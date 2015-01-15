Додано: Суб 25 вер, 2021 09:56

Місце 1.

Місце 2.

Місце 3.

Місце 4.

Місце 5.

Місце 6.

Місце 7.

Місце 8.

Місце 9.

Місце 10

Таким чином, місце 10 є вакантним та пропонується його заповнити.

change_pm написав: _Klim написав: самое время продавать в Украине и покупать в нормальной стране=) самое время продавать в Украине и покупать в нормальной стране=)

Давай поподробней...!!! Що продавати, що купляти?

(або "Кто не успел - тот опоздал")Аналізуючи думки форумчан з приводу інвестицій за кордон, я склав рейтинг країн:Філіппіни. Тут можна легко оженитися на місцеві дівчині і нарешті - із сивиною на скронях - почати жити, як живуть всі люди. Відсутність грошей на авіаквиток не може вплинути на бажання оженитися на молодій красуні.Люксембург - сам Бог велів: третє місце в світі за зростанням вартості нерухомості (Після першого - Туреччина, та другого - Нова Зеландія). Крім того, вкладення в Люксембург знижує відчуття меншовартості. То раніше було: норкова шапка+хришталь+книжки на полицях - і ти людина...Польщя. При вартості 1 кв. м в діапазоні 7 000 -10 000 злотих та середній зарплатні українців в Польщі в 4 500 злотих на місяць (брутто) не так вже й важко заробити на звичайну в Польщі квартиру площею в 27 кв. м.Болгарія. Вкладення безпроблемні - як сказали три тижні тому мої приятелі "Ні продати, ні здати." Крім того, працює система надання ВНП для українських пенсіонерів.Ізраїль. Обрано за запропонованим одним з форумчан "Критерієм вологості повітря". В ці хвилини там +29, вологість повітря 51%. Бажано мати єврейські коріння, щоби не бути людиною четвертого сорту.Італія. Дуже смачний сир Горгонзола вершкова, вино з виноробень, якими володіє у минулому прем’єр РФ і невисока ціна на таке вино в околицях Montepulciano - не більше 30 євро за пляшку. Можливість працювати в садах оливкових дерев - збирання оливок йде не в ручний, а в механічний спосіб: за стовбур дерева трясе механічною рукою знаряддя обладнаного трактора, всі оливки падають на розкриту знизу "парасольку". Сам був пристунній та раджу всім.Для форумчан подобається більше тим, що можна здавати родинний будинок через Booking як житло статусу "Зелений туризм".Нікарагуа. Обрано за критерієм відсутності людей, які сповідують мусульманську релігію (5 595 християнських церков). Жодної мечеті в країні.Іспанія. Роздача квартир за ціною м’ясорубки та можливість отримувати шалені гроші від здачу в оренду пенсіонерам з Німеччини. Досвід моїх приятелів (вкладення в 74 000 євро, 140 000 євро та 400 000 євро), які за роки вкладень більше 1 500 євро ЗА РІК не отримували (вкладення в 2014-2019 роках) є банальним виключенням. Цікаво, що жоден з моїх приятелів в Іспанії не буває - про власний візит треба повідомляти керуючу компанія за 6 місяців до візиту, що досить важко спрогнозувати.Поділили Португалія (легкі безпроблемні вкладення в 350 000 євро та можливість зекономити 150 000 євро, тому що з 1.01.2022 року підвищено поріг інвестицій. Тут гріє саме цифра 150 000: економити завжди приємно), Мексика (тому що вклалися деякі українські олігархи та родзинки додає легкість доступу до інвестованої нерухомості - навіть МАУ організовує майже безкоштовні перельоти в Канкун за ціною в 13500-33500 гривень в один бік) та Албанія - найбльша в світі мережа побудованих в "радянські часи" система ДЗОтів - більше 54 000 вцілилих ДЗОтів в країні. Рейтинг 3 в місці 9 тільки тому, що в 2015 році було введено заборону на 5 років на будь-яке нове будівництво - нового на ринку нерухомості немає, а на старе ціни взлетіли майже вдвічі. Але слово "Албанія" ласкаве для вуха та викликає зрозумілі хвилювання. Нагадує "Alabama" або "Albany"...на нього претендувала Туреччина за критеріями безпроблемності купівлі готового "під ключ" житла, легкість доступу з України (рейси обслуговують 4 авіакомпанії - тільки вчора закінчилася акція на авіаквитки на всю весну та літо 2022 по 27 (двадцять сім) доларів в один бік з будь-якого міста України, сприйтливими для українців соціальними умовами (позавчора делегація діаспори України в Анталії була прийнята в Міністерстві молоді та спорту України) відсутність необхідності для купівлі житла наймати адвокатів та юристів, надзвичайно чудовий клімат (зараз в Анталії +27, вдень очікуєтьсяна тиждень вперед від +29 до +31, температура води в Середземному морі +28, вологість повітря(!!!!)%).Варіант обґрунтовано знято з розгляду форумчанами, які ніколи в житті НЕ були в Туреччині, та на жаль вже ніколи не будуть за умовами відсутності грошей на купівлю в ці дні авіаквитка за ціною в 77 доларів в один бік, щоби розміститися за ціною в 17-25 євро за номер на двох із сніданком в готелях знаменитих та багатих Кушадаси (мешкає найбільша в Туреччині діаспора українців-ІТ-ників), або Фетхіє, або Чешме, з якого можна споглядати, як греки виробляють сир Фе́та (греч. Φέτα — шматок, зріз).Крім того, країну було знято з розгляду за фінансово-банківським показниками: курс ліра/долар встановився вчора на відмітці 8,88, що привело до вартості ціни на бензин в (26,65/8,88)х7,74=, вартості газу для опалення квартир (потрібно тільки в січні-лютому) в 1,45х3=гривні за 1 куб. м. та майже безкоштовної роздачі продуктів харчування (поросятину купити важко - я знаю адресу 2-х магазинів але - стидоба - жодного разу не був, не має потреби - вчора шмат сала передали прибулі зі Львова приятелі, тиждень тому - шмат сала передали прибулі з Запоріжжя приятелі, 30 вересня передасть приятель, який прилітає в свою квратиру 1+1 з Дніпра. А ще й прилітає з Одеси приятель (живе в 15 хвилинах від Дерібасовської) - вже питає, що мені привезти, натякаючи на шмат сала. Вже поросятни стільки, що можу пригощати форумчан).В разі суттєвої зиіни критерієв можна змінити місця для кожної країни для інвестування нахом"яченого та неоподаткованого бабла та бабулЄтів.Тим більше, що питання актуальне: