 вересня, «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані «Геоінформ України», «ТД Атланта Плюс» має спеціальний дозвіл на користування надрами на Загорівській нафтогазовій площі у Волинській області площею 77 кв. м.
Також агенція зазначає, що доньки Злочевського Ганна і Карина стали бенефіціарками усіх ключових компаній холдингу Burisma, який належить їхньому батькові. Про це стало відомо на початку серпня цього року. В цей холдинг входить весь нафтогазовий бізнес Миколи Злочевського. ЗагаломBurisma видобуває до 1 млрд кубометрів газу на рік.
Микола Злочевський працював міністром екології і природних ресурсів за президентства Віктора Януковича.