Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зараз Вас будуть бити і топтати ногами дужче, ніж мене...
х х х
По пункту 1: зазвичай люди купували в 2017-2020 роках вже на етапі повної готовності. Щоби можна було помацати ГОТОВУ квартиру. У перевірених Забудовників найвигідніше було брати на етапі котловану. «Перевірених» вирахувати легко: на всіх ГОТОВИХ об’єктах завжди є назва забудовника – відразу видно, що він побудував і як воно виглядає. По пункту 2: я не в курсі такого контролю – зазвичай здають вчасно. Сьогодні з приятелями були на новому комплексі CasaMax – на сьогодні самий шикарний комплекс в Анталії – 10 будинків на 450 квартир – термін здачі листопад – враження, що здадуть в жовтні. Працюють, як папи Карли - вже посаджені велетенські пальми та готовий підземний паркінг, плавальні басейни – це я вже про квартири і не говорю. По пункту 3: Зазвичай розтермінування на 2 роки без відсотків, але з першим внеском 50%. При сплаті 60% оформлюють Право власності (з обмеженням на продаж). Це важливо для отримання ВНП. По пункту 4: Повна 100% правда. В квартиру треба докупити: холодильник, пральну машину, посудомийну машину, меблі. І Це – ГОЛОВНА відмінність від продажу з/б паралелепіпедів в Україні. Останні 3 роки квартири здають вже з кондиціонерами - зазвичай Мітсубіші або Дайкін. Санвузли душові - все готове навіть із дзеркалами. Завжди (!!!) меблі встановлено в кухні (з побутовою технікою: варочна поверхня, духова шафа, витяжка), в прихожій, в кімнатах сагвузлів, інколи за дизайн-проєктом Забудовника - в головній кімнаті (мінімум) та в майстер-спальні (вбудовані шафи). По пункту 5: В цілому правда: дають телефон сервісу з чистового прибирання квартири (орієнтир ціни 300-400 лір або 1000-1200 гривень). Підказують, де та як відкрити лицьові рахунки на електрику, газ та водопостачання. Все це робиться за пару годин. Підключення – на наступний день без присутності власника квартири. По пункту 6: Не в курсі – можливо, якісь рієлтори таке й забезпечують. Ні з якими рієлторами не знайомий та не спілкуюся, підтвердити або спростувати не можу. По пункту 7: про кінотеатри загнули. Не чув... Хоча... хтось з Аланії щось таке і говорив... Все інше – правда. В «крутих» комплексах є Кафе, яке будь-яка родина може використовувати для проведення Днів народження або сімейних заходів – це безкоштовно. Щось схоже на Community room (USA) але більше нагадує кафе біля басейну комплексу.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 вер, 2021 18:54, всього редагувалось 2 разів.
Вибираємо країну для інвестицій (або "Кто не успел - тот опоздал")
Аналізуючи думки форумчан з приводу інвестицій за кордон, я склав рейтинг країн: Місце 1. Філіппіни. Тут можна легко оженитися на місцеві дівчині і нарешті - із сивиною на скронях - почати жити, як живуть всі люди. Відсутність грошей на авіаквиток не може вплинути на бажання оженитися на молодій красуні.
Місце 2. Люксембург - сам Бог велів: третє місце в світі за зростанням вартості нерухомості (Після першого - Туреччина, та другого - Нова Зеландія). Крім того, вкладення в Люксембург знижує відчуття меншовартості. То раніше було: норкова шапка+хришталь+книжки на полицях - і ти людина...
Місце 3. Польщя. При вартості 1 кв. м в діапазоні 7 000 -10 000 злотих та середній зарплатні українців в Польщі в 4 500 злотих на місяць (брутто) не так вже й важко заробити на звичайну в Польщі квартиру площею в 27 кв. м.
Місце 4. Болгарія. Вкладення безпроблемні - як сказали три тижні тому мої приятелі "Ні продати, ні здати." Крім того, працює система надання ВНП для українських пенсіонерів.
Місце 5. Ізраїль. Обрано за запропонованим одним з форумчан "Критерієм вологості повітря". В ці хвилини там +29, вологість повітря 51%. Бажано мати єврейські коріння, щоби не бути людиною четвертого сорту.
Місце 6. Італія. Дуже смачний сир Горгонзола вершкова, вино з виноробень, якими володіє у минулому прем’єр РФ і невисока ціна на таке вино в околицях Montepulciano - не більше 30 євро за пляшку. Можливість працювати в садах оливкових дерев - збирання оливок йде не в ручний, а в механічний спосіб: за стовбур дерева трясе механічною рукою знаряддя обладнаного трактора, всі оливки падають на розкриту знизу "парасольку". Сам був пристунній та раджу всім. Для форумчан подобається більше тим, що можна здавати родинний будинок через Booking як житло статусу "Зелений туризм".
Місце 7. Нікарагуа. Обрано за критерієм відсутності людей, які сповідують мусульманську релігію (5 595 християнських церков). Жодної мечеті в країні.
Місце 8. Іспанія. Роздача квартир за ціною м’ясорубки та можливість отримувати шалені гроші від здачу в оренду пенсіонерам з Німеччини. Досвід моїх приятелів (вкладення в 74 000 євро, 140 000 євро та 400 000 євро), які за роки вкладень більше 1 500 євро ЗА РІК не отримували (вкладення в 2014-2019 роках) є банальним виключенням. Цікаво, що жоден з моїх приятелів в Іспанії не буває - про власний візит треба повідомляти керуючу компанія за 6 місяців до візиту, що досить важко спрогнозувати.
Місце 9. Поділили Португалія (легкі безпроблемні вкладення в 350 000 євро та можливість зекономити 150 000 євро, тому що з 1.01.2022 року підвищено поріг інвестицій. Тут гріє саме цифра 150 000: економити завжди приємно), Мексика (тому що вклалися деякі українські олігархи та родзинки додає легкість доступу до інвестованої нерухомості - навіть МАУ організовує майже безкоштовні перельоти в Канкун за ціною в 13500-33500 гривень в один бік) та Албанія - найбльша в світі мережа побудованих в "радянські часи" система ДЗОтів - більше 54 000 вцілилих ДЗОтів в країні. Рейтинг 3 в місці 9 тільки тому, що в 2015 році було введено заборону на 5 років на будь-яке нове будівництво - нового на ринку нерухомості немає, а на старе ціни взлетіли майже вдвічі. Але слово "Албанія" ласкаве для вуха та викликає зрозумілі хвилювання. Нагадує "Alabama" або "Albany"... Місце 10є вакантним: на нього претендувала Туреччина за критеріями безпроблемності купівлі готового "під ключ" житла, легкість доступу з України (рейси обслуговують 4 авіакомпанії - тільки вчора закінчилася акція на авіаквитки на всю весну та літо 2022 по 27 (двадцять сім) доларів в один бік з будь-якого міста України, сприйтливими для українців соціальними умовами (позавчора делегація діаспори України в Анталії була прийнята в Міністерстві молоді та спорту України) відсутність необхідності для купівлі житла наймати адвокатів та юристів, надзвичайно чудовий клімат (зараз в Анталії +27, вдень очікується +29, на тиждень вперед від +29 до +31, температура води в Середземному морі +28, вологість повітря +14 (!!!!)%).
Варіант обґрунтовано знято з розгляду форумчанами, які ніколи в житті НЕ були в Туреччині, та на жаль вже ніколи не будуть за умовами відсутності грошей на купівлю в ці дні авіаквитка за ціною в 77 доларів в один бік, щоби розміститися за ціною в 17-25 євро за номер на двох із сніданком в готелях знаменитих та багатих Кушадаси (мешкає найбільша в Туреччині діаспора українців-ІТ-ників), або Фетхіє, або Чешме, з якого можна споглядати, як греки виробляють сир Фе́та (греч. Φέτα — шматок, зріз). Крім того, країну було знято з розгляду за фінансово-банківським показниками: курс ліра/долар встановився вчора на відмітці 8,88, що привело до вартості ціни на бензин в (26,65/8,88)х7,74=23,23 гривні за 1 літр, вартості газу для опалення квартир (потрібно тільки в січні-лютому) в 1,45х3=4,35 гривні за 1 куб. м. та майже безкоштовної роздачі продуктів харчування (поросятину купити важко - я знаю адресу 2-х магазинів але - стидоба - жодного разу не був, не має потреби - вчора шмат сала передали прибулі зі Львова приятелі, тиждень тому - шмат сала передали прибулі з Запоріжжя приятелі, 30 вересня передасть приятель, який прилітає в свою квратиру 1+1 з Дніпра. А ще й прилітає з Одеси приятель (живе в 15 хвилинах від Дерібасовської) - вже питає, що мені привезти, натякаючи на шмат сала. Вже поросятни стільки, що можу пригощати форумчан).
Таким чином, місце 10 є вакантним та пропонується його заповнити. В разі суттєвої зиіни критерієв можна змінити місця для кожної країни для інвестування нахом"яченого та неоподаткованого бабла та бабулЄтів. Тим більше, що питання актуальне:
change_pm написав:
_Klim написав:самое время продавать в Украине и покупать в нормальной стране=)
Давай поподробней...!!! Що продавати, що купляти?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 вер, 2021 10:19, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Філіппіни. Тут можна легко оженитися на місцеві дівчині і нарешті - із сивиною на скронях - почати жити, як живуть всі люди. Відсутність грошей на авіаквиток не може вплинути на бажання оженитися на молодій красуні
Але перед тим, як летіти до нареченої, треба помитись з баклашок, нагрітих від сонця(в дощову осінь) на підвіконні!
akurt написав:Таким чином, місце 10 є вакантним та пропонується його заповнити.
Заполняю... Пару лет назад был у своих друзей из твоего любимого Запорожья... Угадай где? Правильно, Монако... Райская страна, теплое море, тротуары выложены кафелем и достойные, солидные граждане...Задрыпаная Турция рядом не стояла... Так что рекомендую... Но если монет не хватает, а их у тебя точно не хватит, то могу посоветовать соседнюю Ниццу. Там ещё остались скромные апартаменты, на второй линии от лазурного побережья. Хоть и скромно, но со вкусом...
Зато будешь всем понты кидать, что живешь не в какой-то мусульманской стране, а в цивильной Франции. Нужно стремится ехать не куда попало, чтобы потом жалеть, а туда где будет комфортно и тебе, и твоим детям, и даже твоим внукам...
akurt написав:Таким чином, місце 10 є вакантним та пропонується його заповнити.
Заполняю... Пару лет назад был у своих друзей из твоего любимого Запорожья... Угадай где? Правильно, Монако... Райская страна, теплое море, тротуары выложены кафелем и достойные, солидные граждане...Задрыпаная Турция рядом не стояла... Так что рекомендую... Но если монет не хватает, а их у тебя точно не хватит, то могу посоветовать соседнюю Ниццу. Там ещё остались скромные апартаменты, на второй линии от лазурного побережья. Хоть и скромно, но со вкусом...
Зато будешь всем понты кидать, что живешь не в какой-то мусульманской стране, а в цивильной Франции. Нужно стремится ехать не куда попало, чтобы потом жалеть, а туда где будет комфортно и тебе, и твоим детям, и даже твоим внукам...
Лучше и не скажешь. Акурт в Монако ?? Рассмешили вы меня конечно. Для человека, который красивее Львова, нигде не жил и Анталия покажется Top place in the world 🌎. Особенно с ооочень дешёвыми йогуртами, помидорами и петрушкой для того " котрий на собі не економить"
P.S. Давно кстати не вспоминал о БУХЛЕ( раньше почти в каждом посте упоминал). Я уже было подумал завязал что-ли? Таки нет...Бывших "аликов" не бывает..
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 25 вер, 2021 13:33, всього редагувалось 1 раз.
При всей моей любви к Франции, это все же страна для туризма (возможно, лучшая в мире). А жить - там масса своих бытовых проблем. И в последние пару лет, возвращаясь оттуда из отпуска, я уже не ощущаю, что из "первого мира" попал во "второй".